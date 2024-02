Bordeaux: Harry Charles gewinnt Hauptspringen am Freitag

Beim Weltcup-Turnier in Bordeaux war Harry Charles im Sattel von Billabong du Roumois am Freitagabend das Maß aller Dinge.

Das Team von Jean-François Morand baute den Parcours am Freitagabend beim Weltcup-Turnier in Bordeaux. Zwölf Hindernisse in der Höhe von 1,50 Meter mit drei zweifachen Kombinationen waren auf 460 Meter Parcourslänge zurückzulegen. Das Springen wurde ohne Stechen ausgetragen, es zählte also das Ergebnis des Umlaufs.

An 15. Stelle standen Harry Charles aus Großbritannien und der Mylord Carthago-Sohn Billabong du Roumois auf der Starterliste. Mit viel Sicherheit am Sprung blieb der dreizehnjährige Fuchswallach ohne Fehler. Sein Reiter steuerte ihn auf kurzen Wegen durch den Parcours. Die kurzen Wege machten offenbar die etwas kurze Galoppade wett – und ließen sogar genug Zeit für kurzes Stolpern. Bei 58,27 Sekunden stoppte die Zeit. Das schaffte keiner vorher und keiner der 26 noch folgenden Paare. Sieg für Harry Charles und das Pferd, das er vor zwei Jahren von seinem Kollegen Julien Epaillard übernahm, der mit Billabong du Roumois ebenfalls sehr erfolgreich war.

Ein anderer 13-jähriger Fuchs im Parcours war die Baloubet du Rouet-Quidam de Revel-Tochter Ballerine du Vilpion. Vorgestellt wurde sie von Roger Yves Bost aus dem gastgebenden Land. Bost und die Selle francais-Stute blieben fehlerfrei in 60,19 Sekunden. Knapp zwei Sekunden mehr auf der Uhr als Harry Charles bedeutete in diesem Fall Platz zwei.

Im Sattel von Looping Luna ging Steve Guerdat an den Start. Mit viel Gefühl steuerte der Schweizer die zehnjährige Hannoveraner Stute v. Lord Fauntleroy-Calido I durch den Kurs. Das Paar blieb fehlerfrei in 61,45 Sekunden, Platz drei. Looping Luna war eines von vier Pferden aus dem Besitz von Andrea Sigrist und Kevin Murphy, die vor knapp einem Jahr aus dem Stall von Richard Vogel zu Steve Guerdat wechselten. Vogel siegte mit der braunen Stute unter anderem im Finale der U25-Serie in Wellington 2022 und in der Qualifikation bei den Weltmeisterschaften der siebenjährigen Springpferde 2021.

Deutsche Ergebnisse aus Bordeaux

Das beste Ergebnis aus deutscher Sicht lieferte Michael Jung. Mit dem 13-jährigen KWPN Wallach Duopower blieb er fehlerfrei in glatt 65 Sekunden und belegte damit Platz elf.

Ebenfalls fehlerfrei blieben Philipp Schulze Topphoff mit dem Comme il faut-Sohn Clemens de la Lande und Mario Stevens mit Starissa v. Stakkato Gold. Aufgrund ihrer Zeiten schafften sie es allerdings nicht in die Platzierung.

Um Weltcuppunkte geht es in Bordeaux am Samstagabend um 20 Uhr. Alle Ergebnisse vom Turnier in der Nähe der französischen Atlantikküste finden Sie hier.

