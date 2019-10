Verden: Stolzenberg und Havanna sind Hannoveraner Hengst und Stute des Jahres

Im Rahmen des Hannoveraner Hengstmarktes wurde ein Celler Landbeschäler aus dem Springlager zum Hengst des Jahres gekürt. Stute des Jahres wurde die Mutter des aktuellen Vize-Europameisters.

Anlässlich der Hengstschau betrat Stolzenberg in Verden nochmal die große Bühne, um sich zum Hannoveraner Hengst des Jahres küren zu lassen – zwölf Jahre, nachdem sein Vater Stakkato diese Auszeichnung erhielt. Die Niedersachsenhalle kennt der Schwarzbraune schon sehr gut. Dort begann die Karriere des Celler Landbeschälers, als er Springsiegerhengst seiner Körung wurde.

Zur Welt kam der Stakkato-Sandro-Sohn im Jahr 1999 bei seinem Züchter Gerd Odlozinski aus Luttmersen. Im Herbst 2001 beeindruckte der Hengst die Körkommission dann am meisten und wurde als bester Hengst über den Stangen gefeiert. Der Hengst aus dem Stamm der Nachbarin I zog in das Landgestüt Celle ein. Bei seiner Hengstleistungsprüfung in Adelheidsdorf ließ er ebenfalls keine Zweifel an seinem Talent aufkommen, kam auf einen Springindex von 141,88 Punkten und wurde Springsieger. Er gilt heute als einer der begehrtesten Nachkommen von Stakkato.

Stolzenberg selbst wurde von Hauptsattelmeister Joachim Winter im Parcours vorgestellt und bewies sich dort als eines der erfolgreichsten Springpferde seines Jahrganges. Insgesamt gab es für das Paar in ihrer acht Jahre langen gemeinsamen Karriere über 80 gelbe Schleifen von Klasse A bis S.

Vermögen, Härte und Leistungsbereitschaft zeichnet Stolzenberg aus und brachte ihm Siege bis zur Klasse S**. Diese sportlichen Ambitionen vererbt der Hannoveraner Hengst des Jahres 2019 an seine Nachkommen weiter. Stolzenberg zählt 699 Nachkommen, von denen 88 bis Klasse S erfolgreich sind. Das brachte ihm 2011 die Auszeichnung mit dem Grande-Preis ein. Dieser Preis wird an Hengste vergeben, die mit ihren ersten Nachkommen im Sporteinsatz zeigen, dass sie einen Mehrwert für die Hannoveraner Zucht bieten können. Mittlerweile haben die Nachkommen Stolzenbergs eine Lebensgewinnsumme von über 1,1 Millionen Euro.

Hierzulande zählt BSC Skipper mit Holger Wulschner zu den bekanntesten Nachkommen von Stolzenberg. Aber auch Hello Shelby mit Scott Brash, Salt’n Peppa mit Hall McAteer oder Sportsmann mit Michael Jung sammelten schon viele Erfolge und haben damit zur Platzierung von Stolzenberg unter den Top 50 Springvererbern weltweit im WBFSH-Ranking maßgeblich beigetragen.

Vor allem die Töchter von Stolzenberg sind sehr talentiert, 39 von ihnen wurden mit der Staatsprämie ausgezeichnet. Außerdem kann er insgesamt 23 gekörte und anerkannte Söhne vorweisen.

Heraldik xx-Tochter ist Stute des Jahres

Havanna hat mit Heraldik xx den erfolgreichsten Vollblüter zum Vater, der nach 1945 in Deutschland wirkte. Vor allem Weltklasse-Vielseitigkeitspferde verdankt die Zucht diesem Hengst. Havanna kam im Februar 2001 zur Welt und wurde von Sabine und Dr. Hilmer Meyer-Kulenkampff gezogen. Die Familie Meyer-Kulenkampff züchtet in ihrem Stall bereits seit vielen Generationen mit dem Stamm der Farina.

Aber nicht nur Havannas Vater ist ein für die Reitpferdezucht so wichtiger Name, auch Mutter-Vater Ramiro ist eine Vererberlegende. Denn er brachte weltberühmte Pferde wie beispielsweise Ratina Z hervor, die seinerzeit mit Piet Raymakers erfolgreich in den großen Championaten war und Ludger Beerbaum unter anderem zum Titel des Einzel-Europameisters trug. Auch First Gotthard ist in Havannas Pedigree zu finden, dessen Vater Gotthard eine Legende der hannoverschen Springpferdezucht darstellt. Gotthard ist übrigens auch im Pedigree von Stolzenberg durch seinen Vater Stakkato verankert.

Havanna brachte bislang zwölf Fohlen zur Welt und steht heute im Besitz von Wolfgang Lutz aus Völkersen. Unter den Anpaarungen stechen besonders die mit Ausnahmehengst Contendro hervor, der ja selbst zu den Topvererbern im Springsport zählt. Von Havannas zwölf Fohlen haben ganze neun Contendro zum Vater. Aktuell hocherfolgreich und wohl der bekannteste unter Havannas Nachkommen ist Chipmunk. Der elfjährige Wallach wurde von der amtierenden Deutschen Meisterin in der Vielseitigkeit, Julia Krajewski, ausgebildet. Unter ihr wurde Chipmunk Bundeschampion der fünfjährigen Vielseitigkeitspferde. 2018 gewannen sie den CICO*** in Aachen und reisten zu den Weltreiterspielen nach Tryon, USA.

Seit diesem Jahr sitzt Michael Jung im Sattel des Braunen und die beiden haben bereits eine hocherfolgreiche Saison hinter sich, weshalb Chipmunk in der Saison 2018/19 weltweit bestes Vielseitigkeitspferd im WBFSH-Ranking war. Julia Krajewski bildet aktuell den Vollbruder zu Chipmunk aus. ChinTonic sei laut Krajewski ein ebenso vielversprechendes Nachwuchspferd wie sein Bruder.

