Sport am Wochenende: Auftritt der Berufsreiter

Die Berufsreiter ermitteln ihren Champion im Parcours, die Buchsaison macht Halt in Kreuth, Italien und England, die Global Champions Tour geht in die nächste Runde. Und Sönke Rothenberger ist mit einem Nachwuchspferd wieder am Start.

Championat der Berufsreiter Springen in Bad Oeynhausen

Letztes Jahr gab es gleich zwei Premieren beim Championat der Berufsreiter Springen: Erstmals hatten sich zwei Damen fürs Finale qualifiziert und ebenfalls zum ersten Mal hat sich Sandra Auffarth zur Berufsreiterchampionesse küren lassen. Die 31-jährige Pferdewirtin ist Doppelweltmeisterin und Team-Olympiasiegerin in der Vielseitigkeit, aber auch bei den Spezialisten im Parcours macht sie mehr als eine gute Figur. Wer schafft es in diesem Jahr, sich den Titel zu sichern?

Internationales Springturnier (CSI5*/GCT) in Mexiko (MEX)

Anfang März ist die nächste Global Champions Tour-Runde gestartet. In Mexiko tragen die Teilnehmer die zweite Etappe aus und reiten um ein Preisgeld von 311.000 Euro. Aus Deutschland am Start sind Christian Ahlmann und Daniel Deußer (Deutschland). Für die beiden ging es direkt vom Weltcup-Finale in Göteborg weiter über den großen Teich.

Internationales Dressurturnier (CDI3*/Y/J/U25/P) in Nieuw en Sint Joosland (NED)

Sönke Rothenberger bestreitet sein erstes Turnier nach dem verheerenden Brand im Stall der Familie Rothenberger. Gesattelt hat er den elfjährigen San Amour-Sohn Santiano R (Züchterin: Dr. Antje Rahn), der sein internationales Grand Prix-Debüt gibt.

CDI: Juliane Burfreind (Harsefeld); Marcus Hermes (Billerbeck); Jana Kun (Krefeld), Sönke Rothenberger (Bad Homburg)

CDIY: Sophie Reef (Bad Bentheim)

CDIJ: Laura-Franziska Riegel (Bonn); Elisabeth von Wulffen (München)

CDIU25: Bianca Nowag (Ostbevern)

CDIP: Felicia Nissen (Osnabrück)

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Kronenberg (NED)

CSI3*: Pia-Luise Aufrecht-Bruggink (Deutschland); Marcus Ehning (Borken); Holger Hetzel (Goch); Harm Lahde (Hesslingen); Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg); Christoph Brüse (Wachtberg); Katrin Eckermann (Sassenberg); Andreas Knippling (Hennef); Sven Schlüsselburg (Ilsfeld); Jochen Teufel (Neuried); Thomas Teufel (Neuried-Altenheim); Jens Wawrauschek (Balve)

CSI1*: Tobias Böcker (Münster); Christoph Brüse (Wachtberg); Katrin Braun (Remshalden); Marcus Ehning (Borken); Holger Hetzel (Goch); Charlotte Höing (Großbeeren); Pia Maass (Meerbusch); Dirk Muth (Issum); Julia Muth (Issum); Beeke Vogeler (Wesseln); Collien Elzner (Wuppertal); Michael Zipperle (Ludwigsburg)

Internationales Springturnier (CSI3*/1*/U25) in Lanaken (BEL)

CSI3*: Sebastian Adams (Kerken); Patrick Afflerbach (Königsbrunn); Jonathan Arleff (Köln); Niklas Betz (Kirkel); Jena Christ (Dreieich); Louisa Dangela (Schönwalde-Glien); Florian Dolinschek (Neufra); Isabelle Gerfer (Odenthal); Max Haunhorst (Hagen); Svenja Herz (Norderstedt); Lisa Huep (Herford); Marvin Jüngel (Schönteichen OT Hausdorf); Elisabeth Kruse (Balve); Lisa-Maria Maier (Baldham); Tobias Meyer (Neunkirchen-Seelscheid); Louisa Müller (Hückeswagen); Carsten-Otto Nagel (Wistedt); Wolfgang Puschak (Aystetten); Tim Rieskamp-Goedeking (Steinhagen); Angelique Rüsen (Herborn); Tom Sanders (Dinslaken); Anna-Sophia Schumacher (Bensheim); Tobias Thoenes (Uedem); Maximilian Weishaupt (Hettingen-Scheppach); Björn Wienfort (Herten); Rupert Carl Winklemann (Drensteinfurt)

CSI1*: Jonathan Arleff (Köln); Kristin Asmus (Oberaudorf); Joanna Assenmacher (Bedburg); Frank Auer (Mülheim); Louisa Dangela (Schönwalde-Glien); Florian Dolinschek (Neufra); Carolina Gebel (Deutschland); Mick Haunhorst (Hagen); Nina Heckmann (Köln); Svenja Herz (Norderstedt); Ramona Hilliges (Oldenburg); Carolin Hoffmann (Velbert); Bernd Jäger (Ludwigsburg); Marvin Jüngel (Schönteichen OT Hausdorf); Christina Klein (Köln); Theo Kröning (Grevenbroich); Danila Langguth (München) Sophia Lindemann (Uedem); Christina Maier (Baldham); Tobias Meyer (Neunkirchen-Seelscheid); Maja Möltgen (Mülheim); Isabell Müller (Hückeswagen); Henry Munsberg (Osnabrück); Carsten-Otto Nagel (Wistedt); Wolfgang Puschak (Aystetten); Lennert Rustemeier (Hamm); Tom Sanders (Dinslaken); Lara Schneucker (Wiesbaden); Alina Schwarzer (Bad Homburg); Björn Wienfort (Herten)

CSIU25: Kristin Asmus (Oberaudorf); Joanna Assenmacher (Bedburg); Niklas Betz (Kirkel); Florian Dolinschek (Neufra); Max Haunhorst (Hagen); Julius Heitmann (Münster); Marvin Jüngel (Schönteichen OT Hausdorf); Theo Kröning (Grevenbroich); Sophia Lindemann (Uedem); Tom Sanders (Dinslaken) Lara Schneucker (Wiesbaden); Anna-Sophia Schumacher (Bensheim)

Internationales Pony-Springturnier (CSIP) in Lier (BEL)

Marcel Kandziora (Haren)

Internationales Dressurturnier (CDI4*/P) in Ebreichsdorf (AUT)

CDI: Lisa Müller (Otterfing); Stefanie Schatz-Weihermüller (Bayreuth); Dorothee Schneider (Framersheim); Franziska Stieglmaier (Roth); Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen); Benjamin Werndl (Tuntenhausen); Isabell Werth (Rheinberg)

CDIP: Johanna Kullmann (Hamminkeln)

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-S/CCI3*-S) in Kreuth

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S) in Burnham Market (GBR)

CCI4*: Jörn Warner (Düsseldorf)

CCI3*: Johanna Voelkel (Rheudt)

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/2*-S) in Vairano Vidigulfo (ITA)

CCI4*: Falk-Filip-Finn Westerich (Ruppertshofen)

CCI2*: Falk-Filip-Finn Westerich (Ruppertshofen)

Internationales Fahrturnier (CAI2*-H1/CAI2*-H2/CAI2*-P4) in Wettringen

