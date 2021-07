Simone Blum zukünftig ohne Cool Hill

Er war hinter Alice die Nummer zwei im Stall von Simone und Hansi Blum: Cool Hill. Der Wallach mauserte sich in den letzten Jahren vom schüchternen Riesen zum Sieger in Großen Preisen. Nun hat er eine neue Besitzerin gefunden.

Seit fünf Jahren gehörte Cool Hill – der mit vollem Namen DSP Cool Hill heißt, Spitzname „Cooli“ – zum vierbeinigen Team von Springreiterin Simone Blum und ihrem Ehemann Hans-Günther „Hansi“ Blum. Das Deutsche Sportpferd v. Corlensky G-Al Cantino kam 2010 auf dem Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt in Neustadt (Dosse) zur Welt. Seine ersten Springpferdeprüfungen absolvierte der Schimmel mit stolzen 1,78 Metern Stockmaß unter Florian Köpp, bevor er dann sechsjährig in den Stall der Blums nach Bayern wechselte.

Auf Instagram schreibt Simone Blum: „Anfangs warst du sicherlich nicht das Pferd das man sich gewünscht hat … Unrittig, guckig, schwierig, ängstlich. Aber Hansi hat immer an dich geglaubt, sich jeden Tag mit dir beschäftigt, denn dein Talent und dein enormes Springvermögen hast du immer gezeigt! Als ich achtjährig in deinen Sattel steigen durfte, hatten wir anfängliche Schwierigkeiten, doch wir sind sehr schnell ein tolles Team geworden!“

Gemeinsam nach den (fünf) Sternen greifen

Von den ersten kleineren Prüfungen arbeiteten sich Simone Blum und Cool Hill in den letzten Jahren bis ganz nach oben – im wahrsten Sinne des Wortes. Die beiden waren unter anderem bei CHIO Aachen am Start, platzierten sich zudem in Fünf-Sterne-Springen. So war das Paar 2020 beispielsweise in Saint-Tropez und Valkenswaard erfolgreich, gewann zudem den Großen Preis von München-Riem. Auch in 2021 konnten sie bereits ihre gute Form beweiseb und siegten erst vor wenigen Wochen in der Riders Tour-Etappe von München.

Cool Hill sei ein Familienmitglied gewesen und „das süßeste und liebste Pferd, das man sich nur wünschen kann“, so Simone Blum. Daher seien beim Abschied auch viele Tränen geflossen. „Wir haben viel zusammen erlebt und du warst immer mein bester Freund an meiner Seite, die weiße Schönheit mit den dunklen Kulleraugen. Heute an deiner leeren Box vorbei zu gehen ist mir schwer gefallen, aber ich weiß du hast ein wunderschönes neues Zuhause gefunden und wirst deine Besitzerin glücklich machen. Ich wünsche dir auf deinem neuen Weg alles Glück dieser Welt und freue mich dich mit deiner neuen Reiterin durch den Parcours fliegen zu sehen.“

Wer zukünftig im Sattel des Schimmels sitzen wird, ist noch nicht bekannt.