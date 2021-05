Troisdorf: Kurz-Grand Prix-Sieg für Belantis mit neuem Reiter

Rund ein halbes Jahr ist es her, seit Isabell Werth und Belantis zum letzten Mal auf einem Turnier zu sehen waren. Nun ist der Schimmel wieder im Viereck aufgetaucht – allerdings mit einem neuen Reiter im Sattel.

Beim Dressur Late Entry in Troisdorf entschied der einstige DSP-Siegerhengst, Bundeschampion und Vize-Weltmeister den Kurz-Grand Prix mit 71,434 Prozent für sich. Der zwölfjährige Belantis v. Benetton Dream kann bereits viele in Sport und Zucht erfolgreiche Nachkommen vorweisen, ist aber mittlerweile selbst Wallach. In den letzten Jahren war der Schimmel nur bei einer Handvoll Turniere am Start. Zuletzt feierte er im Oktober 2020 seine siegreiche Grand Prix-Premiere unter Isabell Werth in Reutlingen.

Neuer Reiter von Belantis ist der 27-jährige Australier William Matthew, der seit etwa eineinhalb Jahren bei Isabell Werth halbtags als Bereiter angestellt ist. „Ich halte hohe Stücke auf ihn, weil er eine sehr gute, ruhige Art mit den Pferden hat“, teilte die Dressurreiterin St.GEORG online am Telefon mit. „Belantis ist jetzt zwölfjährig und ich kann ihn leider nicht kontinuierlich selbst auf Turnieren reiten, weil ich viel mit meinen anderen Pferden unterwegs bin.“ Daher habe sie nun mit dessen Besitzerin Madeleine Winter-Schulze besprochen, dass William Matthews Belantis nicht nur zu Hause im Training reiten wird, sondern ihn auch auf weiteren Turnieren vorstellen soll. „So bekommt er mehr Kontinuität und kann am Stück Turniererfahrung sammeln“, begründete Isabell Werth den vorläufigen Reiterwechsel.

William Matthew sitzt aber nicht nur im Sattel von Belantis, sondern stellte unter anderem auch schon dessen von Isabell Werth selbst gezogene Tochter Belcara in einer Reitpferdeprüfung vor. Zudem reitet der Australier den ehemaligen Oldenburger Prämienhengst Freischütz v. Foundation, der einst als Deckhengst auf der Station Helgstrand aufgestellt war und dessen Zügel zuletzt der Luxemburger Sascha Schulz in der Hand hatte. Auch der Achtjährige ist mittlerweile Wallach und in den Besitz von Madeleine Winter-Schulze gewechselt.

