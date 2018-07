U25-Dressur-EM: Das deutsche Team steht

Vom 13. bis 17. August suchen die U25-Dressurreiter im niederländischen Exloo neue Europameister. Nun steht auch fest, wer für Deutschland die Mission Titelverteidigung in Angriff nehmen wird.

Die dritte Auflage der Europameisterschaften für die Altersklasse U25 im Dressursattel steht kurz bevor. Heute hat der Dressurausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) eine Shortlist der für das Championat nominierten Reiterinnen veröffentlicht. Mit dabei sind Lisa-Maria Klössinger und Daktari, die schon im letzten Jahr entscheidend zum Mannschaftssieg der Deutschen beitragen konnten. Auch in der Einzelentscheidung gab es 2017 kein Vorbeikommen an diesem Paar. Eine potenzielle dritte Medaille in der Kür verhinderte allerdings das Wetter: Die Veranstaltung fiel wortwörtlich ins Wasser und musste aufgrund starker Regenfälle vorzeitig beendet werden.

Während es für die 25-Jährige Lisa-Maria Klössinger die letzte Teilnahme an einem Championat in der U25-Tour sein wird, sind Jil-Marielle Becks und Damon’s Satelite zum ersten Mal dabei. Altersmäßig wäre die 20-Jährige eigentlich noch bei den Jungen Reitern startberechtigt, konnte mit ihrem Damon Hill-Sohn dieses Jahr aber auch schon Erfolge in der Kleinen Tour in Neumünster feiern. Bereits zum dritten Mal sind hingegen Juliette Piotrowski und ihr bewährter Sir Diamond nominiert. Außerdem werden Bianca Nowag und Fair Play für das deutsche Team im Viereck um Punkte kämpfen. Mit ihrer 14-Jährigen Fuchsstute war sie schon vor drei Jahren Europameisterin der Jungen Reiter.

Erste Reserve ist Florine Kienbaum mit Doktor Schiwago, als zweite Reserve sind Anna Abbelen und Henny Hennessy benannt.

