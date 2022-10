Neue FEI-Weltranglisten Dressur, Daniel Deußer macht Plätze gut, Ehepaar Price bildet Doppelspitze

In der Dressur sind zum 1. September neue Weltranglisten in Kraft getreten. Dort gibt es nun eine Liste für Reiter und eine für Pferde. Bei den Springreitern ist alles wie gehabt, auch an der Spitze mit Henrik von Eckermann und King Edward. Aus deutscher Sicht punktete Daniel Deußer im letzten Monat. Und im Busch übernimmt das Ehepaar Price die Doppelführung.