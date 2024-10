Holsteiner Eliteauktion: Preisspitze an Stall Meyer-Zimmermann

26 Pferde waren auf der Holsteiner Eliteauktion im Rahmen des Holsteiner Herbstevents käuflich erworben werden. Die Preisspitze in Elmshorn sicherte sich der Stall Meyer-Zimmermann.

Das Holsteiner Herbstevent vom 25. bis 26. Oktober in Elmshorn beinhaltete neben Sattelkörung, Kurz-Veranlagungstest und Sportprüfung auch eine Reitpferdeauktion. 25 Holsteiner und ein Deutsches Part-Bred Shetland-Pony stellten sich zur Auktion. Ein Shetland-Pony? Richtig gelesen, der kleinste Auktionskandidat in Größe XXS namens „Trippeltrappel“ wurde für den guten Zweck bei der Holsteiner Eliteauktion versteigert. Das übrige Holsteiner Lot war auch bei den Spitzenreitern begehrt. Der Stall Meyer-Zimmermann und Vielseitigkeitsreiter Christoph Wahler sicherten sich vielversprechende Nachwuchspferde.

Holsteiner Eliteauktion: Cim-Charlien wechselt in den Stall von Janne Friederike Meyer-Zimmermann

Der kleine Scheckhengst Trippeltrappel, abstammend vom Shetland-Hengst Gosh v. Stal Polderzicht, wurde von der britischen Stammkundin Francesca Pollara ersteigert. 4.500 Euro gehen nun an den Fachbeirat Therapeutisches Reiten im Pferdesportverband Schleswig-Holstein e.V. Nachdem der Charity-Teil der Auktion erfolgreich abgeschlossen war, sollte bald die Holsteiner Preisspitze des Abends folgen. Als drittes Pferd in der Auktionsreihenfolge der Holsteiner Eliteauktion betrat die Charaktervoll-Tochter Cim-Charlien die Fritz Thiedemann-Halle in Elmshorn. Die Braune aus einer Quo Vados I-Mutter vertritt einen der wohl ältesten Stämme der Holsteiner Zucht, 776, bekannt auch als der „Ramiro-Stamm“. Aus der Großmutter Zarin VII v. Calido stammt die aktuell bis 1,55 m erfolgreiche Casallida unter Arthur Gustavo da Silva (SUI). Weit reisen muss Cim-Charlien indes nicht: Sie zieht in den Stall von Janne Friederike Meyer-Zimmermann und Ehemann Christoph in Pinneberg. Die Dritte der Global Champions Tour 2024 schlug schließlich bei 120.000 Euro zu.

Lewine-Tochter Lavinnia LA zu Christoph Wahler

Noch ein Altbekannter nutzte die Chance, sich auf der Holsteiner Eliteauktion die vierbeinige Zukunft zu sichern. Christoph Wahler, erwarb Lavinnia LA v. Lewine-Crunch. Wahler war Mitglied im deutschen Vielseitigskeitsteam der diesjährigen Olympischen Spiele in Paris. Die Züchter Laß KG aus Leck setzten auf den Holsteiner Stamm 504, aus dem etwa die gekörten Hengste Le Matin sowie Literat (beide v. Lord) stammen. 57.000 Euro kostete die Braune mit viel Vermögen. Christoph Wahler hat mit Holsteinern bereits sehr gute Erfahrungen gemacht. Jüngst hatte er sein Holsteiner Erfolgspferd, Carjatan S v. Clearway, als Lehrmeister an den 14-jährigen Justus von Paepcke abgegeben.

Durchschnittspreis 37.650 Euro, zwei Drittel des Lots bei Holsteiner Eliteauktion verkauft

Zwei weitere Lots knackten darüber hinaus die 50.000 Euro-Grenze bei der Holsteiner Eliteauktion. Madonna v. Casaltino-Darco de Revel (Holsteiner Stamm 5382) aus der Zucht von Hark Arfsten, Havelberg, war ihren neuen Besitzern aus den USA 55.000 Euro wert. Die vierjährige Stute Non Plus Ultra (Z.: Kai Wullweber, Todesfelde) aus dem Stamm 6582 stammt von Cornet Obolensky aus einer Christian-Mutter. Die Schimmelstute zog in dieser Saison früh auf die Verbandsanlage in Elmshorn und sprang unter Arne van Heel zu Siegen in Jungpferdeprüfungen. Sie kostete dementsprechend viel. Ihre Käufer aus Italien zahlten 51.000 Euro.

Von 25 im Katalog aufgeführten Pferden fielen vier Auktionskandidaten aus. Fünf Holsteiner Offerten, also knapp 20 Prozent, gibt der Verband in der Ergebnisliste als zurückgekauft an. Der Durchschnittspreis betrug unter dem Strich 37.650 Euro.

Das komplette Auktionsergebnis gibt es hier.

Nina Gross