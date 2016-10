Desperados Hannoveraner Hengst des Jahres

Vom abgekörten Youngster zum Spitzenvererber und der Nummer eins der Dressurwelt – die Karriere von Olympiasieger Desperados liest sich wie ein Märchen. Dem wurde nun ein neues Kapitel hinzugefügt.

An derselben Stelle, die er als Zweieinhalbjähriger ohne positives Körurteil verließ, wurde der 15-jährige De Niro-Wolkenstein II-Sohn Desperados heute frenetisch als Hannoveraner Hengst des Jahres gefeiert. Die Ehrung nahm Züchter Heinz Schütt entgegen.

Desperados ist ein gutes Beispiel für den Wert der Körungen unter dem Sattel. Nachdem ihm das Körurteil versagt worden war, wechselte er als teuerster nicht gekörter Hengst in den Besitz des Gestüt Sprehe. Ein Jahr später erschien Desperados erneut in der Niedersachsenhalle zur Körung, diesmal zur Sattelkörung. Diesmal überzeugte er auf ganzer Linie und wurde prämiert. Ab da ging es steil bergauf mit der Karriere – Bronze beim Bundeschampionat 2004 und 2005, fünf Jahre später Sieg im Hamburger Dressur-Derby unter seinem Ausbilder Falk Rosenbauer, der Desperados zur Grand Prix-Reife förderte.

2011 übernahm Kristina Bröring-Sprehe den Hengst. Im selben Jahr gewannen die beiden den Piaff Förderpreis und für Desperados‘ Ausbilder gab es den Otto Lörke-Preis.

Erstes Mal Olympia

2012 schnupperten Kristina Bröring-Sprehe und Desperados erstmals Championatsluft. Und das gleich bei Olympia. Das Ergebnis: Silber mit der Mannschaft. Danach waren die beiden Jahr für Jahr eine feste Größe im deutschen Team, holten Gold bei der EM in Herning und bei der WM in Caen sowie bei Olympia in Rio. In Aachen reichte es zwar nicht fürs oberste Treppchen mit der Mannschaft. Dafür tanzte das Dreamteam im Special und vor allem in der Kür bis auf wenige Pünktchen an den ungeschlagenen Valegro heran. Und seit diesem Jahr sind die beiden unangefochtene Nummer eins der Weltrangliste.

Züchterische Meriten

Kurz nachdem sein Vater medaillengeschmückt aus Rio heimgekehrt war, avancierte sein Sohn Destacado in Warendorf zum Bundeschampion der dreijährigen Hengste. Ebenfalls von Desperados stammt die Herwart v. d. Decken-Schau-Siegerin und Bundeschampionesse von 2010 ab, Doris Day. Bislang sind acht Desperados-Söhne ins Hengstbuch I vom Hannoveraner Verband eingetragen. Hinzu kommen 38 Staats- und Hannoveraner Prämienstuten.

