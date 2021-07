Darmstadt-Kranichstein: Die DSP-Champions 2021

In Darmstadt-Kranichstein wurden dieses Wochenende die Championate des Deutschen Sportpferdes, DSP, ausgetragen. Wir stellen die neuen Rot-Gelb-Schärpen-Träger vor.

Die Reitpferde-Champions wurden heute gesucht und gefunden. Bei den dreijährigen Stuten und Wallachen feierte das Gestüt Birkhof einen Doppeltreffer. Hier ist sowohl die Siegerin, Valerie v. Vitalis-Sandro Hit (Z.: Klaus und Edwin Schuster), als auch der Zweitplatzierte, Sir Copperfield v. Secret-Fürst Romancier (Z.: Heike Kauderer) zuhause.

Valerie kam mit Nicola Haug im Sattel auf eine 8,1 dank der 8 in allen Teilkriterien bis auf den Bereich Ausbildungsstand, wo es sogar eine 8,5 gab.

Sir Copperfield wurde von Lisa Casper präsentiert und kam auf eine 7,9. Seine Einzelnoten: Trab 8, Galopp 8,5, Schritt 7,5, Ausbildung 8, Gebäude 7,5.

Die Bronzemedaille sicherte sich Mareike Mimberg mit dem ebenfalls v. Secret abstammenden Sparkling Champagne. Josef Rief hatte ihn aus einer Fürst Romancier-Mutter gezogen. Er steht in gemeinschaftlichem Besitz der BG Heilemann und Mimberg, wurde also von seiner Besitzerin selbst vorgestellt, die sich über eine 7,8 freuen konnte dank der Einzelnoten Trab und Gebäude 7,5 sowie Galopp, Schritt und Ausbildung 8.

Auch bei den vierjährigen Stuten und Wallachen stellte das Gestüt Birkhof bzw. dessen Chef Thomas Casper den Sieger: Benderry v. Benicio-Londonderry (Z. Bernd Eisenmenger) unter Anna-Lisa Schepper. Hier gab es eine 8,5 insgesamt dank der 9,0 für Galopp, Schritt und Gebäude, einer 8,0 im Trab und der 7,5 im Bereich Ausbildung.

Hermann Burger ritt den von Konrad Mensch gezogenen Davos v. De Kooning-Destano mit 8,1 auf den Silberrang. Besitzer des Wallachs ist Burgers Chef Heinrich Ramsbrock. Die Teilnoten: Trab 8,5, Galopp 8, Schritt 7,5 Ausbildung 8, Gebäude 8,5.

Seinen Namen Dorfjunge Otto verdankt der eine von zwei Bronzemedaillengewinner wohl seinem Züchter Otto Fischer. Inzwischen steht er im Besitz des Stalls Julani, für den Julia Kohl im Sattel saß. Die 8,0 am Ende ergab sich aus 7,5 im Trab, 8,5 im Galopp, 8,0 im Schritt, 8,5 in der Ausbildung und 7,5 im Gebäude.

Die zweite 8,0 gab es für Moreno N v. Morricone-Ovaro unter Klarissa-Alexandra Liss. Reinhard Nagel ist Züchter, Stefanie Franke Besitzerin des Schwarzbraunen, der in Trab, Galopp und Gebäude je eine 8 erhielt, dazu die 7,5 im Schritt und die 8,5 in der Ausbildung.

Den zweiten Champion v. Vitalis gab es bei den dreijährigen Hengsten, in diesem Fall aus einer Florenciano-Mutter. Verantwortlich zeichnet hier als Züchter Norbert Humpf, der auch noch Besitzer ist und die Ausbildung Ines Knoll anvertraut hat. Die konnte sich über eine Note von 9,0 für die altersgemäße Erfüllung der Aufgaben freuen. Eine weitere 9 gab es im Trab, dazu 8,5 für Galopp und Schritt sowie die 8 fürs Gebäude. Machte 8,6 in Summe.

Zweiter wurde der von Sina Aringer fürs Gestüt Pramwaldhof vorgestellte Fineline v. Floriscount-San Amour (Z.: Gestüt Elstertal) mit 8,5. Auch hier: Trab und Ausbildung 9. Im Galopp erhielt er sogar eine 9,5. Im Schritt allerdings nur die 7,0. Im Gebäude gab’s die 8.

Die Bronzemedaille gibt mit 8,3 an den DSP-Siegerhengst aus Neustadt/Dosse, Il Silenzio M v. Asgard’s Ibiza-De Niro (Z.: Karin Seidel) im Besitz der Futura Solution GmbH und vorgestellt von Ronny Thalmann. Galopp, Schritt und Gebäude waren den Richtern die 8,5 wert. 8,0 erzielte der Hengst in Trab und Ausbildung.

Sieger der vierjährigen Hengste wurde Alec Baldwin v. Amazing Spirit-Lord Loxley aus der Erfolgszucht der ZG Reglauer und im Besitz von Julia Viogtländer. Im Sattel saß Lukas Fischer, der sich über eine 8,6 für die Vorstellung freuen konnte. Trab 8,5, Galopp, 9, Schritt 8, Ausbildung 9 und Gebäude 8,5 lauteten die Einzelnoten.

Silber ging mal wieder auf den Birkhof dank des Morricone-Foundation-Sohnes Montgomery (Z.: Reinhold Marschall) unter Nicola Haug. Er kam auf 8,5 dank Trab 9, Galopp, Schritt und Gebäude 8,5 und Ausbildung 8.

Dressurchampions

Der Champion der fünfjährigen Dressurpferde war bereits gestern gekürt worden: der Hengst Bollinger v. Bon Coeur-Dimaggio aus der Zucht von Bernd Broghammer, im Besitz von EMC2 Horses und vorgestellt von Lukas Fischer. Seine 8,3 (mit der er sich auch fürs Bundeschampionat qualifiziert hat) setzte sich zusammen aus den Einzelnoten Trab 9, Schritt und Galopp 8,5, Durchlässigkeit 7, Gesamteindruck 8,5.

Silber ging an Anna-Lisa Schepper und EMH Rock’n Rose v. Rock my Soul-Sir Donnerhall (Z.: ZG Hellstern, B.: Silvia Walter), die in Trab und Galopp eine 8,5 bekam, in allen anderen Kriterien eine 8. Ergab die Endnote 8,2.

Die 8,1 – und damit auch die Bronzemedaille – wurde zweimal vergeben und zwar beide Male an Bon Coeur, der hier ganz eindeutig der dominierende Vater war mit noch weiteren Nachkommen im Feld. Seine Bronze-Kinder waren zum einen die von Ralf Kornprobst präsentierte Belinda (MV Royal Blend, Z.: Wilfried Putz, B.: Maria Putz) und zum anderen Big Bang unter Kristine Möller (MV Quadroneur, Z. : Dr. Frank Klakow, B.: Jens Thorsen).

Sechsjährige Dressurpferde

Überragend bei den Sechsjährigen war der Bundeschampionatszweite des Vorjahres, Danny Cool v. Danciano-Sandro Hit (Z.: Christine Sappl), den wie immer Lisa Horler für die Besitzerin Margit Eisner präsentierte. Für den Schritt zückten die Richter die Idealnote 10,0. In Trab und Galopp gab es die 9, in der Durchlässigkeit die 8 und im Gesamteindruck ebenfalls ein glattes Sehr gut. Das wurde es dann auch unter dem Strich.

Da das Pferd auf Rang zwei (8,4), Sarotti de Leona v. Sarotti Mocca-Sahne unter Katrin Burger, ein Hannoveraner ist, wurde der Drittplatzierte zweitbester DSPler: Sheldon Cooper v. Sezuan-Rosenstein (Z.: Enrico Schnöbel) mit seiner Besitzerin Carina Harnisch im Sattel. Mit einer 8,2 sind auch die beiden fürs Bundeschampionat qualifiziert. Trab, Galopp und Durchlässigkeit erzielten eine 8, Schritt und Gesamteindruck die 8,5.

Vierjährige Springpferde

DSP-Champion der vierjährigen Springpferde wurde der einstige Spring-Siegerhengst Million Capital HH v. Million Dollar-Con Capitol (Z.: Otmar Dittes, B.: Heinz Hetzel) unter Anika Kuhn mit einer 9,5.

Silber ging mit 8,7 an den Ogano Sitte-Chap-Sohn Ohio Dream (Z.: Heiko Rösler, B.: Hartmut Haas)

Die Bronzemedaille holten Eileen Meier und die Stute Mata Hari, ebenfalls v. Million Dollar abstammend mit einer Mutter v. Escudo, ins Haupt- und Landgestüt Marbach. Wernote: 8,5.

Fünfjährige Springpferde

Eine glatte 9 gab es für den fünfjährigen Champion, Undercover v. Unbreakable Z-Conthargos, gezogen und im Besitz von Andreas Eisenmenger, vorgestellt von Darline Eisenmenger. Damit war das Familienprojekt klarer Spitzenreiter.

Das zweitbeste DSP-Ergebnis kam von Laura Monier und Amira v. All Music-Damarco aus der Zucht und im Besitz der ZG Bruch mit 8,4.

Maximilian Benz und sein eigener Redford v. Rock for You-Casdorff (Z.: Rolf Gerstenhauer) sicherten sich Bronze (7,3).

Sechsjährige Springpferde

Bei den sechsjährigen DSP-Springpferden war die von ihrer Besitzerin Mareike Becker vorgestellte Stute Suspet v. Shalom d’Altenbach-Carinjo (Z.: ZG Stumpf) bestes DSP-Pferd und Dritte der Prüfung mit 8,0.

Gleichauf in Championatswertung und Platzierung lag der Cassoulet-Quantum-Sohn Chester (Z.: Sächsische Gestütsverwaltung, B.: Mechthild Distel) unter Nicol Vaerini mit ebenfalls 8,0.

Marian Müller präsentierte den drittbesten DSP-ler, einen Hengst mit Namen Cailean v. Colander-Chambertin aus der Zucht und im Besitz der ZG Müller und Hess-Müller). Von der Grundnote 8,1 blieben nach Abzug 7,6.

DSP Youngster-Championat

Zum Abschluss gab es im S*Springen noch einen Sonderehrenpreis für das bestplatzierte DSP-Pferd. Das war in diesem Fall auch der Sieger, nämlich der achtjährige Call me crazy v. Chacco Me Biolley-Levisto aus der Zucht von Cord Schröder und im Besitz des Haupt- und Landgestüts Neustadt/Dosse. Mit Felix Ewald sicherte er sich den klaren Sieg in dem Zeitspringen, nachdem die beiden vor wenigen Tagen auch schon Champions von Berlin-Brandenburg geworden waren.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.