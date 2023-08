Sport am Wochenende: Turnier der Sieger in Münster, Fünf-Sterne-Springen in Brüssel und mehr

Auch eine Woche vor den Europameisterschaften Springreiten gibt es spannenden Sport im Parcours zu sehen. Standorte sind dafür die Stephex Masters in Brüssel sowie das Turnier der Sieger, wo es zudem Dressursport bis Grand Prix-Niveau zu sehen gibt. Der Springreit-Nachwuchs kann sich beim Nationenpreisturnier in Zürich beweisen.

„Turnier der Sieger“ (CSI4*/CDN) vom 24. bis 27. August in Münster

Für die Springreiter wird es international in Münster, die Dressurreiter zeigen Top-Sport im nationalen Viereck. Zuschauer am Bildschirm (via ClipMyHorse.TV) und vor Ort können sich auf Reiter wie die DM-Überraschung Katharina Hemmer, Reitmeisterin Dorothee Schneider, Ingrid Klimke und einige mehr freuen, die in der Grand Prix-Tour starten werden.

Im Parcours lässt es sich einer der Vorjahressieger des Turniers der Sieger, David Will, nicht nehmen, auch dieses Jahr wieder die Form seiner Pferde unter Beweis zu stellen. Der Große Preis ist in der westfälischen Metropole gleichzeitig wieder eine der Riders Tour-Etappen der laufenden Saison. Zu Will gesellen sich illustre Namen des Springsports wie Pius Schwizer (SUI), Janne Friederike Meyer-Zimmermann, Katrin Eckermann, die für die EM nächste Woche nominierten Gerrit Nieberg und Philipp Weishaupt und zahlreiche mehr.

Weitere Informationen unter www.turnierdersieger.de

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*) vom 25. bis 27. August in Hambach

Weitere Informationen unter www.pferdefreunde-lindenhof-hambach.de

Internationales Springturnier (CSI2*) vom 23. bis 27. August in Lastrup (Klein Roscharden)

Weitere Informationen unter https://equievents.de/

AUSLANDSSTARTS

Europameisterschaft der Vierspänner und Weltmeisterschaft Para-Fahren (CH-EU-A 4/CH-M-PEA) vom 23. bis 27. August in Exloo/NED

CH-EU-A 4: Michael Brauchle (Aalen) mit Carola 83, Djamilo 6, Don 591; Quidditch S, Smiley 13; Rainer Duen (Brunsbüttel) mit Akazienhof’s Casallco, Florissant de la Coeur, Frisko 51, Salvador, Schorsch Clooney; Mareike Harm (Negernbötel) mit Friedolin 38, G, Quebec Sautreuil, Racciano, Zazou 30; Rene Poensgen (Eschweiler) mit Fax 53, Harold, Havanna-Almire, Kadans, Kelsey Whish; Anna Sandmann (Lähden) mit Bo Liberator, Fredie U, Harley, Ironic K, Iwan van de Martha Hoeve Texel; Markus Stottmeister (Oebisfelde-Weferlingen) mit Bravours S, Carline, Cassie, Celine, Luka; Georg von Stein (Modautal) mit Darco 46, Despardo, Jarodelviro, Javiro, Playboy 276.

CH-M-PEA: Patricia Großerichter (Steinfeld) mit Gentle-Man; Ivonne Hellenbrand (Dillingen/Saar) mit Anderson 6; Heiner Lehrter (Mettingen) mit Dashwood; Alexandra Röder (Swisttal) mit Equistar Lucie; Stefan Wortmann (Greven) mit Vamos 18.

Weitere Informationen unter: www.hippischcentrumexloo.nl/ek-wk-mennen

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*/CSI3*) vom 22. bis 27. August in Brüssel/BEL

In Brüssel trifft ein Teil der Elite aufeinander, um wenige Tage vor der EM in Mailand noch ein Nationenpreisturnier auszutragen. Bundestrainer Otto Becker stellt ebenfalls eine Mannschaft, bestehend aus Christian Ahlmann, Kendra Claricia Brinkop, Daniel Deußer, Maurice Tebbel sowie Jana Wargers. Wer letztlich fürs Team reitet, entscheidet sich erst kurzfristig. Der Nationenpreis ist für Freitag um 19.45 Uhr angesetzt. Das zweite große Highlight des Wochenendes in Brüssel ist der hochdotierte Große Preis am Sonntag um 14 Uhr. ClipMyHorse.TV überträgt das Turnier live.

CSIO5*: Christian Ahlmann (Marl); Kendra Claricia Brinkop (Deutschland); Daniel Deußer (Deutschland); Maurice Tebbel (Emsbüren), Jana Wargers (Emsdetten).

CSI3*: Richard Vogel (Marburg).

Weitere Informationen unter: www.stephexmasters.com

Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOY/J/Ch/CSIU25) vom 23. bis 27. August in Zürich-Dielsdorf/SUI

Nach den für Deutschlands U14-Springreiter sehr erfolgreichen, für die übrigen Altersklassen eher mäßig ergebnisreichen Europameisterschaften im Springreiten, steht nun das nächste Nationenpreis-Turnier an. In Zürich gehen Children, Junioren, Junge Reiter und U25-Reiter an den Start.

CSIOY: Sophia Burgtorf (Holzkirchen); Charlotte Grave (Tangermünde); Alia Knack (Sauldorf); Lilli Plath (Wismar); Johanna Zander-Keil (Berlin).

CSIOJ: Vieca Sofie Bade (Braderup); Emile Baurand (München); Ava Ferch (Stegen); Julien Golle (Königs Wusterhausen); Georg Friedrich Rixen (Wattenbek); Einzelreiter: Emilia-Maria Emert (Deutschland); Elena Eppler (Oberursel (Taunus)); Cecilia Huttrop-Hage (Dettighofen).

CSIOCh: Mia Cara Brugger (Ellwangen); Luise Konle (Küps); Marie Neukirch (Bayreuth); Collin Wenz (Sersheim); Einzelreiter: Ferdinand Mühlherr (Sonnefeld); Charlotte Margaretha Rixen (Wattenbek).

CSIU25: Lars Allgaier (Rickenbach), Emile Baurand (München), Sophia Burgtorf (Holzkirchen); Elena Eppler (Oberursel (Taunus) Ava Ferch (Stegen); Cecilia Huttrop-Hage (Dettighofen); Alia Knack (Sauldorf); Luise Konle (Küps).

Weitere Informationen unter: https://youth-masters.ch

Internationales Dressurturnier (CDI3*/P) vom 24. bis 27. August in Samorin/SVK

CDI3*: Kim Pfeiffer (Roßdorf).

CDIP: Franziska Roth (Stuttgart).

Weitere Informationen unter: www.ridersanddreams.sk

Internationales Vielseitigkeitsturnier – European Cup (CCI3*-S) vom 22. bis 27. August in Segersjö/SWE

Die Europameisterschaften der Ländlichen Vielseitigkeitsreiter ist eine Traditionsveranstaltung. Deutschland stellt auch in diesem Jahr wieder eine sechsköpfige Mannschaft.

Nicholas Goldbeck (Bargteheide); Anna Haag (Nördlingen); Konstantin Harting (Königswinter); Laura Jahn (Neu Duvenstedt); Tabea-Marie Meiners (Lastrup); Anika Möritz (Hartmannsdorf-Reichenau); Joelle Celina Selenkowitsch (Achim); Sina Siegle (Weil der Stadt); Kurd Moritz von Ziegner (Mechtersen); Julia Warner (Bleckede).

Weitere Informationen unter E-Mail: [email protected]

Auch interessant

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-L/1*-Intro) vom 23. bis 27. August in Saulieu/FRA

CCI3*-S: Felix Etzel (Warendorf).

CCI2*-L: Sandra Simon (Deutschland).

CCI1*-Intro: Felix Etzel (Warendorf).

Weitere Informationen unter: www.saulieu-eventing.fr

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-L/CCI1*-Intro) vom 22. bis 27. August in Blair Castle/GBR

CCI2*-L: Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen).

CCI1*-Intro: Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen).

Weitere Informationen unter: www.blairhorsetrials.co.uk

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-L) vom 22. bis 27. August in Segersjö/SWE

Sophie Vogg (Tasdorf).

Weitere Informationen unter: www.segersjo.com

Internationales Distanzturnier (CEI2* 70+(2)) vom 25. bis 27. August in Monpazier/FRA

Michaela Kosel (Deutschland).

Weitere Informationen unter E-Mail: [email protected]

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH Bonheiden/BEL vom 23. bis 27. August; www.jumping-bonheiden.be