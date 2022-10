Reservesiegerhengst Governor von Adelinde Cornelissen kastriert

Er war Reservesiegerhengst, stammt aus dem ersten Jahrgang von Totilas, seine Mutter ist die Vollschwester zu Parzival und er zeugte schon einen Siegerhengst. Adelinde Cornelissens (NED) Governor ist nun Wallach.

Der elfjährige Governor (KWPN) ist jetzt Wallach. Dieser buchstäbliche Einschnitt in seinem Leben ist der Ausrichtung auf den Sport geschuldet. Das hat zuerst horses.nl bekannt gemacht.

Governor stammt aus dem ersten Jahrgang von Totilas. 2011 kam Governor zur Welt. Zu dem Zeitpunkt zählte sein mütterlicher „Onkel“ Parzival zu den erfolgreichsten Dressurpferden der Welt (Z.: J.B. J.M Streppel). Governors Mutter Orleans v. Jazz aus der Fidora v. Ulft ist die Schwester des Pferdes, mit dem die Niederländerin Adelinde Cornelissen den Weg in die Weltspitze geschafft hat.

Governor und Glamourdale

Mit diesen Vorschusslorbeeren ausgestattet, wurde die Karriere von Governor schon frühzeitig verfolgt. Der Rapphengst wurde im Frühjahr 2014 gekört und als Reservesiegerhengst des KWPN herausgestellt. Siegerhengst wurde damals ein Lord Leatherdale-Sohn, der derzeit in aller Munde ist: Glamourdale, der die Britin Charlotte Fry zum Weltmeistertitel in der Dressur in Herning trug.

Governor kam in Ausbildung zu Adelinde Cornelissen. Die Niederländerin ritt den Hengst zwischen 2016 und 2018 dreimal ins Finale der Weltmeisterschaften der Jungen Dressurpferde. Sechs– und Siebenjährig wurde er Vize-Weltmeister.

Im Jahr 2018 kamen seine ersten Söhne zur Körung. Auf Anhieb siegte sein Sohn Kremlin bei der KWPN-Körung. Parallel konzentrierte sich Adeline Cornelissen auf die Ausbildung des Totilas-Sohns.

2021 standen die ersten Grand Prix Starts auf internationalen Turnieren an, allerdings lediglich in der Heimat des Paares und im belgischen Opglabbeek. Mit einer Bewertung von 74 Prozent als Bestnote kam die Kombination dabei nicht an die Totilas-Söhne Toto jr und Total US mit Hans Peter Minderhoud und Edward Gal heran. Letzterer ging dann zu den Olympischen Spielen nach Tokio.

Governor wurde für die Europameisterschaften in Hagen nominiert, wo das Paar mit 72,484 im Grand Prix und 72,143 Prozent im Grand Prix Special ihr Championatsdebüt gaben. In der Kür wurde das Paar wegen eines blutenden Mauls abgeklingelt. Seitdem ist das Paar nicht mehr international an den Start gegangen.

Die Kastration des gefragten Hengstes sei beschlossen worden, weil der Sport immer im Vordergrund der Überlegungen gestanden hätten, werden die Besitzer auf horses.nl zitiert.

Governor hat acht gekörte Söhne bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) registriert, von denen drei im Hengstbuch I verzeichnet sind. Neben Kremlin sind das der aus einer Vollschwester zu For Romance I und II sowie der Bundeschampionesse Fasine gezogene Go for Romance PS und Gouvernant VDL.