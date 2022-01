Barren/Touchieren? Zusammensetzung der FN-Kommission Ausbildungsmethoden Pferdesport

Die FN-Kommission, die u. a. eine Aussage treffen soll, ob in dem RTL-Beitrag über Ludger Beerbaum Barren oder Touchieren zu sehen ist, gibt es seit Januar 2021. 27 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Sport gehören dem Gremium an. Wer es ist und warum eine Entscheidungsfindung lange dauert, hat die FN nun erläutert.

Das konkrete Problem ist seit über 30 Jahren als eines bekannt, das das Zeug hat, den Pferdesport in der Öffentlichkeit schlecht aussehen zu lassen. Die FN-Kommission Ausbildungsmethoden, die sich aktuell mit dem Thema Barren oder Touchieren beschäftigen muss, gibt es seit Januar 2021. Doch das Gremium hat noch andere Themen zu bearbeiten. Eckdaten rund um das Expertengremium hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) auf ihrer Webseite zusammengefasst.

Wie setzt sich die FN-Kommission Ausbildungsmethoden zusammen?

27 Menschen grübeln über Barren oder Touchieren, aber auch über andere Dinge, die Ausbildungsmethoden im Reitsport betreffen. Wissenschaftler und Tierärzte, Juristen, Sportler, Berufsreiter, Vertreter von Zuchtverbänden und Bundestrainer sowie Funktionäre aus dem Deutschen Olympiade Komitee für Reiterei (DOKR).

Welche Personen sind das konkret?

Prof. Dr. Peter Kunzmann , Professor für Angewandte Ethik in der Tiermedizin an der Tierärztlichen Hochschule (TiHo) Hannover. Der einzige Professor in diesem Bereich hat beispielsweise auch an einer Entscheidungshilfe für Tierärzte zum Thema Einschläfern von Klein- und Heimtieren mitgearbeitet

Prof. Dr. Peter Stadler, Fachtierarzt für Pferde und emeritierter Professor für Orthopädie an der TiHo. Nicht erst seit der Rollkur-Diskussion ab 2005 hat Professor Stadler sich als Kämpfer für das Pferd immer wieder mit seiner Expertise zu Wort gemeldet

Diplom-Biologin, Pferdewissenschaftlerin, Verhaltenstrainerin und Westernreiterin Dr. Vivian Gabor betreibt ein „Institut für Verhalten und Kommunikation (IVK)" auf ihrem Hof in Einbeck, wo sie „Pferdeverhaltenstrainer IVK" ausbildet

Amtsveterinär Fabian Ahrens ist im Springen bis Klasse S siegreich

Dr. Andreas Franzky, ist bekannt als Vorsitzender der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz (TVT). Sein Herz schlägt unter anderem für die Vielseitigkeit

Dr. Christiane Müller ist schon seit langem die Tierschutzbeauftragte der FN und als solche Mitglied des FN-Präsidiums, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Pferdehaltung, -zucht und -sport

Theo Leuchten, Züchter aus dem Rheinland und FN-Vizepräsident für den Bereich Zucht, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Pferdehaltung, -zucht und -sport

Wolfgang Egbers, Pferdewirtschaftsmeister und Dressurausbilder, Mitglied des FN-Vorstands Sport für den Bereich Ausbildung,

Dietmar Hogrefe (bis Januar 2022), Mitglied der FN-Rechtskommission, 1984 Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Los Angeles mit Foliant, Zwölfter in der Einzelwertung Vielseitigkeit.

Wilken Treu, Geschäftsführer des Hannoveraner Verbandes, zuvor Zuchtleiter des Westfälischen Pferdestammbuchs und damit bei zwei großen Verbänden u. a. für die Durchführung von Körungen verantwortlich gewesen

Joachim Geilfus, internationaler Springrichter, Vertreter der Deutschen Richtervereinigung, der auch bei den Springreitern bei Olympia in Tokio im Einsatz war

Stephan Ellenbruch, Kaufmann aus Essen, Richter u. a. bei den Olympischen Spielen in London und Rio, seit 2012 im Springausschuss des Weltreiterverbandes FEI engagiert, ab 2015 als stellvertretender und ab 2017 als Vorsitzender des Komitees

Klaus Roeser, Vorsitzender des Disziplin-Ausschuss Dressur, kaufmännischer Leiter der Tierklinik Lüsche, vorher lange Jahre Turnierorganisator im Dienst von Paul Schockemöhle, (PST), Generalsekretär des Internationalen Dressurreiter Clubs (IDRC)

Prof. Dr. Jens Adolphsen, Vorsitzender des Disziplin-Ausschuss Vielseitigkeit. Der Juraprofessor von der Justus-Liebig-Universität Gießen war schon für die FN und die FEI tätig. Er hat an internationalen Universitäten gelehrt, Sportrecht gehört zu seinen Spezialgebieten.

Peter Hofmann, Vorsitzender des Disziplin-Ausschuss Springen. Der Geschäftsmann engagiert sich seit Jahrzehnten im deutschen Springsport und ist die treibende Kraft hinter dem Mannheimer Maimarkt Turnier.

Reitmeister Martin Plewa, ehemaliger Bundestrainer Vielseitigkeit und früherer Leiter der Westfälischen Reitschule Münster ist bekannt als jemand, der sich deutlich pro Pferd positioniert, auch wenn er damit anecken könnte. Lange Jahre einer der Autoren der Richtlinien für Reiten und Fahren der FN.

Hubertus Schmidt, ebenfalls Reitmeister und Ausbilder vieler hoch erfolgreicher Dressurpferde und -reiter. Kaderreiter.

Otto Becker, Bundestrainer der deutschen Springreiter, Mannschaftsolympiasieger, Weltcupsieger, ritt in den 1980er und -90er Jahren bei Paul Schockemöhle

Peter Thomsen, neuer Bundestrainer der Vielseitigkeitsreiter, über Jahrzehnte in deutschen Teams erfolgreich auf Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften und in schwersten Prüfungen

Monica Theodorescu Bundestrainerin Dressur, mehrfache Mannschaftsolympiasiegerin, Mannschaftswelt- und Europameisterin, Weltcupfinalistin

Holger Wulschner, vertritt die Aktiven aus dem Bereich Springreiten, mehrfacher Derbysieger, international erfolgreich, Turnierorganisator

Julia Krajewski Olympiasiegerin Vielseitigkeit 2021, Bundestrainerin Altersklasse U25 sowie Perspektivgruppe Vielseitigkeit

Helen Langehanenberg, mir deutschen Dressur-Teams Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin, Weltcupsiegerin

Markus Scharmann vertritt die Bundesvereinigung der Berufsreiter (BBR) und ist hauptamtlich der Leiter des Bundesstützpunkts Reiten in Warendorf

Dr. Dennis Peiler, Geschäftsführer des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) als Sportler hocherfolgreicher Voltigierer

Thies Kaspareit, Ausbildungsleiter der FN, Mannschaftsolympiasieger Vielseitigkeit 1988

, , Mannschaftsolympiasieger Vielseitigkeit 1988 Nicht namentlich genannt werden Vertreterinnen der Abteilung Veterinärmedizin und Tierschutz

Worum geht es, wenn sich die FN-Kommission trifft?

Laut FN soll mit dem Personenkreis, der ein breites Spektrum umfasst, daran gearbeitet werden, wie man Touchieren als Trainingsmethode in der Öffentlichkeit vermitteln kann. Und „wo die Grenze zwischen dem erlaubten Touchieren und dem verbotenen Barren verläuft“. Deutlich wurde laut der FN im. Zuge des RTL-Beitrags jedoch in jedem Fall, „dass auch zulässige Ausbildungsmethoden falsch angewendet werden können, zum Beispiel, wenn sie bei zu jungen Pferden zum Einsatz kommen oder nicht fachkundig durchgeführt werden.” Neue wissenschaftliche Erkenntnisse und der Wandel der Gesellschaft, der Sport mit Tieren häufiger hinterfragt, sind ebenfalls Teil der Beratungen.

Es ist also offensichtlich erneut an der Zeit, das Touchieren und auch andere Ausbildungsmethoden auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und mit Blick auf gesellschaftliche Akzeptanz zu begutachten sowie die Richtlinien und Regelwerke der FN, falls nötig, anzupassen.

Mit Runden Tischen, Stichwort Rollkur/Kriterienkatalog für den Vorbereitungsplatz, hätte die FN in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht, heißt es weiter.

Getagt wurde, pandemiebedingt, vor allem per Videokonferenz. Die Fachleute haben sich „aber auch zu einer Praxisdemonstration getroffen“. Thema: Touchieren. Das ist aber nicht das alleinige Thema, auch der Einsatz von Hilfsmitteln und Ausrüstungsgegenständen wurde besprochen.

Hat die FN-Kommission schon etwas zu Papier gebracht?

Ja, Zunächst einmal hat das Gremium Fragen formuliert, um darauf basierend Kriterien erarbeiten zu können. Hier die Fragen:

Was ist das gewünschtes Lernziel/der gewünschte Lerneffekt dieser Ausbildungsmethode?

Wie ist das Verhalten des Pferdes während der Anwendung?

Welche Voraussetzungen und welche persönliche Reife müssen Reiter*in, Ausbilder*in und das Pferd bei der Durchführung der Methode erfüllen?

Welche technisch-materiellen Voraussetzungen sind für die Durchführung notwendig?

Wie sieht es mit der gesellschaftlichen Akzeptanz einer Methode aus?

Worauf zielt die Arbeit der FN-Kommission?

Der Blick auf „strittige Ausbildungsmethoden bzw. Hilfsmittel“ soll überprüft werden. Sollte die FN-Kommission es für nötig erachten, sollen Vorschläge für Regelwerksänderungen formuliert werden.

Die FN-Kommission arbeitet zwar sicherlich auch unter dem Eindruck des RTL-Beitrags über Ludger Beerbaum. Es ist aber nicht ihre Aufgabe, das dort Gesehene juristisch einzuordnen. Sie kann vielmehr Empfehlungen zu Papier bringen und diese den entscheidenden Gremien, FN-Präsidium und Beirat Sport, vorlegen. Hier können Regeländerungen auf den Weg gebracht werden.

Wann wissen wir mehr?

In ca. sechs Wochen, also Anfang/Mitte März soll ein Ergebnis der Kommissionsarbeit zum Thema Touchieren, sprich was den FN-Gremien empfohlen wird, vorliegen. Der Grund für den noch recht langen Zeitraum – acht Wochen nach der RTL-Ausstrahlung, 15 Monate nach der Gründung der FN-Kommission – liegt an den 27 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz unterschiedlichen Fachgebieten. Entsprechend würde mitunter „sehr kontrovers diskutiert“. Stand der Diskussion in Sachen Touchieren, so liest sich das FAQ-Kompendium: „Es gibt viele Gesichtspunkte, die dafür oder dagegen sprechen und noch nicht ausdiskutiert sind. Deshalb gibt es auch noch keine klaren Aussagen zum Touchieren.“

Im Wortlaut kann man hier die FAQ rund um die FN-Kommission Ausbildungsmethoden nachlesen.