Von Gola Minore bis Oliva Nova – weitere deutsche Parcourserfolge am Samstag

Nicht nur beim Saut Hermès waren die deutschen Springreiter heute erfolgreich. Auch bei der Mediterranean Equestrian Tour, in Gorla Minore und Lier gab es diverse Schleifen, zum Teil in Gold.

Im italienischen Gorla Minore setzte sich Michael Viehweg auf Comanche in dem 1,40 Meter-Zeitspringen durch und war mit Colina zudem noch Neunter. Zweiter war der Brite Jason Smith mit Lykkehoejs Castus. An dritter Stellte reihten sich Finja Bormann und Sally ein. Christoph Könemann und Gijanta belegten Rang fünf. Rang acht ging an Michael Jung auf einem Pferd, das er seit Anfang des Jahres reitet: der neunjährigen Holsteiner Stute GK Finette v. Casalito-Lerano. Sie ging zuvor unter Philipp Weishaupt und gehört auch den Beerbaum Stables.

Hauptereignis in Gorla Minore war heute allerdings ein 1,45 Meter-Springen mit Stechen, bei dem es auch um Weltranglistenpunkte ging. Hier siegte der Brasilianer Francisco José Mesquita Musa auf Catch Me Marathon. Über Rang zwei konnte sich Harm Lahde mit Oak Grove’s Commander Bond freuten. Dritter wurde der Grieche Angelos Touloupis im Sattel von Lord Mexx. Patrick Stühlmeyer ritt die elfjährige Carmina auf den siebten Platz. Ann-Sophie Seidl mit Chactus waren an zwölfter Stelle ebenfalls noch im Dienst. Michael Jung stellte hier ein weiteres Pferd vor, das zuvor im Stall Beerbaum zuhause war: Chuck Chai, ein Cador-Sohn, der allerdings im Besitz seines Züchters steht, Antonius Schulze-Averdiek. Eoin McMahon hatte den Westfalen-Wallach zuvor vorgestellt. Mit Michael Jung war er heute ohne Spring-, lediglich mit einem Zeitfehler ins Ziel gekommen.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.

Oliva Nova

In Oliva Nova ging es heute zum einen um den Großen Preis der Silver Tour. Der Sieg ging an Frankreichs Bilal Zaryouh mit Disney d’Auge, einem Sohn des Guarana Champeix vor Brasiliens Marlon Modolo Zanotelli auf dem erst achtjährigen Holsteiner Hengst Comthago VDL v. Comme il faut-Carthago Z.

Dahinter reihten sich drei deutsche Paare ein, angeführt von Lucas Wenz auf dem Hannoveraner Perigueux-Sohn Pokerface BL vor Pheline Ahlmann mit Dialo und Maurice Tebbel auf einem alten Bekannten, dem nun 15-jährigen Hannoveraner Hengst Cinsey v. Contendro, der früher hoch erfolgreich mit Alberto Zorzi war und nun von Tebbel übernommen wurde, der ja an Zorzis Stelle bei Jan Tops angeheuert hat.

Highlight der Gold Tour war ein 1,50 Meter-Weltranglistenspringen mit Stechen. Der Sieg ging an Victor Bettendorf aus Luxemburg mit Simolo de la Roque, einem Spartacus-Sohn. Sie waren fast eine Sekunde schneller als der Niederländer Mathijs van Asten und der Hors La Loi II-Sohn Hotspot, die ihrerseits ebenfalls rund eine Sekunde flotter unterwegs waren als Pia Reich und Pb Maserati v. Emerald, die damit Dritte und bestes deutsches Paar wurden.

Dahinter reihte sich René Tebbel ein, der ja nach wie vor für die Ukraine reitet, hier aber kein Pferd von Alexander Onischenko vorstellte, sondern den neunjährigen Holsteiner Casalito-Sohn Carrement.

Pheline Ahlmann war auch hier gut im Geld. Sie ritt die ebenfalls holsteinisch gezogene Casall-Tochter Ekatharina auf Platz fünf. Über Rang sieben konnte sich Alicia von Daniels auf dem Hannoveraner Edward-Sohn El Zorro freuen. Sie waren schnellstes Vier-Fehler-Paar im Stechen. Ebenfalls vier Fehler in Runde zwei hatten Nicola Pohl und Historia do Belmonte, die damit Zehnte wurden.

In dem anderen Springen der Gold Tour über 1,40 Meter in zwei Phasen hatte erneut Victor Bettendorf die Nase vorn. Diesmal saß er im Sattel der Selle Francais-Stute Daddy Girl v. Diamant de Semilly. Dahinter konnte sich Josch Löhden gleich über zwei Top drei Platzierungen freuen. Mit der Holsteiner Stute Charissa v. Clarimo wurde er Zweiter, mit seinem Erfolgspferd Van Moor v. Van Helsing Dritter. Dahinter reihten sich Jörg Oppermann und die Hannoveraner Quintender-Tochter Quin-Ba-Lou ein.

Weitere Ergebnisse aus Oliva Nova finden Sie hier.

Lier

Highlight beim CSI2* im belgischen Lier war heute ein 1,45 Meter-Springen gegen die Uhr, bei dem Weltranglistenpunkte verteilt wurden. Klarer Sieger war Tobias Meyer mit dem Hannoveraner Hengst Calougar – H v. Codex One. Sie setzten sich gegen die Belgierin Charlotte Philippe auf der SBS-Stute Godiva S durch. Platz drei holten Kevin Jochems und die Holsteiner Colman-Tochter Careful in die Niederlande.

Ebenfalls unter die Top Ten sprangen Katharina von Essen und die Westfalen-Stute C-Loona. Sie Tochter des Cornet’s Stern, die noch im Besitz ihres Züchters Peter Thomas steht, lieferte die siebtschnellste Zeit.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.