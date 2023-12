Dynamic Dream-Sohn auf Hannoveraner Körung mit Dopingbefund

Bei der routinemäßigen Untersuchung im Rahmen der Hannover Körung ist ein Dopingfund bestätigt worden. Wie bei seinem Vater Dynamic Dream wurde das Körurteil aberkannt. Der Kauf wurde gewandelt, nur dass dieser Hengst keine 1,9 Millionen Euro gekostet hat.

Die Rasterfahndung nach Doping bei der Hannoveraner Körung funktioniert! Bei allen gekörten Hengsten, die am 4. November bei der Dressurkörung eine Zuchtzulassung ausgesprochen bekommen haben, wurden Proben genommen und auf unerlaubte Substanzen untersucht. Dabei wurde bei einem Hengst Salicylsäure gefunden. Das hat der Hannoveraner Verband auf seiner Webseite gemeldet.

Salicylsäure ist ein Schmerzmittel und Fiebersenker. Sie ist aus dem Medikament Aspirin im Humanbereich bekannt Nachgewiesen wurde der Wirkstoff bei einem Dynamic Dream-Millennium-Sohn aus der Zucht von Heiko Klausing. „Die Analyse der Blutprobe des Hengstes mit der Kopfnummer 19 von Dynamic Dream/Millennium der Hannoveraner Dressurkörung vom 04. November 2023 hat einen positiven Befund auf den Wirkstoff aufgezeigt. Dieser Befund wurde durch die Analyse der B-Probe bestätigt“, heißt es beim Hannoveraner Verband.

Der Hengst ist die Körung aberkannt worden, darf aber erneut vorgestellt werden. Das ist das gängige Prozedere, so sieht es die Satzung vor und so wurde auch schon bei anderen Dopingbefunden in der Vergangenheit entschieden. Der Kauf des Hengstes sei gewandelt worden, teilt der Hannoveraner Verband mit.

Doping-Erinnerungen an den Vater

Schon der Vater Dynamic Dream war bei seiner Körung in Westfalen in der Dopingprobe positiv. Allerdings handelte es sich in dem Fall um den Siegerhengst und einen offiziell angegebenen Verkaufspreis im siebenstelligen Bereich. Dynamic Dream war, wie andere Hengste in Westfalen auch, nach einer gewissen Zeit erneut vorgestellt und gekört worden. Wenig später musste Helgstrand Dressage melden, der Hengst habe sich verletzt und könne nicht mehr geritten werden.

Eine Leistungsprüfung hat der Braune in Deutschland nie absolviert, wohl aber einen Kurztest in Dänemark. Deswegen wurde er in Deutschland von nahezu jedem Verband anerkannt und entwickelte sich zu einem der meist frequentierten Hengste der vergangenen Jahre. In Verden waren insgesamt sieben seiner Söhne zur Körung zugelassen worden. Andere Verbände hatten weniger Nachkommen von Dynamic Dream zu ihren Hauptkörungen zugelassen.