Trakehner Körung 2023: 47 Hengste ausgesucht, Gribaldi und sein Enkel Millennium prägen Lot

Für die Trakehner Körung 2023 werden sich nicht weniger als 47 Junghengste am ersten Adventswochenende in der Holstenhalle Neumünster um die Zuchtzulassung bewerben. Gribaldi und sein Enkel Millennium dominieren die Abstammungen. Es gibt aber auch interessante neue Gene in der Kollektion. Der Zeitplan verspricht volle Tage in Neumünster.

Die Trakehner Körung 2023, offiziell „Internationaler Trakehner Hengstmarkt“, findet in diesem Jahr am ersten Adventswochenende statt, damit konkurrieren die Junghengste fünf Wochen später als bis 2021 gewohnt um die Zuchtzulassung. 44 der Hengste werden 2024 dreijährig, drei weitere erscheinen zur Sattelkörung.

Trakehner Körung 2023: Gribaldi und Imperio

Für Statistikfreunde: Der Jahresbericht der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) weist für den Geburtsjahrgang 2021 858 Fohlen aus. Somit sind also, bei einem angenommenen statistischen Mittel von 50:50 in Sachen Geschlechterverteilung, also ca. 430 Hengstfohlen in dem Jahr zur Welt gekommen. Mit 44 Zweieinhalbjährigen sind damit ziemlich exakt zehn Prozent beim Hengstmarkt vor Ort.

Mit 23 Nachfahren ist der Hengst Kostolany v. Enrico Caruso (und damit über dessen Vater Mahagoni auf den Vollblüter Pasteur xx zurückgehend) am stärksten als Stammvater vertreten. 21 dieser Hengste gehen auf Gribaldi zurück, darunter 15, die dessen Enkel Millennium als Vater oder Großvater im Pedigree führen.

Am zweistärksten mit Söhnen, Enkeln und Urenkeln väterlicherseits vertreten ist das neben dem Weltcup-erfolgreichen Gribaldi zweite internationale Aushängeschild, der Hengst Imperio, der unter Hubertus Schmidt Olympia-Reservist bei den Spielen in Rio 2016 war. Imperios Stammbaum lässt sich auf Habicht (ein Urenkel über Impetus) zurückverfolgen, dessen Sohn Sixtus neunmal in den Pedigrees auftaucht. Je dreimal direkt über Imperio und dessen Sohn Schwarzgold, der auch zwei Enkel im Aufgebot der Trakehner Körung 2023 aufzuweisen hat. Imperio ist auch in sechs mütterlichen Stämmen vertreten.

Andere Blutlinien: Vom Araber bis zu Original-Ostpreußen

Arogno, einer der entscheidenden Vererber der 1980er-2000er Jahre (u. a. Caprimond), ist mit vier Nachkommen vertreten. Sieben Hengste gehen auf schmal gewordene Hengstlinien zurück. So etwa zwei Lücke-Enkel, die über Friedensfürst auf Gelria (Abglanz) zurückzuverfolgen sind. Oder ein Sohn des in Belarus geborenen Göteborg, der den in Trakehnen als Hautbeschäler ausgewiesenen Halbblüter Cancara in seine Vorfahren aufweist. Sein Nachfahre in der Kollektion der Trakehner Körung 2023 ist ein Schimmel, genau wie sein legendärer Urahn.

Außerdem treten zwei Söhne von Vollblutarabern sowie ein Nachfahre des Angloarabers Cook du Midour an, der auf Nithard AA zurückgeht, den Vater des in Oldenburg einst populären Inschallah.

Zeitplan der Trakehner Körung 2023

Donnerstag, 30. November

12.00 Uhr Pflastermusterung

14.00 Uhr Trakehner Freispringchampionat

16.00 Uhr Präsentation Zuchtstuten und Reitpferde

18.00 Uhr TSF-Dressurchampionat

20.00 Uhr Röckeners live

Freitag, 1. Dezember

08.00 Uhr Freispringen Junghengste

14.00 Uhr Präsentation Zuchtstuten und Reitpferde

15.30 Uhr Auswahl Trakehner Jahressiegestute

17.00 Uhr Auktion der Reitpferde (hier geht’s zur Kollektion) und Zuchstuten (Kollektion)

20.00 Uhr Trakehner Galaabend

Samstag, 2. Dezember

08.30 Uhr Freilaufen der Hengste mit Schrittring

14.00 Uhr Trakehner Körung 2023 und Kommentierung der Körergebnisse, Prämierung Auswahl des Siegerhengstes und der Prämienhengste

16.00 Uhr Outdoor-Präsentation der nicht gekörten Hengste

17.00 Uhr Finale TSF-Dressurchampionat

19.30 Uhr Auktions Ouvertüre

20.00 Uhr Auktion gekörte und nicht gekörte Hengste

anschl. After Auction Party

Information zum Trakehner Hengstmarkt unter www.trakehner-verband.de.