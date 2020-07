Celler Landbeschäler Birmingham lebt nicht mehr

„Dieser Hengst hatte wirklich sein ganzes Leben noch vor sich“, schrieb das Niedersächsische Landgestüt heute Morgen auf seiner Facebook-Seite. Der Gesundheitszustand des Hengstes hätte sich in den letzten Tagen plötzlich verschlechtert – Birminham habe an einer Nierenerkrankung gelitten. An der Tierärztlichen Hochschule Hannover versuchte man alles, um den Dunkelbraunen zu retten – leider vergeblich. Eine Niereninsuffizienz beendete das Leben des Hengstes im Alter von nur sechs Jahren.

Birmingham kam 2014 bei seinem Züchter Frank Dahlhoff in Lippetal zur Welt. Vater Bretton Woods war einst selbst Bronzemedaillist bei den Weltmeiterschaften der jungen Dressurpferde und reifte unter Matthias Alexander Rath auf internationales Grand Prix-Niveau heran. Auch Mutter Fleet-Street, eine Staatsprämienstute v. Fürst Piccolo-Sandro Hit, machte ihrerseits mit einer sehr guten Stutenleistungsprüfung auf sich aufmerksam. Neben Birmingham brachte sie auch die gekörten Söhne Dahlhoff und Quotenkönig.