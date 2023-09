Live-Ticker: Kür Dressur-Europameisterschaft 2023

Live-Ticker von der Kür der Dressur-Europameisterschaft 2023. 18 Paare hatten sich im Grand Prix Special qualifiziert. Pro Nation sind drei Reiter/Pferd-Kombinationen erlaubt. Neun Nationalitäten sind vertreten. Frederic Wandres wird um 14.50 Uhr als erster Deutscher im Viereck erwartet, Isabell Werth um 15.55 Uhr, Jessica von Bredow-Werndl um 16.25 Uhr.

In der Kür Dressur-Europameisterschaft 2023 gibt es für das Publikum vor Ort nicht nur das Zwischenergebnis zu sehen, sondern auch den DoD. Das steht für „Degree of Difficulty“, zu deutsch Schwierigkeitsgrad. Dort steht eine Dezimalzahl, die verrät, wie eben jener einzuschätzen ist. Dabei spielt vor allem die Kombination, sprich die Folge, der Lektionen eine Rolle. Also beispielsweise 9,4 als maximal zu erreichende Punktzahl. Wenn, was nicht so häufig der Fall ist, der DoD erreicht ist, leuchtet genau das auf: „Difficulty achieved“.

Chefrichterin ist Ulrike Nivelle. Wie im Championatsmodus üblich, sitzen auch bei dieser Kür Dressur-Europameisterschaft sieben Richter ums Viereck in Riesenbeck.

Und damit steigen wir in den Liveticker der Kür Dressur-Europameisterschaft 2023 ein:

Update: 14.48 Uhr: Patrik Kittel (SWE) und Touchdown

Das Schweden-Duo reitet zu James Bond-Motiven. Die Silhouette des Braunen ist gut, das Hinterbrein immer dann breit, wenn es tragen sollte. Vor allem in den Piaffen. Was der Schwede kann: Präzise zum Takt seiner Kürmusiken reiten. So schön die James Bond-Melodien sind, in der Hitze von Riesenbeck vermögen sie nicht das letzte Feuer zu entfachen. In den Zweierwechseln ein grober Schnitzer auf gebogener Linie. Auch sonst läuft im Galopp nicht alles ganz nach Plan, 81,118 Prozent.

Update 14.40 Uhr: Isabel Freese (NOR) und Total Hope

Die alterslose Cher schmettert „If I could tun back time“. Und „Strong enough“ – das passt zu dem Totilas-Sohn. Die erste Kür mit viel Risiko (wobei die Trabtraversalen schon in Endgeschwindigkeit gezeigt wurden, Stellung und Biegung waren hingen ausbaufähig). Aber aus dem starken Trab in die Piaffe vor den Richtern – Chapeau! Und auch im Galopp immer wieder Tritt aufs Gaspedal und sanftes Abbremsen in doppelte Pirouetten. Die Abstammung des Hengstes, der ein Totilas-Sohn der dreifachen Weltcup-Siegerin Weihegold ist, ist auch choreographisch wieder zu finden. Klasse Serienwechsel. Toll zu sehen, wie sich der Rappe über die Tage bis zur Kür Dressur-Europameisterschaft weiterentwickelt hat. Im Grand Prix noch nicht voll in der Spur in der zweiten Piaffe, dann deutlich besser im Grand Prix Special. Und dann diese Kür! Erst die dritte internationale Kür des Paares! Und dann 82,593 Prozent – persönliche Bestleistung und der erste Kürritt über 80 Prozent. Die britische Richterin Isobell Vessels gibt dem Paar über 80 Prozent in der A-Note und 93,4 Prozent in der B-Note.

Update 14.29 Uhr: Daniel Bachmann Andersen (DEN) und Vayron

Monumentale Orchestermusik zu dem größten Pferd der Europameisterschaft. Der Westfale hat kleinere Taktprobleme bei der ersten Piaffe-Pirouette und schreitet anfangs etwas zögerlich im versammelten Schritt – dazu Piano und satte Streicher. 7,6 im starken Schritt: Vayron ist angekommen im Viereck. Die Pirouette im Galopp nach rechts, doppelt, ist unausbalanciert, einfach noch zu groß die Galoppade des Vitalis-Sohns. Aber die nach links gelingt deutlich besser. Zweierwechsel gelingen sicher, in den Einer leider ein Versehen am Ende. Die 360-Grad-Piaffe-Pirouette zum Abschluss ist wohl noch ein etwas ambitioniertes Unterfangen für den Riesen, den Bachmann Andersen seit nicht mal einem Jahr im Stall hat. Fazit: Vieles im Ansatz gezeigt, längts nicht alles hat geklappt. Aber wie sagt Daniels Trainerin Natalie zu Sayn-Wittgenstein? „Der Weg ist das Ziel“, 77,279 Prozent.

Update 14.20 Uhr Morgan Barbançon (FRA) und Habanna Libre

Das erste Mal wird gesungen, Französisch, oh la la. Französische Chansons zu dem schön durch den Körper federnden Habana Libre. Das Programm orientiert sich an vielen Linien, die man aus dem Grand Prix kennt. Eine echte Überraschung ist choreographisch nicht dabei. Dadurch wirkt das Pferd, elf Jahre alt, aber auch zu keiner Zeit überfordert. Und schön zu Pferd sitzt die gebürtige Spanierin, die ja seit längerem für Frankreich reitet, sowieso.

Update 14.10 Uhr: Marlies van Baalen (NED) und Habibi

Der Don Schufro-Sohn hat einiges von seinem Vater. Vom Kopf bis zum Schweif und dem für Don Schufro so charakteristischen Hinterbein. Zu Filmmelodien, vor allem aus „Indiana Jones“ -Filmen, nutzt sie das gesamte Viereck gut aus, Raumeinteilung ist auch ein Kriterium für die B-Note. Der Schritt ist knapp, die schwunghaften Gangarten gelingen sicher, im Vorwärts, wie im Seitwärts. 78,882 Prozent

Pauline Basquin (FRA) und Sertorius de Rima

Sie wollte „etwas Episches“ für ihre Kür. Das genau hat die 44-jährige Französin gegoogelt und nach einer halben Stunde wurde sie fündig. Großes Orchester, Chöre, Bläser – eben episch. Der Sandro Hit-Sohn, 13 Jahre aber nicht eben ein Vielstarter bislang, federt dazu in Piaffen und Passagen und geschmeidigen Seitengängen. Vor allem auch im Galopp. Ganz schönes Reiten der Reiterin aus dem Cadre Noir (wir haben ein Kurz-Porträt gestern über sie online gestellt). Schon in der letzten Trabverstärkung, aus einer Passage heraus von S bis vor die Richter, strahlte die Französin glücklich. 79,561 Prozent – persönliche Bestleistung des Paares

Larissa Pauluis (BEL) und Flambeau

Die Belgierin ritt zur Lieblingsmusik ihres vor drei Jahren verstorbenen Ehemanns, „Fly away“. Flambeau, den sie auch schon in Tokio bei den Olympischen Spielen geritten hat, ist ein Pferd mit guter Trabtour und kadenzierten Passagen. Auch taktsichere Piaffe-Pirouetten hat er im Repertoire. 78 Prozent

Joao Pedro Moreira (POR) und Zonik Hit

Der zehnjährige Oldenburger ist talentiert, konnte aber die teilweise komplexen Lektionsabfolgen zu Filmmusik von Hans Zimmer noch nicht immer korrekt ausführen. 73,986 Prozent.