Belantis II stellt 20.000 Euro-Preisspitze der ersten DSP Online-Fohlenauktion 2022

Am 31. Mai ging die erste Online-Fohlenauktion des Deutschen Sportpferdes (DSP) zu Ende. Die Preisspitze wechselte aus Sachsen-Anhalt gen Norden.

Dass in der Altmark hervorragende Pferde gezüchtet werden, weiß man spätestens seit Simone Blums Alice. Nun kommt ein weiterer Hoffnungsträger von dort: Best Boy v. Belantis II-Quadroneur-Paradiesvogel-Kolibri aus der Zucht von Lutz Freimann in Osterburg/Krumke. Die Großmutter des Fuchses stellte unter anderem die beiden österreichischen Grand Prix Pferde Quantum und Quebec (beide Ulrike Prunthaller) sowie den ebenfalls Grand Prix-erfolgreichen Fürst Metternich v. Future (Maren Hofer). Vater Belantis II ist der Vollbruder zum einstigen DSP-Siegerhengst, Bundeschampion und WM-Zweiten Belantis I, der ja jetzt für Dänemark geht. Diese Eckdaten waren den neuen Besitzern 20.000 Euro wert. Der Hengst geht „in ein Gestüt nach Norddeutschland“, heißt es in der Presseerklärung.

Bei den Springfohlen lag der Spitzenpreis bei 15.000 Euro. Dafür gingen gleich zwei 2022er Zukunftshoffnungen weg. Das war zum einen für das Stutfohlen Tout l’Amour v. Tangelo van de Zuuthoeve-Asca Z (Z.: Michael Franke), bei dem – apropos Alice – Weltmeisterin Simone Blum den längsten Atem beim Bieten hatte. Und zum anderen kostete kostete ein weiteres Stutfohlen v. Van Gogh-Cormint vom Gestüt Elstertal (Z.: Steffen Jahn) 15.000 Euro. Hier kommt der neue Besitzer aus den USA.

Insgesamt waren 22 Fohlen im Angebot, die einen Durchschnittspreis von 9386 Euro brachten. Am Bid-Up beteiligt waren Interessenten aus der Schweiz, Dänemark, Schweden, Hongkong, Großbritannien, Rumänien, Belgien, Polen und sogar Australien. Wer keinen Erfolg hatte, hat am 14. Juni erneut die Chance, sich ein DSP-Fohlen zu sichern.

Die Kollektionen dieser wie auch der kommenden Auktion sind auf dsp.horse24.com zu finden.