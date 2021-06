Balve: Kein Comeback für Sönke Rothenberger und Cosmo

Bei den Deutschen Meisterschaften in Balve wird erstmals der gesamte deutsche Olympiakader der Dressurreiter aufeinander treffen. Ein Paar aus der Goldmannschaft von Rio 2016 ist jedoch nicht dabei: Sönke Rothenberger und Cosmo.

Ab Donnerstag, 3. Juni, geht es in Balve nicht nur um den Titel bei den Deutschen Meisterschaften in Dressur und Springen – die Bundestrainer nutzen das Turnier außerdem als Sichtung für die anstehenden Championate. Neben den Olympischen Spielen in Tokio, die in knapp zwei Monaten beginnen sollen, finden dieses Jahr auch die Europameisterschaften statt. Mit Spannung erwartet werden vor allem die Entscheidungen auf dem Dressurviereck: Schließlich messen sich in Balve erstmals alle Mitglieder des aktuellen Olympiakaders im direkten Vergleich.

„Wir werden das Team der olympischen Spiele von Tokio zu sehen bekommen. Wir wissen nur noch nicht, wer ins Team kommen wird“, so Bundestrainerin Monica Theodorescu. Bis zum 5. Juli muss die Entscheidung stehen, wer für die deutsche Mannschaft reiten darf. Erstmals sind in allen Disziplinen nur noch drei Reiter erlaubt, das Streichergebnis fällt weg. Letzte Sichtung soll dann das Dressurfestival auf dem Schafhof sein, das vom 24. bis 27. Juni stattfindet.

Cosmo fehlt

Lange Zeit war unklar, ob sich auch Sönke Rothenberger und Cosmo um eines der Olympia-Tickets bewerben. Die beiden durften Deutschland bereits bei Welt- und Europameisterschaften sowie bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 vertreten. Weil der letzte Turnierstart von Cosmo allerdings schon fast zwei Jahre zurückliegt – zuletzt war der nun 14-jährige Wallach bei der EM 2019 in Rotterdam am Start – sind Sönke Rothenberger und Cosmo nicht im Dressurkader 2021 gelistet.

Zunächst sah es so aus, als ob ein Comeback geplant ist: Ursprünglich sollte das Paar bereits Mitte Mai bei Pferd International in München antreten, zog die Teilnahme dann allerdings zurück. Und auch in Balve werden Sönke Rothenberger und Cosmo nicht zu sehen sein. In einer offiziellen Pressemitteilung der FN heißt es: „Da sich der Wallach nicht auf dem Leistungsniveau der Vorjahre befinde, hat Familie Rothenberger beschlossen, Cosmo nicht an dem Sichtungsweg für diesjährige Championate teilnehmen zu lassen.“