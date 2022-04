Zweispänner: Sandro Koalick fährt in Kladruby gleich zweimal allen davon

Auf dem tschechischen Nationalgestüt Kladruby nad Labem trafen am vergangenen Wochenende die Zweispännerfahrer aufeinander. Für den amtierenden Deutschen Meister Sandro Koalick lief es dabei besonders gut.

Nachdem er in den drei Einzelwertungen Dressur, Gelände und im Kegelparcours jeweils die Nase vorne hatte, war somit auch in der Gesamtwertung von 136,68 Punkten kein Vorbeikommen an Sandro Koalick. Der 38-Jährige aus Drebkau, der in den vergangenen vier Jahren die Deutschen Meisterschaften für sich entscheiden konnte und überdies 2019 Vizeweltmeister im Einzel und 2021 Vizeweltmeister mit der Mannschaft wurde, hatte zudem noch ein zweites Eisen im Feuer. Mit seinem zweiten Zweispänner belegte er am Ende Rang zwei mit 150,37 Punkten – ein Doppelsieg also! Damit dürfte Koalick die Top-Form von ihm und seinen Pferden bestätigt haben. Immerhin ist er auch aktuell Führender der Zweispänner-Weltrangliste. Insgesamt habe er sogar sechs Pferde, die er bei Championaten einsetzen kann.

Rang drei in dieser Prüfung ging an den Österreicher David Hötsch. Auch Sandro Koalicks Vater, Torsten Koalick, war in Tschechien am Start: Er konnte den siebten Platz erreichen (175,62 Punkte). Die Koalicks sind eine feste Größe im Fahrsport. So waren sie unter anderem Mit-Organisatoren der Heim-Weltmeisterschaften 2019 im brandenburgischen Drebkau und sind seit Jahren auf den wichtigsten Turnieren der Zweispänner vertreten. Kladruby scheint für beide ein gutes Pflaster zu sein: Vater Torsten konnte hier bereits im Jahr 2014 siegen, und auch für Sohn Sandro war dies nicht der erste doppelte Erfolg in Tschechien. 2018 fuhr er ebenfalls Rang eins und zwei ein.

Diese Ergebnisse machen Hoffnung auf die aufkommende Saison. Zwar ist 2022 für die Zweispänner kein Championatsjahr, dennoch stehen unter anderem zwei Nationenpreise und die Deutsche Meisterschaft im Turnierkalender.

Hannah Scherf