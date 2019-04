Zeutern: Erster Sieg für Dorothee Schneider und Quantum Vis, Grand Prix an Matthias Bouten und mehr

View this post on Instagram

Quantum Vis 🎩👌🏼 Er ist so ein feines, motiviertes Pferd und will immer alles richtig machen! Wir haben immer noch ein paar Dinge zu verbessern aber er wird von Mal zu Mal besser und gelassener. Es hat so viel Spaß gemacht, diesen schönen und talentierten Hengst vorzustellen. Dass wir mit 73,447 Prozent unseren ersten gemeinsamen Sieg feiern durften, war gestern die Krönung eines wunderschönen Ostertages ✨👑 Quantum Vis is such a fine, motivated horse and always wants to do everything right! We still have a few things to improve, but he gets better and calmer. It was so much fun to present this beautiful and talented stallion. The fact that we celebrated our first joint victory with 73.447 percent was yesterday the greatest pleasure of a wonderful Easter day #quantumvis #quaterback #dressur #dressurfestivalzeutern #dorotheeschneider