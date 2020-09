Sport am Wochenende: National und international viel los!

Für die deutschen Berufsreiter, Amateuere und die Pony-Vielseitigkeitsreiter geht es dieses Wochenende noch einmal um nationale Medaillen. Aber auch im Ausland wird fleißig geritten!

Deutsche Amateur-Meisterschaften Dressur und Springen und Deutsches Amateur-Championat in Münster-Handorf

Vor nunmehr drei Jahren wurden die Deutschen Amateur-Meisterschaften (DAM) ins Leben gerufen, um auch jenen Reitern nationale Titelkämpfe auf höchstem Niveau zu ermöglichen, die ihr Geld eben nicht mit den Pferden verdienen. Eigentlich hätten die Laub Immobiliengruppe Deutsche Amateur-Meisterschaften in Ingolstadt stattfinden sollen, allerdings musste der Veranstaler aufgrund der Corona-Situation kurzfristig absagen. Das Westfälische Pferdezentrum in Münster-Handorf sprang ein, so dass die DAM Dressur und Springen dennoch am geplanten Datum ausgetragen werden kann. Die Liste der Teilnehmer finden Sie auf St.GEORG online.

Weitere Informationen unter www.pferd-aktuell.de/dam

Goldene Schärpe Ponys in Höven

Die Goldene Schärpe für den Vielseitigkeits-Nachwuchs hat eine lange Tradition – schon 1973 wurde der Preis zum ersten Mal vergeben. Geritten wird eine kombinierte Prüfung, bestehend aus Dressur, Stil-Springen und Stil-Geländeritt auf dem Niveau der Klasse E. Außerdem zählen auch das Vormustern und die Theorie zu den Teilprüfungen. Seit 2014 muss zudem ein Fitnesstest absolviert werden, der aber nicht in die Bewertung miteinfließt. Teilnehmen darf, wer von seinem Landesverband nominiert worden ist – allerdings maximal vier Mannschaften pro Verband.

Weitere Informationen unter rv-hoeven.de

Championat der Berufsreiter Springen in Bad Oeynhausen

Martin Sterzenbach vor Sandra Auffarth und Michael Kölz, so lautete die Reihenfolge auf dem Podium beim Berufsreiterchampionat Springen 2019. Zeitweilig hatte die Veranstaltung in diesem Jahr auf der Kippe gestanden, dann konnte der Termin jedoch auf den September verlegt werden. Nun werden die zwei Qualifikationen und das Finale mit Pferdewechsel im Sielpark in Bad Oeynhausen unter Corona-Auflagen und begrenzter Zuschauerzahl stattfinden.

Weitere Informationen unter www.berufsreiter.com

Internationales Dressurturnier (CDI1*, CDI4*, CDIJY, CDIU25, CDN) in Hagen

Weitere Informationen unter psi-events.de

Bundesweites Championat des Freizeitpferdes in Hannover

Weitere Informationen unter www.pferd-aktuell.de/freizeitpferdechampionat

Internationales Springturnier (CSI5*/3*) in St Tropez/FRA

CSI5*: Christian Ahlmann (Marl); Simone Blum (Zolling); Daniel Deusser (Deutschland); Marcus Ehning (Borken).

CSI3*: Katharina Offel (Deutschland).

Weitere Informationen unter hubside-jumping-en.hubside.fr/

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Canteleu/FRA

CSI3*: Maxime Perez (Deutschland).

CSI1*: Louisa Dangela (Schönwalde-Glien).

Weitere Informationen unter www.equi-normandie.fr

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Lier/BEL

CSI3*: Jens Baackmann (Münster); Andrea Hoppe (Altenberge); Michael Jung (Horb); Torben Köhlbrandt (Emsdetten); Harm Lahde (Hesslingen); Oliver Lemmer (Lohmar); Caroline Müller (Deutschland); Zoe Osterhoff (Hamm); Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck); Elmar Vinkelau (Legden); Richard Vogel (Viernheim); Philipp Weishaupt (Hörstel); David Will (Marburg).

CSI1*: Lena Reichmann (Oberhausen); Elmar Vinkelau (Legden); Richard Vogel (Viernheim); David Will (Marburg); David Behrens (Pulheim).

Weitere Informationen unter www.azelhof.be

Internationales Offizielles Springturnier (CSIOCh/CSIOP/CSIOJ/CSIOY) in Opglabbeek/BEL

CSIOCh: Paula Fischer (Nuthetal); Naomi Himmelreich (Niederbrechen); Paul Pahl (Jülich); Leonie Pander (Bad Zwischenahn); Tony Stormanns (Eschweiler); Charlotte Stuppi (Homburg), Fabio Thielen (Losheim).

CSIOP: Jonna Esser (Wipperfürth); Eva Kunkel (Langenselbold); Magnus Schmidt (Naumburg); Arwen-Charlotte Thaler (Nürtingen); Fabio Thielen (Losheim); Lara Tönnissen (Senden).

CSIOJ: Anna Jurisch (Nuthetal); Alia Knack (Sauldorf); Magnus Schmidt (Südlohn); Alina Sparwel (Südlohn); Juie Thielen (Losheim).

CSIOY: Hannes Ahlmann (Reher); Pheline Ahlmann (Reher); Sönke Fallenberg (Ennigerloh); Julia Sonnen (Pulheim); Kathrin Stolmeijer (Emsbüren).

Weitere Informationen unter www.sentowerpark.com

Internationales Dressurturnier (CDIY/J) in Budapest/HUN

Emma Gömmer (Eching).

Weitere Informationen unter www.lovasterapia.hu

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-S) in Barborowko/POL

CCI4*-S: Nicolai Aldinger (Egestorf); Andreas Dibowski (Döhle); Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth); Heike Jahncke (Elsoff); Beeke Jankowski (Schmalensee); Juliana Kaup (Warendorf); Jörg Kurbel (Rüsselsheim); Nadine Marzahl (Munster); Julia Mestern (Schneverdingen); Josephine Schnaufer (Neitersen); Josefa Sommer (Immenhausen); Katharina Tietz (Asendorf); Jule Wewer (Hamburg).

CCI3*-S: Stephanie Böhe (Betzendorf); Andreas Dibowski (Döhle); Juliana Kaup (Warendorf); Nadine Marzahl (Munster); Julia Mestern (Schneverdingen); Nele Spiering (Elmenhorst); Katharina Tietz (Asendorf); Maj-Jonna Ziebell (Kaltenkirchen), Jule Wewer (Hamburg).

CCI2*-S: Nicolai Aldinger (Egestorf); Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal); Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth); Beeke Jankowski (Schmalensee); Marco Krüger (Munster); Josephine Schnaufer (Neitersen); Julia Warner (Bleckede); Celine Anouk Wirth (Undeloh).

Weitere Informationen unter www.bhss.baborowko.pl

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S/1*-Intro) September in Copenhagen/DEN

CCI3*-S: Svenja Eckert (Meyn); Malin Eichmeier (Langballig); Martina Reemtsma (Groß Walmstorf); Dirk Schrade (Heidmühlen); Moritz Sponagel (Seevetal); Peter Thomsen (Kleinwiehe); Merle Wewer (Peheim).

CCI2*-S: Svenja Eckert (Meyn); Katharina Frahm (Dummerstorf); Claas Hermann Romeike (Fockenbek); Dirk Schrade (Heidmühlen); Moritz Sponagel (Seevetal); Peter Thomsen (Kleinwiehe).

CCI1*-Intro: Katja Gross (Honigsee); Martina Reemtsma (Großwalmstorf); Claas Hermann Romeike (Fockenbek); Dirk Schrade (Heidmühlen).

Weitere Informationen unter www.spr.dk

Internationales Fahrturnier (CAI3*-P1/P2/H1) in Chablis/FRA

CAI3*-P1: Katja Berlage (Nettetal); Christine Bopp (Mainz); Katrin Hertkorn-Kiefer (Horb); Edwin Kiefer (Horb); Karolin Schettler (Haltern am See).

CAI3*-P2: Antonia Brechtken (Wuppertal).

CAI3*-H1: Katja Berlage (Nettetal); Anne Unzeitig (Greifenstein).

Weitere Informationen (Ergebnisse) unter www.horsedriving.fr

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI 2*/1*/YH Bonheiden/BEL vom 24. bis 27. September; www.jumping-bonheiden.be

CSI2* Columbus-Johnstown OH/USA vom 23. bis 27. September; www.splitrockjumpingtour.com

CSI 2*/1*/YH/U25 Gorla Minore vom 23. bis 27. September; www.equieffe.it