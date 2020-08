Achleiten: Heimsieg für Max-Theurer vor Schneider

Nachdem sie sich wochenlang mit Rang zwei zufrieden geben musste, hat es nun geklappt mit dem Sieg daheim auf Schloss Achleiten für Victoria Max-Theurer.

Es war der erste internationale Kür-Sieg für Victoria Max-Theurer auf dem zehnjährigen Westfalen-Hengst Rockabilly v. Rock Forever und die erst die dritte Kür überhaupt. In den Vorwochen hatte die Tochter des Hauses zwar mit 81,225 und 80,725 Prozent jeweils höhere Bewertungen bekommen als heute (79,665 Prozent), war aber jedes Mal an ihrer Trainerin Isabell Werth gescheitert und Zweite geworden. Heute nun der Sieg mit ihrer Kür zu Status Quo.

Max-Theurer hinterher: „Rocky hat mit seinen 10 Jahren bei diesen 3 Turnieren super Runden abgeliefert. Er ist ein richtig schlaues Kerlchen, dem die Arbeit Spaß macht. Die Kür heute war erst die dritte seines Lebens und war gleichzeitig trotz kleiner Fehler ein absolutes Highlight.“

Dorothee Schneider und Sammy Davis Jr., die gestern den Grand Prix hatten gewinnen können, mussten sich heute mir Rang zwei begnügen (78,735). Riesig war die Freude bei Stefan Lehfellner, dem Partner der Siegerin, über Rang drei auf dem Oldenburger Fackeltanz, der übrigens auch einst von Dorothee Schneider ausgebildet worden war. Die beiden kamen auf 77,335 Prozent und Lehfellner jubelte: „Das ist die schönste Prüfung, die ich mit Fackel je geritten bin.“

Special-Tour

Isabell Werth, die die beiden vorangegangenen Turnierwochen in Achleiten dominiert hatte, ist auch dieses Wochenende am Start, allerdings nur in der Special-Tour. Emilio hat sie mitgebracht nach Österreich und sie bleibt auch weiterhin ungeschlagen. Im heutigen Grand Prix kamen die beiden auf 80,935 Prozent und verwiesen damit einmal mehr Victoria Max-Theurer und ihre Neuerwerbung Abegglen auf Rang zwei (75,674).

An dritter Stelle reihte sich Dorothee Schneider ein auf einem Pferd, das Gastgeberin Sissy Max-Theurer gehört: der DSP-Stute Pathétique v. Quaterback, die mit 70,869 Prozent aus dem Viereck gekommen war.

Youngster-Prüfungen

Apropos Pferde von Sissy Max-Theurer – von denen hat Dorothee Schneider mehrere in Beritt, so auch die For Romance-Tochter Fontana di Trevi MT. Sie ging in Achleiten die internationale Tour für die fünfjährigen Youngster und sicherte sich heute ihren zweiten Sieg beim dritten Turnierstart ihres Lebens mit satten 87,8 Prozent für Grundgangarten, Durchlässigkeit und Gesamteindruck. Zweiter war erneut Frederic Wandres auf Vom Feinsten (85,6).

Bei den Sechsjährigen siegte mit der Escolar-Tochter Eyleen ein weiteres Max-Theurer-Pferd, die allerdings vorgestellt von Yvonne Kläne. Eyleen, eine ehemalige Bundeschampionat-Bronzemedaillengewinnerin, die anschließend über die Auktion ging, wurde mit 88,4 Prozent bewertet. 88,0 Prozent hatte der Zweitplatzierte, DSP Spectre unter Kristine Möller (LUX).

Bei den Siebenjährigen siegte erneut Schneiders Stallreiterin Hannah Milena Rother auf der Genesis Salvina, diesmal mit 77,386 Prozent.

