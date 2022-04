Jur Vrielings Glasgow van het Merelsnest aus dem Sport verabschiedet

Von den Europameisterschaften in Göteborg 2017, über den Sieg im Nationenpreisfinale 2017 in Barcelona bis zu den Weltmeisterschaften in Tryon 2018 – mit dem Niederländer Jur Vrieling im Sattel feierte der BWP-Hengst Glasgow van het Merelsnest so manchen internationalen Erfolg. Am vergangenen Wochenende wurde er nun im Rahmen der Hengstschau des Gestütes VDL aus dem aktiven Sport verabschiedet.

Der Nabab de Rêve-Sohn erblickte 2006 auf dem Gestüt Merelsnest der Familie Bunder das Licht der Welt. Neben seinem Vater, der mit seinem Reiter Philippe le Jeune bei den Weltreiterspielen 2002 in Jerez de la Frontera (ESP) vertrat, ist auch seine Mutter Wendelina van het Merelsnest keine Unbekannte im internationalen Springsport: Die Darco-Tochter war mit unterschiedlichen Reitern bis in internationalen Springen bis 1,50 Meter erfolgreich unterwegs.

Glasgow van het Merelsnest selbst machte bereits bei seiner Körung beim niederländischen Zuchtverband NRPS auf sich aufmerksam, die er als Sieger des Satteltests verließ. Er wurde dann an das Gestüt VDL verkauft, in dessen Besitz er bis heute steht.

Von Arezzo und Rom auf die großen Bühnen

Seine internationale Sportkarriere startete der Hengst achtjährig, bereits mit Jur Vrieling im Sattel. Eine Art Durchbruch gelang dem Paar unter anderem mit dem Sieg im Weltcup-Springen von Helsinki (FIN) 2017, sowie mehreren vorderen Platzierungen in Doha, Prag und Shanghai in Springen bis Fünf-Sterne-Niveau. 2018 holte das Paar beispielsweise auch den fünften Platz im Rolex Grand Prix von s‘-Hertogenbosch (NED).

2017 bedeutete zudem das erste Championatsjahr für den Schwarzbraunen. Bei den Europameisterschaften in Göteborg vertrat er mit Jur Vrieling die Equipe der Niederlande. Im gleichen Jahr war er maßgeblich am Sieg des niederländischen Teams im Nationenpreisfinale von Barcelona beteiligt. 2018 schafften sein Reiter und er den Sprung in das Team für die Weltreiterspiele von Tryon, bei denen sie am Ende Rang fünf mit der Mannschaft belegten.

International belegte er zuletzt 2020 Rang fünf in einem CSI5*-Springen in Valkenswaard in den Niederlanden. Sein letztes Turnier ging der Hengst dann im Alter von 14 Jahren im Oktober 2020 in St. Tropez, Frankreich.

Zweite Karriere in der Zucht

Aus züchterischer Sicht ist für Glasgow van het Merelsnest jedoch noch lange nicht Schluss: Er wird seine sportliche Rente auf dem Gestüt VDL in den Niederlanden verbringen und dort Züchtern als Deckhengst weiterhin zur Verfügung stehen. Seine Nachkommen können bereits jetzt internationale Erfolge bis 1,60 Meter-Springen vorweisen. Zu seinem Abschied schreibt das Gestüt VDL: „Glasgow ist ein ganz besonderes Pferd für das VDL-Gestüt und seinen Reiter Jur Vrieling. (…) Wir sind gespannt, wie sich die Nachkommen von Glasgow entwickeln und sich wie ihr Vater auf höchstem Niveau beweisen werden!“

In Deutschland ist der Samen des Hengstes über die Hengststation Völz erhältlich. Zugelassen ist er für die Verbände Holstein, Oldenburg International. Hannover, Westfalen, Selle Français und NRPS, weitere Verbände auf Anfrage.

Hannah Scherf

Quelle: horses.nl