Von Taalex bis Pacific des Essarts – Neuigkeiten aus dem Springpferdelager

Mal wieder Neues von den Citizenguard-Pferden, Reiter- und Besitzerwechsel für Martin Fuchs‘ Pacific des Essarts, ein neuer Crack für Cian O’Connor.

Beispielsweise wird der DSP-Hengst Taalex entgegen erster Meldungen des Besitzers Alain van Campenhoudt bzw. dessen Firma Citizenhorses nun doch nicht nach Venezuela an Emanuele Andrade verkauft. Eine Pressemitteilung, die dem französischen Magazin Grand Prix Replay vorliegt, sagt: „Er wurde ausprobiert von dem Venezolaner, aber der Verkauf wurde nicht abgeschlossen.“ Der Hengst sei noch immer bei „ihrem“ Reiter Rodrigo Pessoa mit dem „anderen Champion Cadjanine“.

Auch von den beiden anderen Citizenguard-Pferden gibt es Neuigkeiten: Die Stute Million Dreams wurde an den französischen Springreiter Evrard de Ponnat verkauft. Der Hengst Toscan de Sainte Hermelle steht bei seinem Züchter, wo er auf die kommende Decksaison vorbereitet wird.

Neues Pferd für Cian O’Connor

Der Ire Cian O’Connor übernimmt den zwölfjährigen in der Schweiz gezogenen Copain du Perchet CH. Seine ersten internationalen Einsätze hatte der Hengst v. Conteur-Ragazzo unter dem Niederländer Rudie Wallerbosch. Dann wechselte er zu dem Schweizer Edwin Smits, der ihn seit September 2013 unter dem Sattel hatte. Die beiden vertraten die Schweiz bei Nationenpreisen und anderen großen Turnieren. Cian O’Connor: „Ich freue mich darauf, in Wellington eine gute Partnerschaft mit Copain aufzubauen.“ Der Ire verbringt den Winter meistens beim Winter Equestrian Festival in dem Ort im sonnigen Florida.

Martin Fuchs darf Clooney behalten, verkauft aber drei andere Pferde

Der Schweizer Springreiter Martin Fuchs bekam Mitte Dezember die gute Nachricht, dass er sein Spitzenpferd Clooney weiter reiten darf. Die Nachricht kam eine Stunde vor dem Großen Preis in Genf. Bis dato war das Turnier für Fuchs eine Nervenprobe gewesen. Denn eigentlich wollten die Besitzer den elfjährigen westfälischen Cornet Obolensky-Sohn verkaufen, mit dem Fuchs dank EM-Bronze in Aachen dazu beigetragen hatte, dass die Schweiz eine Mannschaft zu den Olympischen Spielen nach Rio schicken durfte. Hier vertraten die beiden ebenfalls die eidgenössischen Farben und wurden Sechste in der Mannschaftswertung.

Kurz zuvor hatte Fuchs die nun neunjährige Holsteiner Stute Cheppetta v. Chepetto in die USA verkauft. Mit ihr war Fuchs mehrfach bis 1,55 Meter gut platziert gewesen.

Ebenfalls den Reiter gewechselt hat der 16-jährige in Spanien gezogene Fardon v. Corland. Der Schimmel wurde durch Niklaus Schurtenberger in den Sport gebracht. 2013 kam er in den Stall Fuchs, wo er von Martins finnischer Lebensgefährtin Anna-Julia Kontio weiter geritten wurde. Die nahm mit dem Schimmel unter anderem an den Weltreiterspielen 2014 in der Normandie teil. Nun wechselte Fardon als Lehrpferd zu der 16-jährigen Alexandra Amar. Fuchs berichtet, er sei „stets in engem Kontakt“. Außerdem hat er die beiden bereits auf ihr erstes Turnier begleitet, zum CSI Le Mans.

Zu guter Letzt wechselte der 13-jährige Selle Français-Wallach Pacific des Essarts v. Diamant de Semilly in die USA zu Jennifer Gates. Auch dieser Rappe wurde vorwiegend von Anna-Julia Kontio geritten – mit großem Erfolg. Die beiden waren mehrfach unter den Top drei in Großen Preisen bis 1,60 Meter dabei.

0

0

0 x geteilt