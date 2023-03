Doha-Siegerin Just be Gentle von Weishaupt zu Kukuk

Reiterwechsel im Stall Beerbaum – die hoch talentierte KWPN-Stute wechselt aus der Stallgasse von Philipp Weishaupt zu Christian Kukuk.

Es war eine kleine Sensation, als Philipp Weishaupt mit der erst neunjährigen KWPN-Stute Just be Gentle Anfang März den Großen Preis von Doha gewann. Eigentlich hatte Weishaupt Coby reiten wollen. Doch da der aufgrund der Verletzung von Ludger Beerbaum schon am Tag vorher gegangen ist, beschloss Philipp Weishaupt, seiner Nachwuchshoffnung eine Chance zu geben. Die hat das Vertrauen mehr als gerechtfertigt, als sie zum Sieg vor Stallkollegin Nice van’t Zorgvliet unter Christian Kukuk sprang.

Die nachfolgenden Nachrichten aus dem Stall Beerbaum waren erst einmal weniger positiv. Nach dem Chef hatte sich nämlich auch Philipp Weishaupt eine schwerwiegende Verletzung zugezogen, wegen der er mehrere Wochen pausieren muss. Nun berichtete World of Showjumping, dass Christian Kukuk Just be Gentle übernimmt. Sein Sponsor habe die Stute für ihn gesichert. Christian Kukuk bestätigte dies gegenüber St.GEORG und berichtete außerdem, das erste Turnier würden sie wahrscheinlich schon am kommenden Wochenende bestreiten.

Philipp Weishaupt sagte Worldofshowjumping, dies sei die „zweitbeste Lösung“. Natürlich hätte er die Stute auch gerne behalten, aber so bleibe sie bei ihnen im Stall. Und er habe vor einem Jahr ja auch Zineday („Der ebenfalls ein Superstar ist“) von Christian bekommen.

Just be Gentle ist die Tochter zweier 1,60 Meter erfolgreicher Eltern. Ihr Vater ist der Numero Uno-Sohn Tyson, der mit Leon Thijssen Nationenpreise gesprungen ist. Die Mutter Be Gentle, eine Lux Z-Enkelin, war von Leon Thijssen in den Sport gebracht worden und sprang später unter anderem mit Cian O’Connor, Geir Gulliksen und Lillie Keenan auf Fünf-Sterne-Niveau. Just be Gentle selbst war von der Niederländerin Larissa Bijl in den ersten Youngster-Prüfungen präsentiert worden und wechselte Anfang September in den Besitz der Beerbaum Stables, wo Philipp Weishaupt sie aufgebaut hat.