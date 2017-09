Heu – das A und O in der Pferdefütterung

Heu ist die Basis in der Pferdefütterung – wenn die Qualität stimmt. Was Heu für die Verdauung wichtig macht und warum der Erntezeitpunkt entscheidend ist.

Raufutter: Gras, Heu und Stroh

Raufutter ist rohfaserreich, hat eine grobe Struktur und fördert die Speichelbildung und somit eine gesunde Verdauung. Die wichtigsten Vertreter dieser Futterklasse sind Gras, Heu und Grassilagen, aber auch andere Pflanzenprodukte in frischer oder konservierter Form zählen dazu wie beispielsweise Futterstroh oder Heucobs.

Was steckt im Heu?

Heu enthält sehr viele wichtige Nährstoffe! Neben Energie, Eiweiß und Zucker auch die für die Verdauung unersetzliche Rohfaser. Ebenfalls enthalten sind Fette, Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine.

Ein Pferd kann sich problemlos nur von Heu ernähren

erklärt Tierärztin Dr. Dorothe Meyer, „abhängig von Heuqualität und geforderter Leistung.“ Auch Prof. Dr. Winter von der Fachhochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen ist dieser Ansicht, gibt aber zu bedenken, je nach Bedarf Mineralfutter zuzugegeben.

Rohfaser, Rohfett, Rohprotein – was ist das?

Beschäftigt man sich mit dem Thema Heu, kommt man an den drei chemischen Begriffen Rohfaser, Rohfett und Rohprotein nicht vorbei. Darunter fasst man die Inhaltsstoffe zusammen, die das Pferd aus dem Futter aufnimmt und in seinem Stoffwechsel verarbeitet.

Rohfaser sind schwerlösliche Kohlenhydrate, die im Dickdarm von Mikroben zersetzt werden. Es handelt sich um pflanzliche Bestandteile wie beispielsweise Cellulose.

Rohproteine befinden sich sowohl im Inneren der Pflanzenzellen als auch in der Gerüstsubstanz. Die Proteine, die sich innerhalb der Zelle befinden, werden von Enzymen im Dünndarm verarbeitet, wohingegen die schwerer verdaulichen Proteine aus der Zellwand erst im Dickdarm verdaut werden.

Rohfett wird ebenfalls im Dünndarm enzymatisch aufgespalten und in ungesättigte Fettsäuren umgewandelt.

Warum ist Heu für die Verdauung so wichtig?

Die Verdauung des Pferdes ist eigentlich nicht dafür gemacht, Futter mit einem hohen Stärkegehalt zu verdauen. Pferde haben nur einen geringen Anteil an Enzymen, die Stärke aus dem Futter aufspalten können – sie sind Raufutterfresser. In der Wildbahn steht ihnen nur eine nährstoffarme Ernährung zur Verfügung, dafür ist diese aber stängel- und rohfaserreich.

Heuernte: Zeitpunkt entscheidend für Energie und Rohfaser

Die Heuernte ist stark abhängig von der Witterung und dem Wachstum der Pflanzen. Für den richtigen Zeitpunkt muss das Wetter mindestens vier Tage lang trocken sein. Der erste Schnitt sollte im Frühsommer am Anfang bis zur Mitte der Blüte erfolgen. „Den zweiten Schnitt sollte man etwa sieben Wochen nach dem ersten planen“, weiß Dr. Dorothe Meyer. Der Schnittzeitpunkt entscheidet über die Inhaltsstoffe des Heus. Prinzipiell kann man sagen: Je später geschnitten, desto mehr Rohfaser, weniger Eiweß und Aminosäuren und weniger Energie steckt im Heu.

Heu und Silage machen – aber richtig!

Optimales Heu kann nur der ernten, der richtig mäht! Wichtig ist, dass das Mähwerk nicht zu tief eingestellt ist. Die Schnitthöhe sollte bei sieben bis zehn Zentimetern liegen, da sonst Erde und mit ihr Keime aus dem Boden in das Heu gelangen. Besonders gefährlich bei der Silageernte: Das Bakterium Bacillus Clostridium botulinum, das im Boden vorkommt und dessen Toxine für die Krankheit Botulismus verantwortlich sind. Da der Feuchtigkeitsgehalt bei der Silage höher ist als beim Heu, kann sich das Bakterium gut darin vermehren. Auch durch Tierkadaver in der Silage kann die Krankheit übertragen werden.

Entscheidend ist, dass das Heu so trocken wie möglich ist, wenn es gepresst wird. Der Wassergehalt muss sich während des Trocknens auf unter 15 Prozent verringern. Hierfür wird das geschnittene Gras drei- bis fünfmal bei geringer Fahrgeschwindigkeit gewendet. Danach wird das Heu geschwadet, das heißt, es wird in langen Reihen zusammengerecht. So wird das getrocknete Heu nicht weiter der Bodenfeuchte ausgesetzt. Anschließend wird es gepresst.

Die richtigen Heuballen

Für Heu empfiehlt Agrarwissenschaftler Dr. Hans-Peter Karp das Pressen zu Rundballen, da hier nicht so dicht gepresst wird und somit das Heu auch im Ballen noch trocknen kann. Generell sollte Heu so trocken wie möglich eingefahren werden. Selbst bei wirklich trockenem Heu laufen während der Lagerung, die sechs bis acht Wochen dauern sollte, fermentative Prozesse ab. Wird das Heu zu nass gelagert, vermehren sich die Keime im Heu rapide. Es verdirbt. Für Silagen eignen sich Quaderballen besser. Da die Silierung unter Luftabschluss abläuft, ist eine dichtere Pressung und damit weniger Lufteinschluss besser.

Heu lagern

Damit die Ballen richtig gut durchtrocknen und sich kein Schimmel bildet, sollten sie nicht direkt auf dem Boden liegen. Um einen Nährstoffverlust zu verhindern, muss der Lagerraum dunkel sein. Bei der Silage muss man schon bei der Herstellung darauf achten, dass die Ballen luftdicht verpackt sind. Dann kann man sie auch ohne Probleme im Freien lagern, sofern sie vor Nagetieren und Vögeln geschützt sind.

Heulage für Pferde

Werden Heu und Heulage unter den gleichen Bedingungen geerntet, d.h. gleicher Boden, gleicher Dünger, gleicher Schnittzeitpunkt und gleiche Gräser, unterscheiden sich die beiden Produkte bei den Inhaltsstoffen lediglich im Wassergehalt. Da Heulage nach dem Schnitt früher eingefahren wird, hat sie einen höheren Wasseranteil. Für die Silierung, das heißt die Umwandlung der leicht verdaulichen Kohlenhydrate der Pflanze in konservierende Milchsäure durch Mikroorganismen, machen diese Restfeuchte erforderlich.

Gerade für Allergiker und Pferde mit Husten bietet sich eine Heulage-Fütterung an, da durch die Feuchtigkeit Staub besser gebunden wird. Wegen der enthaltenen Restfeuchte ist Heulage schwerer als Heu. Um auf die gleiche Menge an Nährstoffen zu kommen, muss also mehr Heulage gefüttert werden. Vorsicht bei einer Futterumstellung! Stellt man von Heu auf Heulage um oder umgekehrt, sollte das neue Produkt langsam angefüttert werden, damit sich der Verdauungstrakt an das neue Futter gewöhnen kann.

Anders als Dr. Dorothe Meyer, die bei Silage-Fütterung Verdauungsstörungen beobachtet hat, sieht Prof. Dr. Winter darin in der Regel kein Problem: „Aus meiner Sicht kann man Heu und Silage gleichwertig füttern.“ Vorausgesetzt, die Silage ist von guter Qualität. Auch Agrarwissenschaftler Dr. Hans-Peter Karp sieht kein Problem in der Silage-Fütterung: „Der Speichel neutralisiert das saure Milieu der Silage bereits im Maul. Die Milchsäure nimmt damit keinen weiteren Einfluss auf die Verdauung des Pferdes.“

So erkennt man die Qualität von Heu und Silage

„Wenn man einen Büschel Heu in beide Hände nimmt und die Handflächen zusammen drückt, sollte man die Struktur spüren, sie darf aber nicht schmerzhaft pieksen“, beschreibt Dr. Dorothe Meyer das Gefühl von gutem Heu. Zudem sollte es ein Blatt-Stängel-Verhältnis von 50 zu 50, maximal von 40 zu 60 haben. Gutes Heu darf nicht stauben, sollte eine blaugrüne Farbe haben und aromatisch riechen.

Eine gute Silage riecht hingegen leicht säuerlich, aber immer noch angenehm. Was allerdings auf gar keinen Fall in der Silage auftreten darf – genauso wie bei gutem Heu – ist Schimmel! Eine graue, weiße oder gar dunkle Farbe ist ein Zeichen dafür, dass der Ballen verdorben ist. Er muss komplett entsorgt werden! Wer hier buchstäblich faule Kompromisse macht, schadet dem Pferd.

Wie viel Heu braucht ein Pferd?

Jedes Pferd muss ausreichend mit Heu versorgt werden (siehe auch Pferdefutter: Die Basis muss stimmen). Das absolute Minimum liegt bei 1,5 Prozent der eigenen Körpermasse pro Tag. Bei einem 600 Kilogramm schweren Pferd wären das neun Kilogramm am Tag. „Das ist aber die Untergrenze. Die Tendenz sollte eher Richtung zwei Prozent gehen“, so Dr. Dorothe Meyer. „Bei der richtigen Menge spielen auch die Fresspausen eine Rolle. Diese sollten nicht zu lang werden.“ Zudem ist sie überzeugt, dass Pferde, die ausreichend Heu fressen, besser mitarbeiten und gesünder sind.

St.GEORG GRATIS LESEN! Schnell, aktuell und auf einen Blick wissen, was Sache ist! Das bietet der

St.GEORG Newsletter. Jetzt abonnieren und Sie erhalten eine Ausgabe

St.GEORG als ePaper gratis - zum immer und überall lesen. Heft digital lesen Abonnieren