Saab Top 10 in Stockholm: Sönke Rothenberger muss wegen Uni absagen

Die Sweden International Horse Show ist in diesem Jahr zum zweiten Mal Schauplatz für die Saab Top 10, einem Aufeinandertreffen der besten Dressurreiter und -reiterinnen der Welt. Einer wird allerdings nicht dabei sein: Sönke Rothenberger muss die Schulbank drücken.

„Wir haben alles versucht, damit Sönke freibekommt, aber die Universät erlaubt leider keine Ausnahme“, begründete Familie Rothenberger die Absage. Sönke Rothenberger studiert seit Herbst 2013 an der Frankfurt School of Finance & Management. Momentan weilt er für seinen Master of Business Administration in Brüssel, wo er noch einige Seminare und Prüfungen absolvieren muss. Für Olympia 2016 in Rio hätte die Uni noch eine Ausnahme für den 24-Jährigen gemacht. Am ersten Adventswochenende, wenn Grand Prix und Kür in Stockholm ausgetragen werden, sei die Teilnahme an den Uni-Veranstaltungen jedoch obligatorisch.

Modus und Teilnehmer

Das Saab Top 10 Dressage Final wurde 2017 erstmalig ausgetragen. Bei der Premiere schafften es Isabell Werth und Emilio ganz oben aufs Treppchen, vor dem Schweden Patrick Kittel mit Deja und Helen Langenhanenberg mit Damsey. Patrick Kittel war es übrigens auch, der das hochdotierte CDI5* gemeinsam mit dem Autohersteller Saab ins Leben gerufen hatte. Neben der aktuellen Top 10 der Weltrangliste dürfen zwei Reiter mit einer Wildcard an den Start gehen. Zu jenen hätte auch Sönke Rothenberger gezählt, der mit Cosmo momentan auf Position 47 liegt.

Gleich mit drei Pferden ist hingegen Isabell Werth in der Top 10 vertreten, daher werden entsprechend andere Paare nachrücken. Die frischgebackene Doppel-Weltmeisterin will in Schweden mit Weihegold antreten. Bisher haben folgende Reiter ihre Teilnahme bestätigt:

• Isabell Werth – Weihegold

• Patrik Kittel – Pferd noch nicht bekannt

• Therese Nilshagen – Dante Weltino

• Dorothee Schneider – Sammy Davis Jr

• Helen Langehanenberg – Damsey

• Edward Gal – Glock’s Zonik

• Daniel Bachmann Andersen – Don Olymbrio

Wer für Sönke Rothenberger nachrücken wird, soll demnächst in einer Pressemitteilung veröffentlich werden.

Quelle: Ridsport