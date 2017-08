EM Göteborg: Die EM-Entscheidung der Dressurreiter im Liveticker

Ab jetzt wird es ernst bei den Europameisterschaften der Dressurreiter in Göteborg. Es geht um Gold für Deutschland. Wir berichten von den wichtigsten Ritten im Live-Ticker.

17:39 Uhr

Aber dann! Sönke Rothenberger und Cosmo. Dritte Starter für Deutschland, Sönkes EM-Debüt bei den Senioren. Im Pony- und Nachwuchslager hat er ja, wie seine Schwestern, jede Menge Championatserfahrung – und seine Eltern, nicht zu vergessen.

Nach der Leistungen von Balve und Aachen war die Frage: Wie weil Prozent würde er schaffen? Vielleicht sogar die 80-Prozent-Marke knacken? Das wäre das erste Mal in der Karriere. Cosmo trabte über die erste Diagonale wie ein junger Gott: 86 Prozent! Dann gab es eine kleine Störung nach der Linkstraversale und das Rückwärtsrichten war zögerlich. Passagen und die erste Piaffe waren gut. Der starke Schritt gelassen, mit ausreichend Übertritt (7,4). Herrliche zweite Piaffe, schwingend über den Rücken, der schweif locker pendelnd – Dressur vom Feinsten. Beim Angaloppieren machte sich der Van Gogh-Sohn minimal frei, war aber dann gleich wieder bei seinem Reiter. Auf die fliegenden Galoppwechsel zu zwei Sprüngen gab es im Durchschnitt eine 9,1! Die Zickzack-Traversalen endeten etwas spät, in den Einerwechseln unterlief dann leider ein Fehler. Die Pirouetten waren gut, der Übergang vom Galopp zum versammelten Trab kam recht spät aber noch rechtzeitig, der starke Trab über die Diagonale dann wieder sehr gut. Am Ende schenkte das Paar den Zuschauern eine Mittellinie mit Passagen, einer tollen Piaffe bei X und einer kadenzierten Schlusspassage, die allein schon den Eintritt ins Ullevi Stadion Wert war. 78,434 Prozent – es wäre ohne den Patzer in den Einern und den kleinen Unsicherheiten sicherlich eine 81- bis 82-Prozent-Runde geworden. Aber man muss ja auch noch etwas im Tank haben für die Weltmeisterschaften in Tryon im kommenden Jahr!

17:30 Uhr

Die erfahrenste Kombination aus der dänischen Abordnung ging mit Anna Kasprzak und Donnperignon als dritte Teamstarter ins Viereck. „Pepe“ ist 18 und hat in Aachen gute Form gezeigt. Nachdem Anna Zibrandtsen mit Arlando gut vorgelegt hatte, war es nun an der nächsten Millionärstochter Ehre für Dänemark einzulegen. Kasprzak war stets bemüht, die Nase des Donnerhall-Sohns vor der Senkrechten zu halten. In den Trabtraversalen verkantete er sich leicht. Wie erwartet konnte das Paar in seiner Vorzeigelektion Passage punkten, die Piaffe, meist nicht so schokoladig, gelang. Nach dem ersten Drittel der Aufgabe lag das Paar bei knapp 74 Prozent. Das Angaloppieren geschah erst viele Meter nach E, die Zweierwechsel legte Kasprzak frisch an, begann aber zu spät, so dass der letzte Wechsel gerade noch am Punkt H stattfand. Ein Fehler in den Zickzak-Traversalen drückte die Note, flüssige 15 Galoppwechsel von Sprung zu Sprung hoben sie wieder, die Pirouetten (8,0) auch. Was toll zu sehen war: Wie frisch „Pepe“, der 2010, also vor sieben Jahren, unter Christoph Koschel bei den Weltmeisterschaften in Kentucky am Start für Deustchland war, mit seinen 18 Jahren im Viereck ging. 73,343 Prozent

17:21 Uhr

Sie war die Überraschung des CHIO Aachen: Die Schwedin Therese Nilshagen, die bei Klaus Balkenhol trainiert und den Oldenburger Deckhengst Dante Weltino OLD v. Danone aus dem Dressurpferdeleistungszentrum Lodbergen ritt. Bei Olympia war der Rappe ausgefallen, in Thereses Heimatland nun also das Championatsdebüt der beiden. Der Hengst trabte über die erste Diagonale, als wolle er alles für seine Reiterin geben. Die Traversalen wurden mit über Acht bewertet, das Rückwärtsrichten ist nicht seine Lieblingslektion. Bis zum starken Schritt lag das Paar mit 74,8 Prozent an zweiter Position. In den Piaffen hätte man sich etwas mehr Eigenenergie gewünscht. Dann kam ein Patzer: In den Zweierwechseln sprang der Rappe immer wieder Wechsel von Sprung zu Sprung. Die eigentlichen Einerwechsel und die Zickzack-Traversalen gelangen dann wieder gut (7,8). Auch die stark gesetzten Pirouetten halfen der Note und beim letzten straken Trab ging ein Raunen durch die Tribüne. Die letzte Piaffe bei X war gut am Punkt, die Passage nicht ganz bis zum Schlussgruß durchgehalten. Der Jubel des schwedischen Publikums brandete sofort auf. 74,414 Prozent – wichtige Punkte für das schwedische Team, zumal ja der Brite Wilton unter Form gegangen war.

17:12 Uhr

In Rio noch die Nummer vier, hat sich der Brite Spencer Wilton mit dem De Niro-Sohn Super Nova II mittlerweile fest etabliert in der britischen Equipe. Was dem riesengroßen Wallach an Schönheit und Charme fehlt, das macht er durch gutes Gerittensein wett. Das Pferd arbeitete stets über den Rücken, zeigte gute Rahmenerweiterung in den Verstärkungen, piaffierte und passagierte gehorsam und gleichmäßig. Auch in der Galopptour begann das Pferd zunächst losgelassen, doch dann kamen Spannungen auf. In Folge misslang nahezu jede Lektion: Die Serienwechsel waren unter Spannung, die Zickzacktraversalen mit falschen Sprungzahlen, in der Linkspirouette fiel der Wallach komplett aus, anstatt wieder anzugaloppieren passagierte er, da war richtig der Wurm drin. Und die sichere Führung im 77-Prozent-Bereich war futsch. Da half dann auch die Bilderbuch-Piaffe zum Abschluss nicht mehr. Bitter, weil nach dem Ausfall von Gareth Hughes jeder der verbleibenden drei britischen Ritte zählt. 72,086 Prozent.

17:03 Uhr

Die dritte Teamreiterin der niederländischen Equipe, Madeleine Witte-Vrees, begann mit dem Hengst Cennin stark: Imposanter starker Trab, in den Trabtraversalen etwas früh angekommen. Sehr gutes Rückwärtsrichten, beim Antraben aus dem Rückwärts aber leicht passageartige Tritte im Vorderbein: In der Passage hat der Fuchs generell vorne ganz viel Ausdruck, das Pferd mit der Nase vor der Senkrechten, der Unterarm hoch, aber hinten fehlen Abdruck und Energie. Sehr guter starker Schritt (8,4). In der Piaffe verlor den Fuchs manchmal die Kraft und er tauchte vorne ab, er blieb aber sehr gleichmäßig auf der Stelle und zeigte gute Übergängen in die Passage. Auf leicht schwankende Zweierwechsel folgte ein guter starker Galopp. Dann leichter Fehler zum Ende der Zickzack-Traversale. Dann ging es fehlerhaft weiter. Die Einerwechsel misslangen, in der Linkspirouette fiel der Vivaldi-Sohn aus. Auch wenn er am Ende noch mal punkten konnte, verlor er die Führung, die er zwischenzeitlich inne hatte, dann doch durch diese Patzer und landete am Ende bei 71,643 Prozent.

St.GEORG GRATIS LESEN! Schnell, aktuell und auf einen Blick wissen, was Sache ist! Das bietet der

St.GEORG Newsletter. Jetzt abonnieren und Sie erhalten eine Ausgabe

St.GEORG als ePaper gratis - zum immer und überall lesen. Heft digital lesen Abonnieren