CSI5* Sharjah: Christian Ahlmann und Solid Gold Z erneut ganz vorne mit dabei

Christian Ahlmann hält sich momentan in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf, um dort an einigen Weltcup-Turnieren der arabischen Liga teilzunehmen. Mit dabei: Der nun neunjährige Hengst Solid Gold Z, ehemaliger Weltmeister der jungen Springpferde – und auf dem besten Weg nach ganz oben.

Erst vor knapp zwei Wochen hatte Solid Gold in Abu Dhabi den ersten Großen Preis seines Lebens gewonnen. Das Nachsehen hatte damals der Ägypter Abdel Said. Beim CSI5* in Sharjah drehte dieser gestern Abend den Spieß dann um. In der Qualifikation für den Großen Preis gelang ihm mit der französischen Stute Aprege du Ru die schnellste Nullfehlerrunde in 56,06 Sekunden. Bei Christian Ahlmann und Solid Gold blieben ebenfalls alle Stangen oben, allerdings stoppte die Uhr erst nach 57,77 Sekunden. Platz drei ging an den Iren Jack Ryan mit High Hopes, der nach 58,09 Sekunden über die Ziellinie galoppierte.

Nachdem sich Solid Gold im letzten Jahr zunächst vorrangig auf seine väterlichen Pflichten konzentriert hatte, ist er seit etwa fünf Monaten wieder im Parcours im Einsatz. Der Stakkato Gold Sohn hatte schon 2018 bei den Weltmeisterschaften der jungen Springpferde bewiesen, wie viel Qualität in ihm steckt. Nun scheint er auf dem besten Weg, um in die ganz großen Aufgaben hineinzuwachsen!

H.H.Sharjah Ruler Cup 2020 GP Quali – Christian Ahlmann & Solid Gold Z Diese zwei sind in TOPFORM 💯🤩 Nach ihrem Sieg in Abu Dhabi bestätigen Christian Ahlmann & Solid Gold Z mit einem🥈Platz in der ersten Qualifikation zum Grand Prix in Sharjah, dass sie weiterhin auf der Erfolgswelle schwimmen 🏆☀️▶️watch.clipmyhorse.tv/CSI5Sharjah20 Gepostet von ClipMyHorse.TV Deutschland am Donnerstag, 6. Februar 2020

Deutsches Trio top platziert

Vor der Qualifikation für den Großen Preis wurde gestern in Sharjah ein internationales Zwei-Phasen-Springen über 1,45 Meter ausgetragen. Der Sieg ging nach Irland: Shane Breen war mit der KWPN Stute Evita fast zwei Sekunden schneller als die Konkurrenz. Die Plätze zwei, drei und vier belegte ein Trio aus Deutschland. David Will blieb auf dem neunjährigen Darco-Nachkommen Darius de Kezeg Z in der zweiten Phase fehlerfrei und war dabei noch etwas flotter unterwegs als Holger Wulschner und der Oldenburger Hengst Casirus, die momentan ebenfall sehr erfolgreich in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterwegs sind. Vierter wurde Jörg Naeve mit einem weiteren Darco-Kind, der fünfzehnjährigen belgischen Stute Fleur.

Alle Ergebnisse aus Sharjah finden Sie hier.