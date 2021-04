Sport am Wochenende: Es geht in den Busch!

Am kommenden Wochenende trifft man sich! Im Busch, im Parcours und im Viereck! Auch der zweibeinige Nachwuchs misst sich mit seinen pferdigen Partnern auf internationalem Parkett – unter anderem beim Nationenpreis Springen in Belgien.

Die Herpes-bedingte Turnierpause ist dann definitiv vorbei, guckt man sich die Highlights des bevorstehenden Wochenendes an. Beim CCI3*-S auf dem Gut Weiherhof der Familie Vogg gehen Championatspaare wie die amtierende Europameisterin Ingrid Klimke mit Hale Bob und Asha P an den Start sowie Sandra Auffahrt mit Viamant du Matz, Michael Jung mit Chipmunk und Wildwave und viele weitere Top-Reiter mit ihren vierbeinigen Partnern.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.weiherhof-eventing.com

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-S/P2-S/1*-Intro) vom 15. bis 18. April in Strzegom/POL

Live verfolgen können Interessierte den CCI4*-S und den CCI3* in Strzegom, Polen, am kommenden Wochenende. Clip my Horse überträgt Dressur, Gelände und das abschließende Springen.

CCI4*: Alina Dibowski (Döhle).

CCI3*: Vanessa Bölting (Münster); Alina Dibowski (Döhle); Andreas Dibowski (Döhle); Andreas Ostholt (Warendorf); Peter Thomsen (Lindewitt); Christoph Wahler (Bad Bevensen); Maj-Jonna Ziebell (Kaltenkirchen).

CCI2*-S: Vanessa Bölting (Münster); Andreas Dibowski (Döhle); Marie Füntmann (Recklinghausen); Andreas Ostholt (Warendorf); Peter Thomsen (Lindewitt).

CCIP: Linn Marie Gunzenhäuser (Bruchsal); Silva Kelly (Engen); Ella Krüger (Hamburg).

CCI1*-Intro: Vanessa Bölting (Münster); Christoph Wahler (Bad Bevensen); Anna Wecke (Aerzen).

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/3*-L/2*-S/2*-L/CCIP2-L/1*-intro) vom 15. bis 18. April in Oudkarspel/NED

Den Gelände-Teil jeder Prüfung in Oudkarspel überträgt ClipmyHorse am Samstag, den 17. April, live.

CCI3*-S: Heike Jahncke (Elsoff); Hella Jensen (Tetenhusen); Juliana Kaup (Warendorf); Nina-Carlotta Meiners (Ganderkesee); Tabea-Marie Meiners (Ganderkesee); Dirk Schrade (Heidmühlen); Joelle Celina Selenkowitsch (Achim); Anna Siemer (Salzhausen); Jörn Warner (Unna).

CCI3*-L: Calvin Böckmann (Lastrup); Felix Etzel (Warendorf).

CCI2*-S: Juliane Barth (Hanstedt); Calvin Böckmann (Lastrup); Levi Cordes (Ganderkesee); Lana Diedrichsen (Bramsche); Felix Etzel (Warendorf); Caro Hoffrichter (Duisburg); Juliana Kaup (Warendorf); Sabrina Mertens (Heidmühlen); Dirk Schrade (Heidmühlen); Anna Siemer (Salzhausen).

CCI2*-L: Amelie Colsman (Essen); Caro Hoffrichter (Duisburg); Hanna Jensen (Tetenhusen); Janne Kleinbuntemeyer (Osnabrück); Mia Müller-Ruchholtz (Rastorf); Lena Reudink (Cloppenburg); Sophia Rössel (Mayen); Pia Schmülling (Großheide).

CCIP: Katharina Aterley (Düsseldorf); Antonia Fulst (Königslutter); Linn Marie Gunzenhäuser (Bruchsal); Helene Himstedt (Optenbach); Silva Kelly (Engen); Friedrich Quast (Bruchhausen-Vilsen); Pita Schmid (Neumark).

CCI1*-Intro: Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal); Jule Krueger (Hamburg); Hedda Vogler (Verden).

Weitere Informationen unter www.nhht.nl

Auch im Parcours ist was los

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) vom 14. bis 18. April in Gorla Minore/ITA

Für die Springreiter geht es auf 3*-Niveau wieder los. In Gorla Minore, Italien, wird „Hansi“ Dreher sicher wieder die ein oder andere flotte Runde im Parcours drehen, doch mit Philipp Schulze Topphoff, Richard Vogel, David Will und vielen weiteren ist klar: Die Konkurrenz schläft nicht.

CSI3*: Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Jessika Eberl (Weichs); Guido Klatte jun. (Lastrup); Anna Maria Kuhlmann (Neunkirchen-Seelscheid); Maximilian Lill (Hennef); Cristine Ludäscher (Rümmingen); Thomas Mang (Eimeldingen); Marcel Marschall (Altheim); Pia Reich (Bad Bellingen); Günter Schmaus (Bad Wurzach); Maximilian Schmid (Utting); Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck); Richard Vogel (Marburg); David Will (Marburg); Marcel Wolf (Büsingen).

CSI1*: Anja Reining-Evering (Deutschland); Giulia Holbach (Bad Honnef); Irmengard von Essen (Lastrup).

Weitere Informationen unter www.equieffe.it

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 14. bis 18. April in Wellington FL/USA

Rene Dittmer (Stade).

Weitere Informationen unter www.gdf.coth.com oder www.equestriansport.com

Internationales Springturnier (CSI3*/1*/J) vom 15. bis 18. April in Linz/AUT

CSI3*: Tim Hoster (Korschenbroich); Regina Jilge (Deutschland); Jürgen Mayer (Deutschland); Denis Nielsen (Isen); Wolfgang Puschak (Aysteten); Alexander Schoenberg (Deutschland); Julia Schönhuber (Deutschland); Helmut Schönstetter (Unterneukirchen); Jörne Sprehe (Fürth); Michael Viehweg (Schrobenhausen); Simon Widmann (Markt Schwaben).

CSI1*: Jolie Marie Kühner (Hadert); Sebastian Lessing (Deutschland); Lisa-Maria Maier (Aystetten); Jennifer Metzger (Fürth); Ricarda Schoenberg (Haibach ob der Donau); Rosanna Schütte (Riemerling).

CSIJ: Antonia Kamm (Bad Tölz).

Weitere Informationen unter www.linzerpferdefestival.at

Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOJ/Ch/P/Y/CSIJY) vom 15. bis 18. April in Opglabbeek/BEL

In Belgien wird es für die Jugend der Springreiter spannend, denn der erste Nationenpreis der Saison steht an! Auch hier überträgt ClipmyHorse live.

CSIOJ: Johanna Beckmann (Löningen); Alia Knack (Sauldorf); Malin Reipert (Linnich); Magnus Schmidt (Naumburg); Ann-Sophie Seidl (Regensburg); Romy Rosalie Tietje (Osterby); Hanna-Michelle Wilken (Warendorf).

CSIOCh: Emma Bachl (Postmünster); Vieca Sofie Bade (Braderup); Naomi Himmelreich (Niederbrechen); Paula Pahl (Jülich); Fabio Thielen (Losheim); Lennard Tillmann (Grevenbroich); Charlotte Westphal (Griebel).

CSIOP: Emile Baurand (München); Ava Ferch (Stegen); Franca Clementine Kröly (Isernhagen); Eva Kunkel (Langenselbold); Fabio Thielen (Losheim); Lennard Tillmann (Grevenbroich); Lara Tönnissen (Senden).

CSIOY: Michel Brosswitz (Iserlohn); Sönke Fallenberg (Ennigerloh); Maren Hoffmann (Warendorf); Marvin Jüngel (Kamenz); Antonia Locker (Hamminkeln).

CSIJY: Emile Baurand (München); Johanna Beckmann (Löningen); Michel Brosswitz (Iserlohn); Sönke Fallenberg (Ennigerloh); Naomi Himmelreich (Niederbrechen); Marvin Jüngel (Kamenz); Alia Knack (Sauldorf); Eva Kunkel (Langenselbold); Alina Sparwel (Südlohn).

Weitere Informationen unter www.sentowerpark.com

Internationales Jugend-Dressurturnier (CDIP/J/Ch) vom 15. bis 18. April in Sint-Truiden/BEL

CDIP: Jona-Emily Bomberg (Florstadt); Antonia Busch-Kuffner (Prinzhöfte); Georgina Kraft (Krefeld).

CDIJ: Leonie Koch (Hagen); Emma Cacilia Lienert (Mülheim); Moritz Treffinger (Oberderdingen).

CDICh: Katharina Dülffer (Niestal).

Weitere Informationen unter www.stalgravenhof.com

Internationales Distanzturnier (CEI 2*) vom 17. bis 18. April in Loubejac/FRA

CEI2* (120km): Sabrina Arnold (Kirchheim).

Weitere Informationen unter www.atrm-systems.fr/index0eng.htm

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI 1*/2*/YH Arezzo/ITA vom 15. bis 18. April; www.arezzoequestriancentre.com

CSI 1*/2*/YH Bonheiden/BEL vom 15. bis 18. April; www.jumping-bonheiden.be

CSI 1*/2*/YH Lier/BEL vom 15. bis 18. April; www.azelhof.be

CSI 1*/2*/YH Zielona Gora/POL vom 15. bis 18. April; www.tarantevents.pl