Dänische Hengstkörung mit sieben Prämienhengsten, die meisten davon in Deutschland wohlbekannt

Während am Samstag im dänischen Herning Cathrine Dufours 90 Prozent-Kür noch alles überstrahlte, ging es gestern um Körurteile und Prämierungen für drei- und vierjährige sowie ältere Hengste. Dominierender Aussteller war Helgstrand Dressage.

Bei den dreijährigen Hengsten geht es beim Dänischen Warmblutverband darum, ob sie zur Leistungsprüfung zugelassen werden. Schritt zwei auf der Hengstkarriereleiter dürfen im Dressurlager 18 der 34 Dressur- und elf der 16 Springhengste angehen. Prämiert wurden in Summe sieben Hengste, fünf im Dressurlager und zwei bei den Springern.

Die prämierten Dressurhengste gehörten allesamt Helgstrand Dressage:

Elastic, Westfale v. Escolar-Dimaggio-Wolkentanz II, Z.: Daniela Weheit-Wegemeyer, Havixbeck > der Hengst war bei der Hauptkörung in Westfalen zwar gekört, aber nicht prämiert worden.

Fifty-Fifty, Hannoveraner v. Fürst Toto-Royal Classic-Fürst Piccolo, Z.: Arndt Schwierking > Erster Reservesieger der Oldenburger Körung 2021.

toftens Jovani, DWB v. Jovian-Benetton Dream-Lauries Crusador xx, Z.: Stutteri toften

Vogue, Hannoveraner v. Vitalis-Fidertanz-Sandro Hit, Z.: ZG Werth > Endringhengst der Westfalenkörung 2021

Opoque, KWPN v. All at once-Davino-Fürst Heinrich, Z.: Stal BV 104/Willeke Bos > Prämienhengst der KWPN-Körung 2021.

Prämienhengste Springen

Quint Z, Zangersheider v. Quarz Ask-Diamant de Semilly-Gentleman, Z.: Bækgaardens Youngster A/S

Vasco Ask, DWB v. Verdi TN-Clarimo-Concerto II, Z.: Stutteri Ask

Siegerhengst Be Sure v. Benicio

Dann wurden die vierjährigen Hengste mit bestandener Leistungsprüfung ausgezeichnet. Hier wurden vier Hengste herausgestellt.

Als bester Dressurhengst verließ der Hannoveraner Be Sure v. Benicio-Scuderia-Lauries Crusador xx aus der Zucht von Ludwig Fuchs die Halle. Der Braune war Prämienhengst der Hannoveraner Körung in Verden 2020 und 2021 dann auch beim Dänischen Warmblut. Er gehört Helgstrand Dressage.

Als bester Dänischer Warmblüter wurde Hesselhøj Donkey Boss v. Hesselhøj Donkey Boy (Z.: Hans Jørgen Hoeck) herausgestellt. Er trat für das Gestüt Hesselhøj an, wo ja auch der dänische Vorzeigehengst Donkey Boy, der Vater dieses Vierjährigen, einst seine Karriere begann.

Eine Silbermedaille für ihre Züchter holte zudem zum einen Finest Hour v. Franklin aus der Sezuan-Vollschwester Sezuanna, der bei der Straight Horse ApS zu Welt kam und inzwischen ebenfalls bei Helgstrand steht. Die zweite Silbermedaille ging an Henrik Hansen als Züchter von Franzé v. Franklin-Sezuan-Romanov. Hansen ist immer noch Mitbesitzer des Hengstes – wiederum mit Helgstrand Dressage.

Springen

Als bester Springhengst wurde Genesis P herausgestellt, ein dänischer Warmblüter aus Holsteiner Mutterstamm, der über seinen Vater Bøgegårdens Gladiola väterlicherseits auf Grannus zurückgeht. Die Mutter ist eine Cassini II-Lagos-Tochter, die mit Graffitti P v. Grafs Stakkato (der wiederum Vater von Gladiola ist) bereits ein Springpferd auf 1,60 Meter-Niveau stellte. Genesis P war zugleich bester dänischer Hengst. Lars N. Pedersen bzw. die LP Springheste wurden als stolze Züchter geehrt und sind auch noch Besitzer.

Darüber hinaus ging eine Silbermedaille an das Stutteri Lox für Avatar Lox, einen dänischen Warmblüter v. Action Man Ask Z-Ci Ci Senjor Ask-Quinton.

Jeannette Vangsøe Sunesen ist stolze Züchterin von Senator, über seinen selbst bis 1,60 Meter Vater Der Senaat v. President ein Nachfahre des Clinton.

Und schließlich wurde Liselotte Frederiksen für den von ihr gezogenen Zodiac D v. Zinedine-Diamant de Semilly-Carnute geehrt.

Fünfjährige und ältere Hengste

Bei den älteren Hengsten wurden zwei vom Gestüt Blue Hors und einer von Helgstrand/Schockemöhle anerkannt. Für das Gestüt Blue Hors war es zum einen der KWPN-Hengst Blue Hors Monte Carlo TC, ein Sohn des Dream Boy aus einer United-Jazz-Mutter, der wie sein Vater bei Tim Coomans zur Welt kam. Zum anderen wurde Blue Hors Santiano v. Sezuan-Romanov-Don Schufro anerkannt, der Halbbruder zu Zonik.

Der frisch anerkannte Hengst von Helgstrand und Schockemöhle ist in Deutschland gut bekannt: Vitalos v. Vitalis-De Niro-Wanderbursch II. Der Dunkelfuchs aus der Zucht von Josef Bramlage war im vergangenen Jahr Bundeschampion der vierjährigen Hengste.

Springen

Auch bei den Springhengsten wurden drei fünfjährige und ältere Hengste anerkannt. Wobei Joker Ask v. Zinedine-Ugano Sitte-Ksar-Sitte aus der Zucht der ZG Mathieu und ausgestellt durch das Stutteri Ask zunächst noch seinen Zehn-Tage-Test bestehen muss.

Sofort dürfen in den Deckeinsatz Bøgegårdens Comann v. Cristallo-Quidam-Bøgegårdens Capello (Z.: ZG Schmidt) und Bolero de Beaufour v. Nabab de Reve-Diamant de Semilly-Jus de Pomme (Z.: Eric Levallois).

Alle Ergebnisse finden Sie hier.