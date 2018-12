Sport am Wochenende mit Michael Jungs Comeback und mehr

Der Michinator meldet sich zurück! Am kommenden Wochenende ist Michael Jung erstmals nach seinem Schulterbruch beim CHI Genf dabei, sowohl über die bunten wie auch über die Naturhindernisse. Das zweite Großereignis des Wochenendes ist das Dressur-Weltcupturnier in Salzburg mit CSI4*- und Nachwuchstour. Und der Stall Beerbaum springt in Spanien um Weltcup-Punkte.

Internationales Spring- und Dressurturnier und Hallenvielseitigkeit (CSI5*/CDI5*/CIX) in Genf/SUI

Rund sechs Wochen ist es her, als Michael Jung bei den Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde in Le Lion d’Angers stürzte und sich die Schulter brach. Nun ist die Zwangspause vorbei. In Genf hat Jung sich einiges vorgenommen. Er reitet sowohl die große Tour im Parcours als auch das Indoor-Derby. Im Parcours hat er prominente Gesellschaft – schließlich ist Genf die nächste Station des Rolex Grand Slam der Springreiter. Aktueller Kandidat für den 500.000 Euro-Bonus, den der Reiter bekommt, der zwei Stationen hintereinander gewinnt, ist der in Irland beheimatete Ägypter Sameh El Dahan, der in Spruce Meadows siegreich gewesen war.

Aber auch die Dressurprüfungen sind hochkarätig besetzt. Aus Deutschland werden die Mannschaftsweltmeisterinnen Isabell Werth und Jessica von Bredow-Werndl mit dabei sein sowie Jill de Ridder und Lisa Müller.

Weitere Infos: www.chi-geneve.ch

Internationales Spring-, Weltcup-Dressur und Voltigierturnier (CSI4*/2*/U25/Y/J/Ch/P/Am-A/B/CDI-W/U25/V) in Salzburg/AUT

CSI4*: Tobias Bachl (Postmünster); Markus Braunisch (Isenbüttel); Manuel Braunisch (Isenbüttel); Christoph Gaillinger (Brunnthal); Felix Hassmann (Lienen); Marcel Marschall (Altheim); Elisabeth Meyer (Pfungstadt); Denis Nielsen (Isen); Wolfgang Puschak (Aystetten); Pia Reich (Bad Bellingen); Maximilian Schmid (Utting); Mario Stevens (Molbergen); Ina von Bormann (Essen).

CSI2*: Tobias Bachl (Postmünster); Julia Bartmann (Darmstadt); Daniel Böttcher (Fraunberg); Sascha Braun (Bühl); Laureen Budde (Herford); Florian Dolinschek (Neufra); Michael Eichler (Zorneding); Max Haunhorst (Hagen); Dominik Hieber (Eppishofen); Thomas Holz (Emsdetten); Tim Hoster (Kanzach); Detlef Kaiser jun. (Regen); Marina König (Allershausen); Anika Kuhn (Niederkirchen); Victoria Lauff (Zülpich); Florian Lippemeier (Nagold); Christoph Maack (Kirch-Mammendorf); Philipp Makowei (Gadebusch); Denis Nielsen (Isen); Kathrin Nöhbauer (Loiching); Stefanie Paul (Altusried); Nico Pfnür (Langenau); Eveline Reininger (Kirchdorf); Tatiana Ruoss (Finsing); Tom Sanders (Dinslaken); Helmut Schönstetter (Unterneukirchen); Tobias Schwarz (Herbolzheim); Franz Josef Steiner (Taching am See); Katharina Werndl (Unterföhring).

CSIU25: Laureen Budde (Herford); Florian Dolinschek (Neufra); Max Haunhorst (Hagen); Leonie Krieg (Villingen-Schwenningen); Florian Lippemeier (Nagold); Nico Pfnür (Langenau); Pia Reich (Bad Bellingen); Tom Sanders (Dinslaken); Tobias Schwarz (Herbolzheim).

CSIY: Nora Läufer (Meerbusch).

CSIJ: Sophia Burgtorf (Holzkirchen); Leonie Gruber (Brombachtal); Sarah Gruber (Brombachtal); Marie Helmberger (Regensburg); Luis Jobst (Regensburg); Mika Reininger (Kirchdorf); Hanna Schreder (Zweisel); Lukas Schwaiger (München); Ann-Sophie Seidl (Regensburg); Maxima Wunderlich (Zeitlarn).

CSIP: Tiara Bleicher (München); Ann-Sophie Seidl (Regensburg).

CSICh: Tiara Bleicher (München); Marie Flick (München); Korbinian Hain (St. Wolfgang); Mick Haunhorst (Hagen); Simon Kautschor (Oberschleißheim); Franca Saar (Memmelsdorf); Shanaja Traub (Petting).

CSIAm: Sabine Dunkes (Köngen); Xenia Erichsen (München); Carina Hindelang (Taching am See); Claudia Kressierer (Biberg); Lisa Marie Kreutz (Barleben); Michael A. Leipold (Bayerisch Gmain); Herbert Ulonska (Hamburg); Pia-Luise Distel (Wächtersbach); Alexandra Gruber (Pocking); Lena Habereder (Ismaning); Clarissa Ingerl (Regensburg); Dirk Muth (Issum); Julia Muth (Issum); Victoria Steininger (Feldkirchen).

CDI-W: Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn); Dorothee Schneider (Framersheim); Benjamin Werndl (Tuntenhausen).

CDIU25: Lena Gundlage (Krailling).

CVI: Caroline Reckordt (Oelde); Julian Wilfling (Untermeitingen); Jolina Ossenberg-Engels (Altena); Melanie Wetzelsberger (Deutschland); Mona Pavetic (Neuss); Diana Harwardt (Bernau); Sema Hornberg (Marktoberdorf); Lisa-Maire Gerritzen (Neuenstein); Lisbeth Fraatz (Wandlitz OT Stolzenhagen); VRC Weicht 1 mit Alexandra Müller (Buchloe); Sarah Hartung (Amberg); Laura Seemüller (Bad Wörishofen); Theresa Liebchen (Bad Wörishofen); Sema Homberg (Marktoberdorf); Florian Karg (Buchloe); Chiara Hilverkus (Jengen); Juniorenteam Neuenstein mit Lisa-Marie Gerritzen (Neuenstein); Sophia Franz (Öhringen); Joyce Stahl (Neudenau); Marlen Kühner (Neckarsulm); Chiara Faulstrich (Hirschberg); Julia Salewski (Öhringen).

Weitere Informationen unter www.amadeushorseindoors.at

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) in La Coruna/ESP

Ludger Beerbaum (Hörstel); Christian Kukuk (Riesenbeck); Philipp Weishaupt (Hörstel).

Weitere Informationen unter www.csicasasnovas.com