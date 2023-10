Auswahl Dressurhengste Hannoveraner Körung 2023: 13 Prozent „Fremdblut“, sieben v. Dynamic Dream

Der Hannoveraner Verband hat die Auswahl der jungen Dressurhengste für die Körung 2023 abgeschlossen. Es durften auch Hengste, die weder in Hannover noch beim Rheinischen Pferdestammbuch registriert sind, vorgestellt werden. Das Angebot wurde genutzt. Niederländische Vaterlinien dominieren die Abstammungen.

60 Dressurhengste für die Hannoveraner Körung 2023 umfasst das Lot. Die zweieinhalbjährigen Deckhengste in spe hat der Hannoveraner Verband jetzt auf seiner Homepage veröffentlicht. Anfang des Jahres war beschlossen worden, die Zulassungsbestimmungen für Junghengste, die sich in der Niedersachsenhalle in Verden vor den Augen der Hannoveraner Körkommission um die Zuchtzulassung bewerben wollen, zu lockern. Die Öffnung der Hauptkörung für andere Reitpferdepopulationen war am 26. April 2023 von mehr als 100 Delegierten beschlossen worden.

Das Angebot scheint vor allem Besitzer von Oldenburger Hengsten auf den Plan gerufen zu haben. Acht der 60 Hengste, die vom 2. bis 4. November in Verden erscheinen sollen, sind bei Hannovers Nachbarn registriert. Das sind 13,3 Prozent. Genauso viele Dressurhengste für die Hannoveraner Körung 2023 haben einen Hengst zum Vater, der aus dem Niedersächsischen Landgestüt Celle stammt, oder aber im Stall eines der Celler Kooperationspartner aus dem Privatbereich. Vier Rheinländer sind ebenfalls verzeichnet.

Ein Drittel Dressurhengste auf Hannoveraner Körung 2023 geht auf Vivaldi zurück

Der mit Abstand am stärksten vertretene Hengst in den Abstammungen der auf der Homepage dargestellten Körkandidaten geht auf den Niederländer Vivaldi zurück. Ein Drittel, 20 Hoffnungsträger, lassen sich im Vaterstamm auf den KWPN-Hengst zurückverfolgen. Diese 20 Dressurhengste für die Hannoveraner Körung 2023 haben neun unterschiedliche Väter. Mit sieben Nachkommen ist der Westfale Dynamic Dream v. Dream Boy-Sir Donnerhall am stärksten vertreten. Der Braune, zunächst Siegerhengst der Körung in Münster-Handorf, dessen Körurteil aber wegen eines Dopingfalls zunächst wieder aberkannt wurde, zeigt seinen ersten Jahrgang. Nachdem er das Körprädikat auf einem Nachtermin wieder erhalten hatte und einen Hengst-Kurztest in Dänemark absolviert hatte, meldeten seine Besitzer, Helgstrand Dressage, vor drei Jahren, dass der Hengst nicht mehr zu reiten sei. Seiner Popularität tat das keinen Abbruch. Nicht nur in Hannover wurden in den vergangenen Monaten viele Dynamic Dream-Nachkommen auf die Körung vorbereitet.

Der Oldenburger Viva Gold, ein Enkel von Weihegold, hat drei Söhne in der Hannoveraner Junghengstkollektion. Der Westfale Vaderland, dessen Erzeuger Vitalis sowie der Celler Landbeschäler Von und Zu sind Väter von jeweils zwei Körkandidaten.

Zack ebenfalls stark vertreten

Ein Dutzend Hengste, rechnerisch 20 Prozent, gehen auf den Niederländer Ferro-Enkel Zack zurück, beziehungsweise dessen Sohn Sezuan. Dauerbrenner Secret bringt es auf fünf Söhne, die sich Hoffnungen auf ein Körprädikat machen können, bei So Perfect sind es drei, bei SO Unique zwei, Shu Fu und Janiero Platinum komplettieren diese „zackige“ Abstammungsabteilung.

Siebenmal De Niro

Der Hannoveraner Donnerhall-Sohn De Niro, mehrere Jahre die Nummer eins der Weltrangliste der Dressurpferdevererber, ist der väterliche Ahnherr von sieben Hengsten. Sein Enkel, der ehemalige Bundeschampion Damaschino v. Danone, ist mit drei Nachkommen im Lot vertreten. Genau so viele entsendet auch ein weiterer ehemaliger Bundeschampion, Bon Courage.

Aus dem ersten Jahrgang des Confess Color sind zwei Hengste dabei. Das Bieterduell um den Dunkelbraunen hatte für Schlagzeilen gesorgt. Später musste das Gestüt Bonhomme den Hengst aus der Zucht vorläufig abmelden.