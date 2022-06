Melypsa und My Romanciera Holsteiner Siegerstuten 2022

Nicht nur die Landeschampions wurden dieses Wochenende in Elmshorn ermittelt, sondern auch die besten dreijährigen Stuten gekürt.

Zur besten Springstute wurde Melypsa ausgerufen, eine Tochter des Barcley mit einer Armand xx-Calypso-Ladalco-Mutter, gezogen und ausgestellt von Sönke Eggers aus Sruvenhuetten. Vater Barcley v. Baloubet du Rouet kann mit seinen zehn Jahren bereits auf vier gekörte Söhne und zahlreiche Nachkommen im Sport verweisen. Er ist selbst im Parcours bis Klasse S erfolgreich. Die Mutter Elypsa vertritt den Stamm 223a und hat zahlreiche erfolgreiche Sportpferde in ihrer Verwandtschaft. So stellte Großmutter D-Troja in Verbindung mit Donnerhall den gekörten und Grand Prix-erfolgreichen Don Calypso. Elypsa selbst hat einen beim DSP gekörten Sohn: Balmore, auch dies ein Barcley-Sohn und damit ein Vollbruder zur neuen Holsteiner Siegerstute.

Der Reservesieg ging an Mia v. Clarksville-Stanfour-Canterbury-Quinar, gezogen und im Besitz von Ernst Otto Christiansen in Struckum. Der Cascadello-Sohn Clarksville war seinerzeit Prämienhengst in Holstein und steht nun im Stall von Isabell Werth zwecks dressurmäßiger Förderung.

Zweite Reservesiegerin wurde MS Barquia, noch eine Barcley-Tochter, hier in Verbindung mit einer Quantum-Capitol-Toledo-Mutter. Hans-Peter Rathjen in Ahrensburg ist Züchter und Besitzer.

Dressurstuten

Bei den Dressurstuten überzeugte einmal mehr eine Stute aus dem Züchterhaus Ellerbrock in Kayhude: My Romanciera, diesmal eine Tochter des Fürst Romancier aus der Zaviera I v. Aljano-Cor de la Bryère-Rocadero. Zaviera I ist auch die Mutter des im Nachwuchsbereich hoch erfolgreichen Lissaro-Sohnes Lavissaro (Allegra Schmitz-Morkramer).

Zur Reservesiegerin wurde Mariendal’s Pari-Al ausgerufen, eine Tochter des Almoretto aus einer Loran-Astaire-Raimondo-Mutter. Die Stute ist in Dänemark gezogen und in dänischem Besitz.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.