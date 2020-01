Winterkörung: Neue Vererber für Mecklenburg-Vorpommern

Das Landgestüt Redefin war gestern Schauplatz für die Winterkörung des Verbandes der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern. Hengste aller Rassen konnten sich den Augen der Körkommission stellen. Vier Reitpferdehengste erhielten ein Go für die Zucht.

Die Winterkörung in Redefin ist traditionell den dreijährigen oder älteren Hengsten vorbehalten. Gleich zwei der nun gekörten Youngster stammten aus der renommierten Zucht von Harm Thormälen in Kollmar. Das war zum einen ein Oldenburger Sohn des Balou du Rouet aus einer Calido I-Mutter, zum anderen der dreijährige Cero Blue v. Chacoon Blue, der inzwischen dem niederländischen Gestüt Nijhof gehört. Cero Blue führt beste Springgene in seinen Adern: Er stammt aus der berühmten Linie der Fein Cera, die unter dem Amerikaner Peter Wylde große Erfolge im Parcours feierte. Mutter Die Cera v. Balou du Rouet ist eine Tochter der Hamburger Spring-Derby-Siegerin Zera.

Weiterhin konnte ein noch namenloser vierjähriger Hannoveraner Hengst v. Cascalido-Contendro I (Z.: Erdmann Ohlrogge) vor den Augen der Körkommission bestehen. Mutter Celine brachte bereits den gekörten Commander v. Chacco Gold, der teuerstes Springpferd auf der Hannoveraner Auktion 2018 war. Auch ein Mecklenburger Hengst v. Lord Weingard-Alois aus der Zucht von Sandra Engelmann erhielt ein positives Körurteil. Darüber hinaus wurde ein Reitponyhengst v. HET Golden Dream-FS Golden Highlight (Z.: Nanni Tackmann) in Redefin gekört.