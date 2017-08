Europameisterschaft Göteborg: Liveticker Dressur – Kür

Finaltag bei der Europameisterschaft der Dressurreiter in Göteborg: Auf dem Programm die Grand Prix Kür. Ab 16.10 Uhr werden wir non stop im Liveticker berichten. Um 17.10 Uhr geht die letzte Starterin ins Viereck.

16.20 Uhr

Piano zur Passage bis zum Gruß sind der Auftakt der Niederländerin Madeleine Witte-Vrees und Cennin v. Vivaldi. Aus dem Halten geht sie gleich über in eine Halbdiagonale im starken Trab, dazu Akkordeon und Bläsersätze, dann wieder akzentuiertes Piano zu Passagen und Piaffen. So eindrucksvoll der Fuchs trabt, vor allem im Vorderbein, so störend fürs Gesamtbild ist der unruhige Sitz der Reiterin, die eine Operation hinter sich hat. Toller starker Galopp, aber in den folgenden Pirouetten müsste sich der Hengst deutlich mehr in den Hanken beugen. Punkte dürften die schön nach vorne gesprungenen Einerwechsel gebracht haben, die von der Tribüne aus betrachtet auch weniger schwankend als die Zweierwechsel aussahen und deutlich mehr Energie ausstrahlten. Man argwöhnt es schon und tatsächlich ist sie zum Abschluss des Programms deutlich vor der Musik, muss mehrere Sekunden haltend warten, bis auch die letzten Klänge aus den Lautsprechern verhallt sind. 77,511 Prozent vorläufig.

15.50 Uhr

In ihrer Paradelektion beginnt die Dänin Anna Kasprzak mit Donnperignon ihre Phil Collins-Kür, in der Passage. Aus dem Halten gleich in den Galopp („Dancing in the light“) Pirouetten und Serienwechsel, starker Galopp auf der Mittellinie. Da passiert etwas zu Beginn. Es folgen starker Trab („Invisible Touch“) und Passage, dann fließende Trabtraversalen und zum Musikwechsel eine erste Passage-Traversale, die bislang beste Raumaufteilung aller Darbietungen. Piaffieren mag „Pepe“ heute auch. „I can hear it coming in the air tonight“ ist die Schrittmusik, da ist Kasprzak vielleicht zwei Sekunden zu früh durchpariert. Ansonsten perfekt abgestimmt. Bei der Abfolge Einer- und Zweierwechsel auf teilweise gebogenen Linien leider ein paar kleinere Fehler. Das war sonst immer ein Highlight in der Kür des mittlerweile 18 Jahre alten finnischen Fuchses, der der letzte Sohn des legendären Stempelhengstes Donnerhall im internationalen Sport ist. Donnerhall stand vor 20 Jahren in Verden bei der Europameisterschaft im Finale. Vom Programm her das anspruchsvollste, was bislang zu sehen war, aber eben nicht fehlerfrei. 77,696 Prozent vorläufig.

15.40 Uhr

Der Brite Spencer Wilton, der solch ein Riesenpech im Grand Prix hatte, als sein riesengroßer Supa Nova II nahezu die komplette Galopptour versemmelt hatte, galoppiert bis X, trabt dann versammelt bis C und zeigt anschließend einen ausdruckstarken starken Trab von M über X nach K. Nicht zu kreative diese Linienführung zu Beginn, ein bisschen M-Dressur im EM-Finale. Dann folgen aber sofort Galopptraversalen nach links und rechts und eine erste Pirouette. Die Zweierwechsel beginnen auf der Diagonale, münden dann aber auf die Mittellinie in Richtung A. Musik dazu Streicher und etwas dezente Bongo-Perkussion. Es folgt dieselbe Reise noch einmal, diesmal aber von der rechten Hand kommend und mit guten Einer- an Stelle der Zweierwechsel. Ein einsames Cello intoniert zum Schritt „Hello“ von Adele unterstützt von einem vorwitzigen Pizzicato. „Hello from the other side …“ dazu ein Handwechsel, das macht Sinn. Zur Piaffe „Can’t stop the feeling“, es wird also moderner, dank Justin Timberlake. Witzig: das Falsett von Timberlake plus Kirchenglocke zur Piaffe. Alles allerdings konzertant, kein Disco-Gedröhne, Der Wallach geht herrliche Piaffen und Passagen! Seine mit Abstand beste Darstellung in dieser Woche. Ein toller De Niro-Sohn, den man sicherlich auch für 2018 bei der WM in Tryon auf der Liste haben muss. 75,443 Prozent vorläufig.

15.30 Uhr

Rhythmisches Applaudieren zur Ermunterung des ersten schwedischen Reiters, Patrik Kittel und Delaunay. Der kommt mit strammer Kandare in die Arena. Der Wallach lässt sich von dem Trubel nicht ablenken. Geigen und andere Streicher begleiten das Paar in der Passage ins Viereck. Aber auch E-Gitarre. Auf straken Trab folgt Passage und vor den Richtern eine 90-Grad Piaffe aus die Mittellinie zu Billy Idols „Hot in the city“, das vorherrschende Musikstück des ersten, trab- und passagelastigen Teils der Darbietung. Schritt an der kurzen Seite bei A, versammelter Schritt dann an der langen Seite bis E. Dort dann wieder Passage und noch ein Piaffe. Zu „Eyes without a face“, auch vom 80er Jahre Edelpunk Billy Idol, dann Galopptraversalen, eine Diagonale starker Galopp, dann zur Orgel (ja, wirklich!) eine eineinhalbfache Pirouette anschließend weiter zu „Flesh for fantasy“. Das ganze spiegelbildlich dann noch einmal. Zu „Dancing with myself“ dann ein letzter starker Trab und Passagen, leicht schwankende Piaffen und ausdrucksstarke Passagen. Am Ende einmal „Hot in the city“. Da klatscht das Publikum im Takt. Und zum Abschluss feiern sie ihren Landsmann gebührend. 77,371 Prozent vorläufig.

15.20 Uhr

Severo Jurado Lopez und Deep Impact beginnen mit Passage und Piaffe zu „Lady Marmelade“, dem Song mit dem berühmten Refrain „Voulez vous couchez avec moi“ (der aber nicht erklingt). Zu diesem Song ist Lopez’ Chef Andreas Helgstrand 2006 in Aachen die Schimmelstute Matinée im WM-Finale in der Soers geritten. In der Passage von Deep Impact mit dem ungleich unter den Körper schwingenden Hinterbein lassen sich durchaus Parallelen erkennen zu der dänischen Stute. Zum Schritt dann „Your Song“ von Elton John („It’s a little bit funny, this feeling inside“). Der Spanier ist nicht immer ganz präzise in Übereinstimmung mit der Musik. Am Ende Passage zu Queen, Teile aus dem Mitsing-Klassiker „We will rock you“, dazu Piaffen. 75,675 Prozent vorläufig.

15.10 Uhr

Anna Zibrandtsen aus Dänemark mit Arlando haben mit der Mannschaftsmedaille übrigens der neuen Bundestrainerin Prinzessin Nathalie zu Sayn-Wittgenstein ein besonderes Geschenk gemacht. Hätte die Reiterinnen keine Medaille gewonnen, hätte es keine Sportförderung mehr für die dänische Reiterei gegeben.

Musik: Zum Einreiten schon gleich aktuelle Hits: The Chainsmokers und Cold Play, aber als Pianoversion, „Something just like this“, danach zur Passage „Cheerleader“ von Omi und Felix Jaehn zum Wechsel von Piaffen, Passagen und Trabverstärkungen. Auch im Galopp moderne, aktuelle Klänge: Ed Sheeran „I’m in love with the shape of you“. Zweier- und Einerwechsel auf der einfachen Schlangenlinie. Keine Höchstschwierigkeiten, aber toll wie diese junge Reiterin, 23 Jahre alt, am Ende Piaffen mit 30 Grad-Wendungen mit Passagen abwechseln lässt. Der donnernde Bass fordert zum Mitklatschen auf, das macht das Publikum und der rührende Arlando reißt seine Vorderbein hoch. 77,686 Prozent.

15.00 Uhr

Dorothee Schneider und Sammy Davis jr. kamen schwungvoll ins Stadion, Dorothee ritt Schulterherein nach links und rechts vor dem Einreiten, dann setzten die Salsa-Klänge aus dem Film „Darf ich bitten?“, in dem Richard Gere die Hauptrolle gespielt hat, ein – es ging los! Die erste Piaffe schon sehr gut, flüssig, zehn Tritte, Sammy wirkte motiviert. Und konzentriert. Die Wechsel zwischen flotteren Klängen zu Traversalen im versammelten Trab und langsameren zur Passagetraversale passten auf den Tritt. Die Passagetraversalen waren ein erstes Highlight des Programms. Der Schritt auf gebogener Linie voll entspannt. Übergänge versammelter Schritt, Piaffe, versammelter Schritt und dann angaloppieren exakt zu den Klängen eines südamerikanischen Kinderchors passen. Doppelte Galopppirouette gefolgt von sicheren Zweierwechseln, auch die Einerwechsel nach doppelter Pirouette gelungen. Am Ende ist die Luft ein wenig raus. Der schwierige Übergang aus der Galopppirouette in die Passage ist etwas holperig und in der Fächerpiaffe schwindet die Energie ein bisschen. Aber der Schlussgruß ist exakt zum Ende der Musik. 76,289 Prozent vorläufig. Einmal 81 Prozent für den künstlerischen Eindruck.

Auftaktreiterin Belinda Weinbaur und Söhnlein Brillant für Österreich: 74,232 Prozent. Zweiter Starter waren Diederik van Silfhout und Four Seasons v. Fürst Piccolo aus den Niederlanden. Eine mit viel Piaffen und Passagen beginnende Kür. Kein zu hoher Schwierigkeitsgrad, 72,657 Prozent

14.30 Uhr

Guten Tag aus Göteborg, das Wetter sieht wieder gut aus. Wollen wir hoffen, dass sich die Sonne weiterhin durchsetzt. Heute morgen war der Himmel über Göteborg voller dunkelgrauer Regenwolken. Trotzdem sind, ersten Schätzungen nach, mehr als 100.000 Zuschauer heute Vormittag im Park Slottsskogen gewesen, um dort den Marathon, die „Geländestrecke“ der Viererzugfahrer live zu verfolgen.

Hier füllt sich das Ullevi-Stadion allmählich. Angeblich sollen für die Kür der 15 besten Dressurreiter bei der Europameisterschaft die Stadionplätz sehr gut verkauft worden sein.

Ab 16.10 Uhr werden wir non stop aktualisieren! Vorher gibt es einen Text zum Ritt von Dorothee Schneider.

Für die, die sich mit dem Richten von Dressurküren auskennen, ist das was jetzt hier folgt, nichts Neues. Allen anderen sei noch einmal kurz aufgezeigt, welche Kriterien die sieben Richter in ihre Beurteilung der Ritte einfließen lassen.

Beurteilung der Grand Prix Kür bei der Europameisterschaft

Es gibt zwei Bewertungsblöcke, die A-Note für den technischen Wert und die B-Note für den künstlerischen Eindruck

A-Note (Technik)

Gezeigt werden müssen folgende Lektionen

Versammelter Schritt (mindestens 20 Meter) Starker Schritt (mindestens 20 Meter) Traversale nach rechts im versammelten Trab Traversale nach links im versammelten Trab Starker Trab Traversale nach rechts im versammelten Galopp Traversale nach links im versammelten Trab Starker Galopp Fliegende Galoppwechsel zu zwei Sprüngen (mindestens 5 aufeinanderfolgend) Fliegende Galoppwechsel von Sprung zu Sprung (mindestens 9 aufeinanderfolgend) Galopppirouette rechts (geht mit Faktor 2 in die Wertung ein) Galopppirouette links (geht mit Faktor 2 in die Wertung ein) Passage (mindestens 20 Meter auf jeder Han, geht mit Faktor 2 in die Wertung ein) Piaffe (mindestens 10 Tritte auf gerader Linie, geht mit Faktor 2 in die Wertung ein) Übergänge von Passage in die Piaffe und aus der Piaffe in die Passage Auftakt- und Schlussgruß (eine gemeinsame Note)

Dies sind Mindestanforderungen, die um weitere Variationen der Lektionen („Fächerpiaffe“ = Piaffe mit mehrfachem Richtungswechsel, Piaffepirouette, Traversalen in der Passage, Serienwechsel in beliebiger Anzahl und auf gebogener Linie, einhändiges Reiten, komplexe Abfolgen (aus dem Halten in die Passagetraversale, Übergang aus der Galopp- in eine Piaffepirouette etc.) …) ergänzt werden können, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen.

B-Note – der künstlerische Eindruck



5 Kriterien sind entscheidend für die künstlerische Note. Jedes Kriterium geht in vierfacher Wertung in die Beurteilung ein. Im einzelnen sind dies:

Rhythmus (Takt), Energie (Fleiß) und Elastizität (Schwung) Harmonie zwischen Reiter und Pferd Choreographie, Raumaufteilung der Lektionen innerhalb des Dressurvierecks und Erfindungsreichtum Schwierigkeitsgrad, einkalkulierte Risiken Musik und Interpretation der Musik.

In beiden Blöcken lassen sich maximal 200 Punkte erreichen, diese werden zusammengezählt und jeweils durch zwei geteilt, so kommt das Endergebnis in Prozent zu Stande. Wie bei jedem Championat sitzen auch bei der Europameisterschaft in Göteborg sieben Richter um das Viereck herum.