Ludwigsburg: Dorothee Schneider und First Romance gewinnen Kurz-Grand Prix

Reitmeisterin Dorothee Schneider nutzt aktuell das Ludwigsburger Dressurturnier, um mit Nachwuchspferd First Romance noch mehr Turnierroutine zu sammeln. Dass er hochbegabt ist, hat „Roman“ ja schon mehrfach unter Beweis gestellt. Nun wandelte er heute auch seinen Start in Kurz-Grand Prix in einen Sieg um.

Vor der malerischen Kulisse des Schloss Monrepos in Ludwigsburg findet in diesen Tagen ein Dressurturnier statt. Dorothee Schneider nutzte die Chance, um ihren Nürnberger Burg-Pokal-Sieger First Romance in der Corona-bedingt verkürzten Turniersaison noch einmal unter freiem Himmel vorzustellen. Erst vor wenigen Wochen hatte der zehnjährige Fürst Romancier-Sohn seinen ersten „richtigen“ Grand Prix in Pohlheim mit Bravour gewonnen.

Dies gelang ihm auch heute: Mit 73,178 Prozent gab es kein Vorbeikommen an dem Paar. „Es scheint quasi über Nacht Herbst geworden zu sein und Roman war wirklich gut drauf heute! Frisch und motiviert wie immer und mit sehr viel Energie sind wir in das schöne Turnier in Ludwigsburg gestartet. Roman ging eine tolle Prüfung und sicherte sich mit 73,17 Prozent den Sieg im Kurz-Grand Prix, totz sehr teurem Fehler in den Zweier-Wechseln. Da wollte er schon einmal zeigen was er kann und hat ein paar Einer-Wechsel eingebaut. Der Rest der Prüfung gelang wirklich gut, Roman bekommt nun immer mehr Sicherheit im Viereck“, so Dorothee Schneider über ihren Ritt.

Die nächste große Aufgabe für „Roman“ wird dann das Finale im Louisdor-Preis 2020, für das er sich bereits in Bettenrone qualifizieren konnte.

Rang zwei ging an Nicole Casper und ihren Totilas-Nachkommen Birkhof’s Topas mit 71,589 Prozent. Der neunjährige Hengst ist bereits auf S***-Niveau siegreich und machte auch schon mehrfach durch seine Nachkommen auf sich aufmerksam.

Wäre es nach Andreas Grams, Richter bei H, gegangen, hätten heute Ann-Kathrin Lindner und Flatley die Siegerehrung angeführt. Im Schnitt kam die U25-Europameisterin jedoch auf 71,357 Prozent und belegte damit Platz drei. Wer mehr über die sympathische Dressurreiterin erfahren möchte, darf sich übrigens auf die November-Ausgabe des St.GEORGs freuen!

Alle Ergebnisse aus Ludwigsburg finden Sie hier.