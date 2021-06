Schweden benennt Olympiamannschaften für Dressur und Vielseitigkeit

Sowohl in der Dressur als auch in der Vielseitigkeit gehören die Schweden zu den Nationen, die man für Medaillen auf dem Zettel haben muss. Nun wurden die Mannschaften für die Olympischen Spiele in Tokio bekannt gegeben.

Das starke Springteam für Schweden wurde bereits vergangene Woche veröffentlicht. Nun folgen Dressur und Vielseitigkeit. Die Vielseitigkeitsmannschaft setzt sich zusammen aus Louise Romeike mit dem Holsteiner Cato, der zuvor unter ihrem Mann Claas erfolgreich war, Ludwig Svennerstal mit Balham Mist und Therese Viklund auf Viscera. Reservistin ist Sara Algotsson Ostholt mit Chicuelo.

Für Ludwig Svennerstal werden es mit seinen 30 Jahren bereits die dritten Olympischen Spiele sein. Für Louise Romeike und Theresa Viklund wird es hingegen der erste Start unter olympischen Feuer. Über Sara Algotsson-Ostholt, die ja 2012 Einzel-Silber hinter Michael Jung bei den Spielen in London gewonnen hatte, sagte Teamchef Fredrik Bergendorff, dass ihr Pferd zwar noch recht unerfahren sei, sie selbst ja aber viel Erfahrung mitbringe. „Das ist sehr wertvoll und ein großer Vorteil, sie in Tokio vor Ort zu haben.“

Die Tokio-Reisenden gehen vor Abflug auf dem Gelände des CHIO Aachen in Quarantäne. Sowohl Svennerstal als auch Romeike haben mit El Kazir und Utah Sun noch zwei Ersatzpferde, die auch mit nach Aachen gehen. Außerdem die Ersatzpaare Malin Josefsson auf Golden Midnight und Malin Petersen mit Charlie Brown.

Dressur

Die Dressurmannschaft setzt sich zusammen aus Patrik Kittel auf Well Done de la Roche, Juliette Ramel mit Buriel und Therese Nilshagen mit Dante Weltino. Reservistin ist Juliettes Schwester Antonia Ramel mit Brother de Jeu. Kittel und die Schwestern Ramel hatten jüngst zusammen den Nationenpreis in Compiègne gewonnen, während Nilshagen in Verden und Le Mans erfolgreich war.

Ebenfalls mit in Quarantäne gehen Jeanna Hogberg auf Lorenzo, dem Olympia-Fünften von 2016 unter Severo Jurado Lopez, und Johanna Due-Boje mit Mazy Klövenhöj.

www.ridsport.se