Schweiz nominiert Springreiter-Team für Olympia

Nach dem CHIO Rotterdam und der Royal Horse Show in Windsor hat nun auch die Schweiz entschieden, welche Springreiter bei den Olympischen Spielen die Landesfarben vertreten dürfen.

Drei „alte Hasen“ und ein Olympia-Neuling werden in Tokio für die Schweiz in den Parcours gehen. Nominiert sind (in alphabetischer Reihenfolge):

– Bryan Balsiger mit Twentytwo des Biches

– Martin Fuchs mit Clooney

– Steve Guerdat mit Venard de Cerisy

– Beat Mändli mit Dsarie

Das Ziel: eine Medaille!

Für den 24-jährigen Bryan Balsiger – der übrigens am Freitag Geburtstag hatte, was für ein tolles Geschenk! – werden es die ersten Olympischen Spiele seiner Karriere sein. Er wird die französische Stute Twentytwo des Biches v. Mylord Carthago satteln, die bereits unter ihrem vorherigen Reiter Romain Duguet auf Platz zwei im Weltcup-Finale 2017 gesprungen war. Im gleichen Jahr konnte Bryan Balsiger die Goldemedaille bei den Europameisterschaften der Jungen Reiter gewinnen.

Martin Fuchs, die aktuelle Nummer drei der Weltrangliste, war mit seinem Erfolgspferd Clooney auch schon bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio dabei. Außerdem trug der 15-jährige Cornet Obolensky-Sohn ihn bereits zum Europameister-Titel in 2019 – die beiden sind also sicher auch Anwärter auf eine Einzelmedaille in Tokio.

Letzteres gilt gleichermaßen für den Weltranglisten-Zweiten Steve Guerdat, der seine fünften Olympischen Spiele in Folge bestreiten wird. Der Olympiasieger von 2012 hatte sich erst kürzlich von Ausnahmestute Bianca verabschieden müssen. Nach Tokio wird er mit nun mit dem zwölfjährigen Venard de Cerisy v. Open Up Semilly reisen.

Nach zwei Jahrzehnten darf sich auch Beat Mändli erneut über eine Olympia-Nominierung freuen. Der 51-Jährige ritt schon 1996 in Atlanta und holte 2000 in Sydney Mannschaftssilber mit der Schweiz. In Tokio wird er die 13-jährige Stute Dsarie v. Veron-Ahorn reiten.

Zu der Zeitung PferdeWoche.ch sagte der Schweizer Equipechef Michel Sorg: „Wir haben in der Schweiz das Glück, Reiter und Pferde zu haben, die zu den Besten der Welt gehören. Deshalb haben wir uns für die Olympischen Spiele in Tokio hohe Ziele gesteckt: Wir möchten mit einer Medaille – sei es in der Teamwertung oder im Einzel – aus Japan zurückkehren. Wir sind bereit und extrem motiviert für diese Spiele, den Traum aller Athleten.“