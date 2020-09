Oldenburger Herbst Elite-Auktion: Olympia-Feeling in Vechta

Bei der 93. Herbst Elite-Auktion der Oldenburger begeistern sporterprobte Spring- und Dressurpferde sowie vielversprechende Fohlen, die jede Menge Potenzial für die internationalen Turnierplätze rund um den Globus mitbringen. Am 3. und 4. Oktober ist es soweit!

In der Springpferde-Kollektion finden sich erfolgreiche Youngster, die direkt zum Losreiten einladen. Darunter tolle Offerten für den Sport, wie den fünfjährige Darlido v. Darco de Revel-Calido-Rebel Z, der selbst schon viele Schleifen in Springpferdeprüfungen gesammelt hat. Seine Mutter Calida ist erfolgreich in 1,40 Meter-Parcours und eine Vollschwester des gekörten Hengstes Carebis, der unter tschechischer Flagge im internationalen Sport unterwegs ist.

Für das große Viereck

Und auch in der Dressurkollektion glänzen Spitzenpferde! Eines davon ist der sechsjährige Schimmelhengst Borsody v. Bordeaux-Sandro Hit-Donnerschwee mit der Katalog Nr. 1. Dieser ultramoderne Eyecatcher aus dem berühmten Stutenstamm der Rudilore ist in Dressurpferdeprüfungen Kl. L platziert und fertig für M-Dressuren. Mutter Rudiflora ist Schwester des gekörten Showdancer v. Sir Donnerhall I, der unter Lena Waldmann schon Intermediaire I gelaufen ist.

Die Elite-Pferde werden trainiert und stehen zum Ausprobieren für Interessenten bereit. Noch bis zum 2. Oktober haben Sie die Möglichkeit Ihren Favoriten im Training zu beobachten und zu begleiten sowie auszuprobieren. Bitte nehmen Sie hierfür Kontakt mit dem Beratungs- und Kundenserviceteam auf.

Elite-Fohlen mit bester Abstammung

Am 3. Oktober sind die Reitpferde dran, einen Tag später kommt dann bei der Herbst Elite-Auktion ein Lot von talentierten Fohlen unter den Hammer. Hengste der Weltspitze treffen auf sportive Stutenstämme. Eine tolle Chance, um sich eine Zukunftshoffnung zu sichern!

Die Katalog Nr. 60 trägt Coco Rocha, eine Clarimo-Tochter aus der My Legend Z v. Mr. Blue-Lord Z. Clarimo war selbst unter dem Schweden Rolf-Göran Bengtsson im internationalen Sport im Einsatz, bestritt unter anderem Nationenpreise. Mütterlicherseits führt das Stutfohlen auch Legende IX im Pedigree, ihrerseits wiederum Mutter des gekörten Hengstes Nekton (Lars Bak Anderson/DEN) sowie von Lamarque (Patrick Stühlmeyer), die beide im internationalen Sport erfolgreich waren. Sie ist zudem eine Halbschwester des Olympia-Heros Cento von Otto Becker.

Der Sattelkörsieger, amtierende Bundeschampion und Oldenburger Landeschampion Fynch Hatton OLD entsendet einen bildschönen Hengstanwärter par excellence: Feingold v. Fynch Hatton-Fürst Romancier-Carry Gold. Das charmante Fohlen weiß seinen Betrachter auf Anhieb zu vereinnahmen. Aus dem gleichen Stamm kommen auch der gekörte und Grand Prix-siegreiche Plaisir d’Amour (Markus Gribbe) sowie TC Take it easy v. Florestan I, der unter der Niederländerin Jasmien de Koeyer im internationalen Viereck strahlte.

Einen Überblick über die gesamte Kollektion finden Sie im Internet im Auktionsbereich der Oldenburger Website: www.oldenburg.auction

Sie haben die Möglichkeit die Parade der Elite-Fohlen live am Freitag, 2. Oktober, um 18.00 Uhr sowie die Präsentation der Sportpferde ab 19.00 Uhr auf der Oldenburger Website www.oldenburger-pferde.com oder unter www.clipmyhorse.tv zu verfolgen.

Beratung und Kundenservice

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder rhinow.thomas@oldenburger-pferde.com

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder pophanken.daniel@oldenburger-pferde.com

Manuel Springhetti: +49(0)170-7093018 oder springhetti.manuel@oldenburger-pferde.com

Springpferde:

Philip Bölle: +49(0)171-1893792 oder boelle.philip@oldenburger-pferde.com

Benjamin Stratmann: +49(0)151-54408395 oder stratmann.benjamin@oldenburger-pferde.com

Informationen/Katalogbestellungen:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder gerberding.elisabeth@oldenburger-pferde.com

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder arends.heike@oldenburger-pferde.com