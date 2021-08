Münster-Handorf: Westfalens Reitpferde-Champions 2021

Krönender Abschluss der Westfalen-Woche in Münster-Handorf waren heute die Reitpferdechampionate, bei denen unter anderem die neue Siegerstute erneut ihre Qualitäten demonstrierte.

Mit Riesenabstand schnappte sich die dreijährige Baroness Bibi v. Benicio-Don Romantic (Z.: Franz-Georg Ottmann) unter Bianca Nowag nach dem Titel der Siegerstute auch die Schärpe der Reitpferdechampionesse bei den dreijährigen Stuten und Wallachen. Als Richter standen Harry Lorenz, Peter Mannheims, Heinrich Plaas-Beisemann und Cartin Wingender bei H und C.

Sie gaben Baroness Bibi 18,10 Punkte. Ihre schärfster Konkurrenz kam auf 16,80 Zähler. In Trab, Galopp und Ausbildung erhielt die Fuchsstute jeweils die 9. Für den Schritt zückten die Richter 9,5 und 10,0. Das Gebäude wurde mit 8,5 bewertet.

Rang zwei teilten sich zwei Pferde, beide unter Mareike Mimberg. Das war zum einen ein weiterer Benicio-Nachkomme: Baileys on Ice, vom Zuchthof Hahler aus einer Florestan-Mutter gezogen und von Mareike Mimberg vorgestellt. Hier gab es 8,5 bzw. 8,0 im Trab, 9,0 und 8,5 im Galopp, 9,0 und 7,5 im Schritt (!), 8,5 und 8,0 in der Ausbildung und zweimal 8,5 fürs Gebäude.

Nummer zwei auf dem zweiten Platz und unter dem Sattel von Mareike Mimberg war Feine Fürstin v. For Dance-Sorento (Z.: Daniela Graé). Ihre Noten: 8,0 und 8,5 im Trab, 9,0 von allen Richtern im Galopp, 8,0 und 8,5 im Schritt sowie jeweils 8,5 bzw. 8,0 für Ausbildungsstand und Gebäude.

Dreijährige Hengste

Im Finale der dreijährigen Hengste waren es drei Konkurrenten, die die Medaillen unter sich ausmachten. Es siegte mit 17,90 Punkten der Farrell-Lord Loxley-Sohn For Real (Z.: Karl-August Schulte-Varendorff) unter Leonie Richter. 9 und 9,5 im Trab, 8,5 und 9,5 im Galopp, 8,5 und 7,5 im Schritt, jeweils 9 für die Ausbildung und 9,5 fürs Gebäude waren seine Beurteilungen. For Real war im vergangenen Jahr als Prämienhengst an Helgstrand Dressage verkauft worden, wo man sich über einen doppelten Erfolg freuen konnte.

Denn an zweiter Stelle landete mit 17,40 Punkten der von Eva Möller präsentierte Zaunkönig v. Zack-De Niro (Z.: Klaus Große-Lembeck), der ebenfalls Helgstrand gehört. Ihm gaben beide Richtergruppen eine 9,5 im Trab. Im Galopp wurde es 9 und 9,5, im Schritt 8 und 7,5. Hinzu kamen 9 und 8 für die Ausbildung sowie jeweils 8,5 im Gebäude.

Der Bronzerang ging an Secret Game v. Secret-Desperados (Z.: Jürgen Bunge), der ebenfalls im vergangenen Jahr in Münster-Handorf gekört worden und an Ursula Rosendahl verkauft worden war. Im Sattel saß Jessica Neuwind, mit der Secret Game auf 8,5 im Trab, 8 und 8,5 im Galopp, 9 und 8,5 im Schritt sowie jeweils der 8,5 für Ausbildungsstand und Exterieur von allen Richtern kam.

Vierjährige Stuten und Wallache

Auch die Siegerin der vierjährigen Stuten und Wallache war schon mit einer rot-weißen Schärpe aus Münster-Handorf heimgefahren: Feine Bella v. Fürstenball-Bordeaux unter Wiebke Hartmann-Stommel (Z.: ZG Artmeier, Becker, Delling, Wibbecke). Sie war im vergangenen Jahr zur Siegerstute in Westfalen gekürt worden und bestätigte den Eindruck von damals heute mit Bestnoten. Für die Ausbildung gab es sogar einmal die 10,0 sowie die 9,5. Hinzu kamen 9,5 und 9 im Trab, zweimal 9,5 im Galopp, 9,5 und 9 im Schritt sowie zweimal die 9 fürs Exterieur. Machte 18,7 Punkte und den überlegenen Sieg.

Silber wurde auch hier zweimal vergeben an zwei Pferde, die jeweils 17,3 Punkte erzielt hatten. Das war zum einen der ebenfalls von Bianca Nowag präsentierte Ringo Star Q v. Rock Forever-Flanagan, der aus der Zucht von Leonhard Querdel stammt, der auch schon einen der zwei Champions der Fünfjährigen gezogen hat, Escorial Q. Ringo Star erhielt im Trab zweimal 8,5, im Galopp von allen Richtern die 9, im Schritt 8,5 und 8,0. Die Ausbildungsnote war zweimal „sehr gut“ und im Gebäude wurde es die 8,5 von allen Unparteiischen.

Hendrik Schulte-Märter ist nicht nur Reiter, sondern auch Züchter und Besitzer des Silbermedaillengewinners Nummer zwei, den er auf den Namen Einfach Erwin getauft hatte, einen Sohn des Escolar aus einer Mutter v. Rock Forever. Für ihn gab es im Trab 9,0 und 8,5, im Galopp ebenfalls und im Schritt 9,0 und 9,5. Die Ausbildung bewerteten die Richter mit 8,5, das Gebäude mit 8,0.

Vierjährige Hengste

Fünf Youngster waren in dieser Altersgruppe zusammengekommen. Klassenprimus wurde Baccardi’s Best v. Baccardi-Rocky Lee von der Hengststation Rüscher-Konermann mit einer Gesamtpunktzahl von 17,5 Punkten. Vorgestellt wurde er von Stefanie Ahlert, mit der er im Trab jeweils eine 8,5 erhielt, im Galopp zweimal die 9, im Schritt wiederum zweimal 8,5 und im Gebäude von allen Seiten die 9. Lediglich in Sachen Ausbildung gingen die Meinungen der Jury leicht auseinander: 9,0 und 8,5.

Der Silbermedaillengewinner kommt von der Hengststation Holkenbrink: Rock on Top v. Rock Forever-Ferragamo (Z.: Norbert Trentmann), der mit Melanie Geßmann mit 16,8 Punkten bewertet worden war. 8 und 8,5 lautete die Noten im Trab, 9 und 8,5 im Galopp, zweimal 8,5 in Schritt und Ausbildung sowie jeweils ein glattes gut für sein Gebäude der Rest.

Bronze ging an den Franz Ferdinand-Fidertanz-Sohn Flacon aus der Zucht und im Besitz von Karl-August Schulte-Varendorff und vorgestellt von Herwart Schulte-Varendorff. Hier wurden es 16,60 Punkte. Schritt und Trab bewerteten alle Richter mit 8, den Galopp mit 8,5 und 9, die Ausbildung mit 8 und 8,5 und das Gebäude mit zweimal 8,5.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.

Nominiert fürs Bundeschampionat

Nominiert zum Bundeschampionat wurden alle genannten bei dreijährigen Hengsten und den drei- und vierjährigen Stuten und Wallachen sowie bei den Dreijährigen noch zusätzlich der viertplatzierte Duchamp v. Don Allegro, der auch von Mareike Mimberg vorgestellt worden war.

Bei den vierjährigen Hengsten wurde allein der Sieger fest benannt. Wobei als Medaillengewinner des Vorjahres Macchiato v. Morricone bereits gesetzt ist.