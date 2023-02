Aktuelle Weltranglisten mit Von Eckermann, Fry und Price an der Spitze, Aufholjagd von Jessica von Bredow-Werndl

Im Januar gab es unter den Top drei der Springen- und Vielseitigkeitsweltranglisten keine Veränderungen. Anders sah es bei den Dressurreitern und -pferden aus. Da mischen nun die Olympiasiegerinnen Jessica von Bredow-Werndl und Dalera wieder ganz oben mit.

Dalera hat es schon geschafft, Jessica von Bredow-Werndl ist auf dem besten Weg zurück an die Spitze der Weltrangliste. Die nun 16-jährige Easy Game-Tochter hat zuletzt bei ihrem Auftritt in Basel gezeigt, dass sie mindestens Mit-Favoritin auf den Weltcup-Sieg 2023 in Omaha (USA) ist. Mit 2116 Punkten hat die Trakehner Stute einen Riesensprung von Platz 50 auf Platz eins gemacht. Der andere Favorit, Weltmeister Glamourdale, rutschte von Rang eins auf 32 ab. Er war seit seinen glorreichen Auftritten in Herning nur einmal auf einem internationalen Turnier gewesen, nämlich in London vor heimischem Publikum.

Auf den Rängen zwei und drei der Dressurpferde liegen wie im Vormonat Hermes von Dinja van Liere (NED) und Isabell Werths Quantaz.

Auch Daleras Reiterin machte einige Plätze gut. Jessica von Bredow-Werndl verbesserte sich um drei Plätze von Rang fünf auf Rang zwei und liegt mit 2116 Punkten nun knapp hinter Weltmeisterin Charlotte Fry (GBR) mit 2120 Punkten. An dritter Stelle rangiert wie im Vormonat Isabell Werth, gefolgt von Cathrine Laudrup-Dufour, die von Rang zwei auf vier abrutschte. Mit dem Verkauf ihres EM-Pferdes Bohemian hat die Dänin derzeit kein international Grand Prix-erfahrenes Pferd mehr im Stall.

Außerdem unter den Top 10 ist nun Benjamin Werndl auf Rang sechs (vorher 7.).

Von Eckermann führt weiter bei den Springreitern

Bei der Weltrangliste der Springreiter tat sich indes wenig. Weltmeister Henrik von Eckermann führt mit weiteren zahlreichen Siegen auch weiter die Weltrangliste an, mit 3474 Punkten. Ihm folgen ebenfalls unverändert Martin Fuchs und Julien Epaillard auf den Plätzen zwei und drei.

Bester Deutscher ist derzeit Daniel Deußer, der allerdings einen Platz abrutschte von Rang acht auf Rang neun. Christian Ahlmann sammelte fleißig Punkte und rangiert nun an 18. Stelle (vorher 21.).

Eheleute Price weiter Doppelspitze bei den Buschis

Im Winter passiert erwartungsgemäß eher weniger in der Weltrangliste der Vielseitigkeitsreiter. Unverändert bilden Tim und Jonelle Price aus Neuseeland die Spitze. Ihnen folgt Rosalind Canter (GBR) auf Rang drei. Michael Jung ist unverändert bester Deutscher und rangiert wie gehabt an siebter Stelle, Olympiasiegerin Julia Krajewski ist auf Platz 15.

