Salzburg: Wieder ein deutsches Doppel im Parcours dank Weishaupt und Haßmann

Fast hätte es für Felix Haßmann zu einem dritten Sieg gereicht beim CSI4* Salzburg. Aber das wusste Philipp Weishaupt zu vereiteln.

Heute Abend stand die erste Qualifikation für den Großen Preis von Salzburg auf dem Programm. Man darf sagen: Die deutschen Springreiter sind gut vorbereitet. Felix Haßmann hatte bislang zwei Springen geritten und beide gewonnen, heute Abend wurde er Zweiter. Im Sattel seines DM-Pferdes Cayenne WZ musste er in dem 1,50 Meter-Zeitspringen lediglich Philipp Weishaupt und seinem Verlasspferd Coby den Vortritt lassen. Haßmann erreichte das Ziel nach 58,05 Sekunden. Weishaupts Contagio-Sohn galoppierte in 57,60 Sekunden über den Parcours. So landete am Ende der aktuelle Deutsche Meister vor seinem Vorgänger auf dem obersten DM-Treppchen.

Der dritte Platz ging nach Frankreich, an Julien Anquetin auf der Kannan-Tochter Baya du ter, für die dies erst das zweite Springen in dieser Größenordnung gewesen war und damit der bislang größte Erfolg der zehnjährigen Stute.

Ansonsten konnte sich nur noch Simon Widmann mit Maldonado unter die fehlerfreien Platzierten mischen. Die Zeit reichte für Platz 15. Michael Jung und Chelsea hatten ebenso einen Abwurf wie Hans-Dieter Dreher auf Prinz. Und auch bei Marcus Ehning mit Cristy und Elisabeth Meyer mit Lautrec kamen vier Fehler zusammen.

Acht wurden es jeweils für Marco Kutscher auf Charco und Josch Löhden im Sattel von Ultimus. Noch vier mehr schlugen zu Buche für Holger Hetzel und Chacco-Mo sowie Christian Ahlmann mit Solid Gold Z.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.