Sport am Wochenende: Im Zeichen des Nachwuchses

Der deutsche Dressurnachwuchs weilt diese Woche an der italienischen Adriaküste – allerdings nicht, um dort im Urlaub die Füße hochzulegen. Vielmehr geht es um die Medaillenvergabe bei den Nachwuchs-Europameisterschaften in San Giovanni. Auch für die Voltigierer wird es im niederländischen Ermelo spannend. Und die Buschreiter treffen sich zum Bundesnachwuchschampionat Vielseitigkeit in Warendorf.

Europameisterschaft Dressur Children/Junioren/Junge Reiter/U25 (CH-EU-Ch-J-Y-U25) in San Giovanni Marignano/ITA

Im italienischen Städtchen San Giovanni in Marignano an der Adriaküste beginnen heute die Europameisterschaften der Nachwuchsdressurreiter. Den Auftakt machen die Junioren und die Altersklasse U25 mit jeweils den ersten beiden Mannschaftsreitern. Vor den Europameisterschaften hatte das deutsche Team noch ein Trainingslager im bayerischen Ising absolviert. „Die Stimmung im Team ist gut und alle Pferde sind nach der Fahrt entspannt angekommen. Auch hier in Italien haben wir Top-Bedingungen“, berichtete U25-Bundestrainer Sebastian Heinze, der in diesem Jahr auch erstmals von Heike Kemmer als U25-Equipechefin unterstützt wird. Es ist übrigens erst die vierte Auflage der U25-Europameisterschaften, die 2016 vom Weltreiterverband ins Leben gerufen worden waren. Bisher ging der Titel dreimal nach Deutschland.

CH-EU-Ch: Clara Paschertz (Cloppenburg) mit Belvedere 44; Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Lavissaro; Kenja Schwierking (Barver) mit Dinos Boy 2; Lisa Steisslinger (Böblingen) mit Havanna Negra.

CH-EU-J: Anna Middelberg (Glandorf) mit Blickfang HC; Valentina Pistner (Bad Homburg) mit Flamboyant OLD; Henriette Schmidt (Naumburg) mit Rocky’s Sunshine; Jana Schrödter (Leipheim) mit Der Erbe.

CH-EU-Y: Paulina Holzknecht (Solingen) mit Wells Fargo 14; Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Dissertation; Lia Welschof (Paderborn) mit Linus K; Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Four Seasons.

CH-EU-U25: Jil-Marielle Becks (Senden) mit Damon’s Delorange; Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit Sunfire 16; Raphael Netz (Tuntenhausen) mit Lacoste 126; Bianca Nowag (Ostbevern) mit Sir Hohenstein.

Weitere Informationen unter www.fise.it

Bundes-Nachwuchschampionat Vielseitigkeit in Warendorf

Etwa 120 Nachwuchsreiter aus ganz Deutschland sind am Wochenenden am Bundesstützpunkt des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) zu Gast. Auf dem Programm stehen Dressur, Springen, Geländeritt, Theorie, das Vormustern der Pferde und ein Fitnesstest für die Reiter. Neben den Mannschaften der einzelnen Landesverbände dürfen seit dem letzten Jahr auch beliebig viele Einzelreiter an den Start gehen – entsprechend sind die Teilnehmerfelder gewachsen. Im letzten Jahr ging der Mannschaftssieg bei den Pferden an Schleswig-Holstein, das beste Ponyteam kam aus Westfalen. Die Einzelwertung gewannen Maya Maria Fernandez mit Kick und Ben Philipp Knaak mit Cocolares.

Weitere Informationen unter www.pferd-aktuell.de/spitzensport/jugendchampionate/bundesnachwuchschampionat-vielseitigkeit

Internationales Springturnier (CSIGlobal Championstour5*) in Berlin

Weitere Informationen unter www.globaljumpingberlin.de

Internationales Dressurturnier (CDI4*) in Cappeln

Weitere Informationen unter www.gestuet-vorwerk.de

Europameisterschaft Voltigieren Senioren (CH-EU-V) und Weltmeisterschaft Junioren (CH-M-J-V) in Ermelo/NED

CH-EU-V:

Damen: Janika Derks (Dormagen) mit Carousso Hit; Corinna Knauf (Köln) mit Fabiola W; Pauline Riedl (Aachen) mit Flamant; Reserve: Alina Roß (Userin) mit San Zero.

Herren: Thomas Brüsewitz (Köln) mit Eyecatcher; Jannis Drewell (Gütersloh) mit Qualimero OLD; Jannik Heiland (Wulfen) mit Dark Beluga; Reserve: Julian Wilfling (Untermeitingen) mit Feliciano 44.

Pas de Deux: Chiara Congia (Köln)/Justin van Gerven (Bergisch Gladbach) mit Picardo 13; Jannika Derks (Dormagen)/Johannes Kay (Neuss) mit Diamond Sky 9.

Gruppe: VV Ingelsberg I mit Jannik Liersch (Planegg); Lyna Hoffmann (Kirchseeon); Noelle Dogan (München); Julian Wilfling (Untermeitingen); Regina Burgmayr (Kirchseeon); Gregor Klehe (Grasbrunn); Reserve: Marlene Le Bris (Langenbach); Vanessa Hrastnik (Gilchin) mit Lazio 9.

CH-M-V:

Damen: Fabienne Nitkowski (Hamminkeln) mit Dantez; Mona Pavetic (Neuss) mit Eyecatcher; Annemie Szemes (Baiersdorf) mit Fernando 686.

Herren: Jannik Liersch (Planegg) mit Elegante 42; Simon Stolz (Bodenheim) mit Celebration 38; Julian Kögl (Blankenfelde-Mahlow) mit Daytona.

Pas de Deux: Ronja Kähler (Stahnsdorf)/Julian Kögl (Blankenfelde-Mahlow) mit Daytona; Anna Löw (Greven)/Fabian Pentrop (Münster) mit Sir Valentin 5.

Gruppe: RSV Neuss-Grimlinghausen mit Bela Lehnen (Moers); Hannah Kroiß (Hellenthal); Meike Kuhlbusch (Kerken); Yara-Jolie Scheel (Goch); Lara Schmitt (Mönchengladbach); Leonie Falkenberg (Neuss); Reserve: Mona Mertens (Korschenbroich); Mona Pavetic (Neuss) mit Smarti 11.

Weitere Informationen unter www.vaulting2019.com

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO) und Jugend-Dressurturnier (CDIJ) in Hickstead/GBR

CSIO: Marcus Ehning (Borken); Johannes Ehning (Stadtlohn); Patrick Stühlmeyer (Steinfeld); David Will (Marburg); Michael Jung (Horb).

CDIJ: Emely van Loon (Madelbachtal).

Weitere Informationen unter www.hickstead.co.uk

Internationales Spring- und Fahrturnier (CSI4*/2*) in Samorin/SVK

CSI4*: Holger Hetzel (Goch); Torben Köhlbrandt (Emsdetten); Tobias Meyer (Neuenkirchen-Seelscheid): Jörg Naeve (Bovenau); Miriam Schneider (Bovenau); Jana Wargers (Ibbenbüren); Holger Wenz (Bad Laer); Simon Widmann (Markt Schwaben); Marcel Wolf (Gailingen).

CSI2*: Tiara Bleicher (München).

CAI2*-H4: Georg von Stein (Modautal).

Weitere Informationen unter www.xbionicsphere.com

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Lier/BEL

CSI3*: Laurenz Buhl (Münster); Louisa Dangela (Schönwalde-Glien); Julie Fischer (Deutschland); Hardy Heckel (Langenfeld); Harm Lahde (Hesslingen); Nora Läufer (Meerbusch); Michael Viehweg (Schrobenhausen).

CSI1*: Theresa Heger (Schrobenhausen); Pia Meyer (Lagesbüttel).

Weitere Informationen unter www.azelhof.be

Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-NC-S/3*-S) in Cappoquin/IRL

CCIO4*: Kai-Steffen Meier (Deutschland

CCI3*: Kai-Steffen Meier (Deutschland).

Weitere Informationen unter www.camphirehorsetrials.com

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S2*-S) in Alnwick/GBR

CCI4*: Josephine Schnaufer (Neitersen).

CCI3*: Josephine Schnaufer (Neitersen).

CCI2*-S: Enna Joswig (Fehmarn).

Weitere Informationen unter www.burghaminternationalhorsetrials.co.uk

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-L/3*-S/2*-L/2*-S) in Emmeloord/NED

CCI3*-L: Vanessa Bölting (Münster); Stephan Dubsky (Verden); Wolf-Dieter Eckl (Ochsenfurt). CCI3*-S: Vanessa Bölting (Münster); Ingrid Klimke (Münster); Julia Krajewski (Warendorf); Jerome Robine (Darmstadt); Dr. Maximilian Sponagel (Großensee); Christoph Wahler (Warendorf).

CCI2*-L: Leonard Brüssau (Schriesheim); Charlotte Fritzen (Hamminkeln); Jerome Robine (Darmstadt); Johanna Voelkel (Rheurdt).

CCI2*-S: Ann-Catrin Bierlein (Warendorf); Vanessa Bölting (Münster); Lea-Sophie Denker (Bocholt); Anna-Maria Rieke (Hamburg).

Weitere Informationen unter www.eventingemmeloord.nl

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI1*/2*/Am-A/YH Fontainebleau/FRA vom 25. bis 28. Juli; www.grandprix-classic.com

CSI1*/2*/YH Zuidwolde/NED vom 25. bis 28 Juli; www.chdewolden.nl

CEI1*/2* Lanaken/BEL am 27. Juli; vlarsport.weebly.com/cei-lanaken–pietersheim.html