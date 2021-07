Olympia Grand Prix, Gruppe A: Hengste vorne und ein toller Brasilianer

In der ersten der sechs Gruppen im Olympia Grand Prix hat sich die Britin Charlotte Fry mit Everdale durchgesetzt. Deutlich losgelassener erschien der zweitbeste der ersten zehn Ritte, der der Schwedin Therese Nilshagen mit Dante Weltino.

Es war eine Art olympische Hengstvorführung, dieser Auftakt zum Olympia Grand Prix. Und so unterschiedlich wie die Vorstellungen von dem Reiten auf Hengstvorführungen ist, so war das auch im Viereck des Reitstadions in Tokio.

Mit 77,096 Prozent liegt die drittbeste des britischen Teams nun vorne: Charlotte Fry zeigte den KWPN-Hengst Everdale konstant in absoluter Aufrichtung. Kruppe hoch, Rücken tief, im Ganaschenwinkel zu eng, im Schweif unruhig, – das alles tut der Passage gut, zumindest so, wie derzeit gerichtet wird. Im starken Schritt wurden die Zügel länger und der Rappe schritt mit viel Übertritt.

Dante Weltino und Therese Nilshagen zeigten für Schweden einen losgelassenen Ritt. Vielleicht ein wenig erfolgsträchtiges Konzept, wie ihre Beurteilung mutmaßen lässt. Der Rappe schwang über den Rücken, Hinterbeinaktivität und Vorderbein korrespondierten. Gerade auch m direkten Vergleich zu Everdale, der zuvor in der Bahn war und mit hohen Sprunggelenken viele Lektionen absolviert hatte. Der Oldenburger Danone-Sohn ging an feiner Hand. Zu den Highlights zählten gut eingeteilte Zweierwechsel und tolle 15 fliegende Wechsel von Sprung zu Sprung, gesetzte Pirouetten. In den Piaffen war der Rappe etwas zaudernd, vor allem in der letzten, sie waren aber nicht mechanisch mit peitschendem Schweif, sondern das Pferd arbeitete mit tiefer Kruppe über den schwingenden Rücken, 75,14 Prozent.

Für die Dänen mussten der profilierte dänische Deckhengst Zack und Nanna Merrald Skodborg als zweite Starter zum Auftakt der olympischen Reitwettbewerbe in das Viereck. Die beiden begannen stark. Das Rückwärtsrichten war gut. Etwas zäh geriet die erste Piaffe. Aber das Pferd blieb auf der Stelle. Die Zweierwechsel gelangen nicht ohne Fehler. Im Verlauf der Prüfung kam der Hengst etwas hinter die reiterlichen Hilfen, wurde dabei eng in den Zickzack-Traversalen und trabte am Ende mit deutlich offenem Maul im straken Trab. Die letzte Mittellinie gelang gut, 73,168 Prozent. Dritte in der Gruppe A – damit bislang nicht sicher weiterhin im Rennen für kommende Aufgaben.

Augenweide aus Brasilien

Schön anzusehen war Joao Victor Marcari Oliva. Der schlanke, groß gewachsene Brasilianer mag vielleicht ein paar Zentimeter zu groß sein für den Lusitanohengst Escorial. Aber sein gefühlvolles Reiten, sein geschmeidiger Sitz und seine unaufwändige Hilfengebung waren ein Genuss. Möglich, dass für ihn Dabeisein alles sein wird. Aber einen schöneren Auftakt als diese beiden Exoten hätte man sich für eine Zusammenkunft der Besten aus aller Herren Länder nicht wünschen können, egal ob es kleinere Fehler gab. Harmonisch waren die beiden auf jeden Fall, 70,419 Prozent.

