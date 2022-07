Oldenburgs Brillant-Ladies 2022

Beim Oldenburger Landesturnier in Rastede werden die Stars von morgen aus Niedersachsen nicht nur unter dem Sattel, sondern auch an der Hand präsentiert. Es ist nämlich alljährlich Schauplatz der Oldenburger Stutenschau, bei der sich dieses Jahr die besten Vertreterinnen der Jahrgänge 2018 und 2019 präsentierten. Wieder einmal lässt sich zusammenfassen: Zucht ist kein Zufall.

Sowohl die OL- wie auch die OS-Siegerstute 2022 kommt aus einem renommierten Oldenburger Mutterstamm. Im Falle der OL-Siegerstute ist es der der Uthoba, der Pferde wie Dandelion (Uta Gräf), Figaro’s Boy (Ludger Beerbaum) oder aktueller Baloutinue (Laura Kraut) Stand by me (Lisa Müller), Sandro Boy (Lyndal Oatley) oder auch Jimmy Choo (Mads Hendeliowitz) hervorgebracht hat. Die Siegerschärpe ging an die dreijährige Benice, eine Tochter des ehemaligen Siegerhengstes Benefit a.d. Uthinga v. Stedinger – De Niro – Figaro (Z.: Helmut Kleen, Petersfehn, B.: Jos und Ingrid Blonk, Niederlande). Sie hatte mit einer 8,30 in ihrer Stutenleistungsprüfung geglänzt und passt damit gut in die Reihe ihrer bekannten Verwandten. Als besonderen Ehrenpreis stiftete die Firma Sigloo aus Ungarn einen Geburtsmelder für die diesjährige Siegerin.

Die 1b-Prämie wurde der vierjährigen Sarina v. Finest Selection a.d. Sanetta v. Diamond Hit – Sandro – Wettstreit (Z. u. B.: Otto Langemeyer, Visbek) zugesprochen. Mutter Sanetta brachte bereits sieben Auktionskandidaten für Vechta, darunter die gekörten Hengste Finery v. Fürstenball und Don Gigolo v. Dimaggio.

Platz drei ging an eine in Großbritannien von Reay Campbell Shadow gezogene Tochter des Foundation aus einer Sir Donnerhall I – Don Schufro – Friedensherr-Mutter. Ihr Name: Fairy Caledonia. Sie gehört dem Gestüt Schafhof, wo ja auch ihr Vater stationiert ist.

OS-Stuten

Wenn man über erfolgreiche Stutenstämme aus Oldenburg spricht, kommt man um den der Heida, den Gerd Sosath in Lemwerder pflegt, nicht herum (z. B. Cador, Lady Cadora). Eine Vertreterin dieser hoch erfolgreichen Familie ist auch die neue OS-Siegerstute, die mit Lady Lordana v. Lordanos – Landor S – Contender zudem noch eine selbst in internationalen 1,60 Springen erfolgreiche Mutter hat. Die Rede ist von der dreijährigen Lady Casina v. Casino Berlin. Das Leistungsblut kommt hier also von beiden Seiten, denn sowohl der Vater als auch die Mutter sind mit Hendrik Sosath international im Einsatz. Das macht sich auch bei der Tochter bemerkbar. Bei ihrer Leistungsprüfung kam sie auf eine Gesamtnote von 8,48.

Als zweitbeste Stute wurde die vierjährige Checkter-Tochter Canberra herausgestellt. Mario Stevens ist Besitzer, sein Vater Erich hatte Canberra aus der White Rose v. Cordalmé – Darco – Grannus gezogen. Mutter White Rose wurde als Fohlen auf der Vechtaer Auktion entdeckt und ist die Schwester des Vererbers Kanndarco v. Kannan.

Für Familie Sosath war das heute ein erfolgreicher Tag in Rastede, denn aus ihrer Zucht kommt auf die dreijährige Ic-prämierte Lady Ogana v. Ogano a.d. La Coruna v. Catoki – Landor S – Contender. Lady Oganas dritte Mutter ist auch die dritte Mutter der Siegerstute Lady Casina und entspringt ebenfalls dem renommierten Stamm der Heida. Eine weitere Parallele: Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht, weil Zucht- und Sportname voneinander abweichen, auch hier ist die Mutter S-erfolgreich. Hinter La Coruna verbirgt sich nämlich die Stute Cadora, die Janne Sosath-Hahn unter anderem 2020 zur Deutschen Amateur-Meisterin machte.

Alle Ergebnisse des OL-Brillantrings finden Sie hier.

Die Ergebnisse des OS-Brillantrings sind hier im Überblick zusammengefasst.