Borreliose: Hermes Ryan nach Pause im Winter wieder am Start

Plötzlich sprang er nicht mehr so wie gewohnt: Auf Facebook hat der französische Springreiter Simon Delestre nun öffentlich gemacht, warum Hermes Ryan nicht in Form war. Und er zeigt sich optimistisch, dass er nach der Borreliose-Therapie den Wallach wieder in Weltcupspringen an den Start bringen wird.



Der Fuchs Ryan des Hayettes, im Sport als Hermes Ryan unterwegs, sprang in den vergangenen Wochen nicht mehr so, wie es sein Reiter Simon Delestre von ihm gewohnt ist. Im August war das Paar noch Zweiter in einem Springen bei der Global Champions Tour Etappe von London. Doch danach ging es rapide mit der Leistungskurve des Fuchses bergab. In Valkenswaard und Brüssel ging der Wallach nur „unter ferner liefen …“. In einem Facebook-Post hat Simon Delestre nun die Lösung des Problems öffentlich gemacht: Die durch Zecken übertragene Krankheit Borreliose hat dem Selle Français-Wallach die Kraft genommen. Nun wird er behandelt. Und Delestre ist optimistisch, dass der Fuchs schon bald wieder in alter Energie an den Start gehen kann.

Borreliose hat Hermes Ryan ausgebremst