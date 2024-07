Werth, Wendy, Wetter – Aachen Dressurnationenpreis

Im Nationenpreis von Aachen geht es heute um die Olympiastartplätze. Den Auftakt machte Isabell Werth mit Wendy, der Quereinsteigerin, die eigentlich in der CDI4*-Tour hätte reiten sollen. Das Wetter spielt mit, zumindest ein wenig. Der Artikel wird laufend aktualisiert.

Update 13.30 Uhr: Ingrid Klimke und Franziskus

Sonnenschein für „Franz“, Franziskus! Das braune Fell des Fidertanz-Sohns glänzt in der Sonne. Und der Hannoveraner steht beim Gruß wie ein Baum. Die erste Trabverstärkung ist noch etwas konservativ geritten. Das Rückwärtsrichten führt das Paar so korrekt durch wie es keine andere Kombination auch nur annähernd gezeigt hat.

Am Ende der ersten Piaffe droht ein Taktverlust. Aber Ingrid kann Franziskus motivieren und sie kommt „gut raus“. Im starken Schritt hätte man sich etwas mehr Zug nach vorn gewünscht (6,8). Dafür reitet Ingrid KLimnke das, was man auch selten zu Gesicht bekommt. Einen wirklich guten versammelten Schritt, erhaben und doch mit gutem Fleiß (7,4). 15 sichere Piaffetritte auf der Stelle (7,8) mit einem Übergang, der auch gelingt (7,5), beenden die Trabtour.

Dann der Galopp. Perfekt eingeteilte fliegende Galoppwechsel zu zwei Sprüngen von der Art, wie sie sein sollen: leicht und sicher in der Anlehnung, das Genick der höchste Punkt (8,0) . Auch in den Zick-Zack-Traversalen das Bild eines Pferdes, das sich selbst trägt (7,8). Die 15 Einerwechsel gelingen gut, sehr zentrierte Pirouetten (7,9) und eine super Schlusslinie (Passage-Piaffe-Passage) komplettieren den Ritt. Ein absolut ausbalanciertes Dressurpferd, das entspannt stehenbleibt als der Applaus im Dressurstadion aufbrandet.

Ingrid Klimke war auf Wunsch von Bundestrainer Jonny Hilberath schon am Montag in Aachen angereist, sodass die beiden auch an diesem Tag noch gemeinsam arbeiten können. Der Aufwand hat sich ausgezahlt: 76,043 Prozent, das ist Platz zwei in der laufenden Prüfung nach 22 Startern.

+++++++++++

Update 11.10 Uhr

Als Katharina Hemmer das Viereck in Aachen betritt, haben elf der 35 Paare schon die Prüfung absolviert. In Führung liegt Isabell Werth (76,5) mit Wendy. Zweite ist zu dem Zeitpunkt die Britin Charlotte Fry mit dem Schimmel Especial, einem Everdale-Sohn, der in schöner Anlehnung spannungsfrei durchs Viereck marschiert ist (71,935).

Katahrina Hemmer und Denoix beginnen zunächst mit einem sicheren Halten. Das Antraben ist eines Marke „ungeduldig“. Der Zwölfjährige will los ( 6.6). Frage: Ist das Energie oder Spannung? Im ersten starken Trab muss Denopix äppeln, das bringt ihn aber nicht weiter aus dem Konzept (7,3). Die Traversalen gelingen gut (7,8 und 8,0). Nach kurzem, hinten offenem Halten zeigt das Paar ein gehorsames Rückwärtsrichten (6,7). In den Passagen sind sie Richter nicht zu großzügig, die Übergänge in die erste Piaffe sind fließend. Der starke Schritt beginnt schont leicht gespannt, Denoix äppelt schon das zweite Mal (5,9).

Die Spannung entlädt sich dann in der zweiten Piaffe. Der Fuchs fängt gut an, dann tritt er einen Tritt zurück, hebt sich vorne heraus und macht einen Satz nach vorn.

In den Zweierwechseln unterläuft ein weiterer Fehler. In den Pirouetten fehlt die Souveränität, sie wünschte mach sich auch deutlicher gebogen. Dass der Destanso-Sohn am Ende auf der Mittellinie wieder so passagiert wie bei den Deutschen Meisterschaften in Balve und auch in der letzten Piaffe seine eigentliche Qualität zeigt, hilft dann nicht mehr wirklich. Der Fuchs, der als Schweißfuchs das Viereck im Stadion verlässt zeigte heute Nerven, schade (68,326).

+++++++++++

Isabell Werth lässt Wendy in Aachen beim Abreiten immer wieder länger Schritt am langen Zügel gehen. Das Wetter macht da nur bedingt Spaß, Schritt zu reiten. Nieselregen, 16 Grad – nur die Harten kommen in den Garten. In Piaffen und Passagen stellt Werth, die auf ihre siebte Olympiateilnahme hofft, die dänische Stute, die bei Andreas Helgstrand das ABC des Grand Prix gelernt hat, rund ein. Nach dem Erfolg von Rotterdam wurde Wendy für die CDIO5*-Tour benannt, Quantaz ging dafür gestern in der 4*-Tour.

Im Viereck dann: Sonnenschein beim Einreiten. Ein Zeichen für Werth und Wendy? Im starken Trab ist es ein knapper Hufbreit Übertritt auf der ersten Diagonalen (7,3). Die Traversalen sind gleichmäßig im Takt, das Genick wünschte man sich gelegentlich noch etwas stabiler. Beim Halten steht Wendy unter Werth mit weit nach hinten herausgestellten Hinterbeinen. Das Rückwärtsrichten ist etwas zögerlich und hätte schreitender ausgeführt werden dürfen (6,6). Die erste Piaffe setzt Isabell Werth recht früh an. Die Tritte werden am Platz ausgeführt mit gelungenen Übergängen (Piaffe: 7,8). Im starken Schritt tritt die Sezuan-Tochter zwei Huf über. Im versammelten Schritt ist der klare Viertakt nicht immer gegeben (5,6). Mehrfaches Schnauben in der zweiten Piaffe, die die Stute mit klar gesenkter Kruppe zeigt.

Gute Galopptour, ein Schönheitsfehler für Werth und Wendy

Die fliegenden Galoppwechsel sind noch nicht 100 Prozent gerade (7,5). In den Zick-Zack-Traversalen kann das Paar punkten mit Wendys dynamischer Galoppmechanik – das werden die Verschiebungen wirklich gesprungen (7,9). In den 15 fliegenden Galoppwechseln von Sprung zu Sprung springt Wendy einen Wechsel im letzten Drittel kurz (6,6). Ausgleichen kann das Paar den Lapsus in den mit höher als 8,0 bewerteten Pirouetten. Die letzte Piaffe bei X auf der Mittellinie ist mit Energie und Rhythmus ausgeführt. Am Ende der Passage kurz vorm Schlussgruß geht die Energie im Hinterbein auf den letzten Metern etwas aus. 76,5 Prozent erhält das Paar von den Richtern, die auch am Olympischen Viereck sitzen werden.

